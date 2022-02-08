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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Список
8 февраля 2022

Функции для безопасности пользователей Instagram и Facebook

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться: Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы
Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Спецпроект

Пережить потоп, короткое замыкание и не разориться:
Сможете ли вы сберечь себя, бюджет и нервы

25 октября 2021

Власти начали тестировать технологию, позволяющую выявить школьных стрелков

Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект
Какими должны стать офисы после удаленки Рабочее пространство 2.0
Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект

Какими должны стать офисы после удаленки
Рабочее пространство 2.0

Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION
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2 июля 2021

Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION

13 января 2021

TikTok сделает приватными аккаунты пользователей, которым от 13 до 15 лет

Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности
Спецпроект
Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности
Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности
Спецпроект

Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности

Что выросло: Как начать бизнес с 80 тысяч рублей
Спецпроект
Что выросло: Как начать бизнес с 80 тысяч рублей И не быть съеденным крупными сетями
Что выросло: Как начать бизнес с 80 тысяч рублей
Спецпроект

Что выросло: Как начать бизнес с 80 тысяч рублей
И не быть съеденным крупными сетями

Ссылка дня
обновлено5 ноября 2020

«Позовите Галю!» — карта с местами, где можно укрыться от домогательств и преследования

Как безопасно ездить по городу на велосипеде
Инструкция дня
8 сентября 2020

Как безопасно ездить по городу на велосипеде

Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров: один из них предложил женщине «провести время вместе»
5 сентября 2020

Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров: один из них предложил женщине «провести время вместе»

23 августа 2020

«Ростех» создал «антикоронавирусную» пропускную систему

6 августа 2020

Мошенники научились красть сохраненные сообщения в Telegram

Совет дня
31 июля 2020

Не покупать билеты за рубеж заранее

30 июля 2020

Журналистов бесплатно обучат медиабезопаcности

В Москве за полгода снизилось число убийств и изнасилований

А также грабежей, нападений и преступлений, связанных с оборотом наркотиков

В Москве за полгода снизилось число убийств и изнасилований

Самые опасные районы Москвы

Осторожнее с Северным Измайловом

Самые опасные районы Москвы

Сколько нарушений антивирусных рекомендаций нашли у российских аэропортов

Сотрудники не носят маски и перчатки, а пассажирам не измеряют температуру

Сколько нарушений антивирусных рекомендаций нашли у российских аэропортов

Как путешествовать соло и получить от этого максимум удовольствия
ПРОМО
Как путешествовать соло и получить от этого максимум удовольствия Простые идеи для вашего следующего отпуска
Как путешествовать соло и получить от этого максимум удовольствия
ПРОМО

Как путешествовать соло и получить от этого максимум удовольствия
Простые идеи для вашего следующего отпуска

Сколько россиян не верят, что голосование по поправкам пройдет честно

Хотя в безопасности никто не сомневается

Сколько россиян не верят, что голосование по поправкам пройдет честно

Установить отбойники на Садовом кольце

Чтобы не допускать аварии как с Ефремовым

Установить отбойники на Садовом кольце

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества

Лучше обойтись без покупных шашлыков летом

Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества

По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
СПЕЦПРОЕКТ
По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли А злоумышленники этим пользуются
По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
СПЕЦПРОЕКТ

По секрету всему свету: Как мы выдаем свои пароли
А злоумышленники этим пользуются

Берегись велосипедиста: 5 вопросов о социальной дистанции
Берегись велосипедиста: 5 вопросов о социальной дистанции Спасут ли 1,5 метра от коронавируса и как попросить окружающих держать дистанцию
Берегись велосипедиста: 5 вопросов о социальной дистанции

Берегись велосипедиста: 5 вопросов о социальной дистанции
Спасут ли 1,5 метра от коронавируса и как попросить окружающих держать дистанцию

На «Кинопоиске HD» появился детский режим

Родители смогут контролировать, что и сколько смотрит ребенок

На «Кинопоиске HD» появился детский режим

Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу
СПЕЦПРОЕКТ
Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу Роль умных гаджетов в семье
Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу
СПЕЦПРОЕКТ

Всем по девайсу: И детям, и бабушке, и питомцу
Роль умных гаджетов в семье

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Как минимум в локальных сетях

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции

Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю

Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно

Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома

30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно

Не выпускать детей на улицу

И не ходить на детские площадки

Не выпускать детей на улицу

Каршеринг BelkaCar начал следить за скоростью и агрессивностью водителей на дорогах

Нарушителей будут строго наказывать

Каршеринг BelkaCar начал следить за скоростью и агрессивностью водителей на дорогах

Как тренироваться дома
Как тренироваться дома И вытеснит ли интернет походы в зал
Как тренироваться дома

Как тренироваться дома
И вытеснит ли интернет походы в зал

«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)

Тем временем другие компании предлагают выгодные цены на билеты в эту страну

«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)

Первоклассники получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы. СКР возбудил уголовное дело

Виновным грозит до двух лет тюрьмы

Первоклассники получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы. СКР возбудил уголовное дело

На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер

С грузчиков Шереметьева сняли ответственность

На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер

У всех посетителей Кремля начали измерять температуру перед встречей с Путиным

Администрация разошлась в мнениях зачем

У всех посетителей Кремля начали измерять температуру перед встречей с Путиным

ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)

В следующем году пообещали еще больше огоньков

ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)

Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети

И зачем это делается

Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети

Сколько россиян понимают, что такое искусственный интеллект

И сколько людей считают, что человек надежнее технологий

Сколько россиян понимают, что такое искусственный интеллект

В центре Москвы током убило лошадь

Прямо на Малой Никитской

В центре Москвы током убило лошадь

Tinder добавит в приложение кнопку SOS

Функция защитит на неудачном свидании

Tinder добавит в приложение кнопку SOS

Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян
СПЕЦПРОЕКТ
Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян И как главным приоритетом стала безопасность
Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян
СПЕЦПРОЕКТ

Без предубеждений: Как такси вошло в жизнь россиян
И как главным приоритетом стала безопасность

В новогодние каникулы в центре Москвы установят КПП для досмотра

На праздничные мероприятия не пустят пьяных

В новогодние каникулы в центре Москвы установят КПП для досмотра

Тест: Что вы знаете о ситуациях на ж/д переездах
ПРОМО
Тест: Что вы знаете о ситуациях на ж/д переездах Как грамотно себя вести на них
Тест: Что вы знаете о ситуациях на ж/д переездах
ПРОМО

Тест: Что вы знаете о ситуациях на ж/д переездах
Как грамотно себя вести на них

Для родителей проведут антибуллинговые вебинары

Это поможет обезопасить детей от травли

Для родителей проведут антибуллинговые вебинары

В России создадут приложение, которое предупредит пешеходов о приближающихся машинах

Целевая аудитория — люди со смартфонами и в наушниках

В России создадут приложение, которое предупредит пешеходов о приближающихся машинах

За безопасностью в музеях начнут следить так же, как в аэропортах

Потенциальных похитителей шедевров будут выявлять на входе в здание

За безопасностью в музеях начнут следить так же, как в аэропортах

За самочувствием машинистов МЦД проследят с помощью электронных браслетов

Поезд остановится сам, если что-нибудь случится

За самочувствием машинистов МЦД проследят с помощью электронных браслетов

Google добавила в «Карты» режим инкогнито

Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube

Google добавила в «Карты» режим инкогнито

«Делимобиль» начнет поощрять аккуратных водителей

Им станут доступны новые модели автомобилей

«Делимобиль» начнет поощрять аккуратных водителей

На депутата пожаловались из-за демонтажа островков безопасности. Активистов вызывают к участковому

639 обращения посчитали спам-атакой на Инну Святенко

На депутата пожаловались из-за демонтажа островков безопасности. Активистов вызывают к участковому

Instagram заблокирует для несовершеннолетних рекламу бьюти-процедур и диетических продуктов

В некоторых случах реклама будет автоматически удаляться

Instagram заблокирует для несовершеннолетних рекламу бьюти-процедур и диетических продуктов

Убирать длинные волосы в хвост в тесных помещениях и транспорте
Убирать длинные волосы в хвост в тесных помещениях и транспорте Чтобы не мешать другим
Убирать длинные волосы в хвост в тесных помещениях и транспорте

Убирать длинные волосы в хвост в тесных помещениях и транспорте
Чтобы не мешать другим

Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)

На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки

Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)

Самые безопасные страны для туристов

Россия замыкает топ-100

Самые безопасные страны для туристов

Safe is the new sexy: Первая коллекция «Яндекс.Такси» с вещами из ремней безопасности

Вещи создал основатель архитектурного бюро Crosby Studios Гарри Нуриев

Safe is the new sexy: Первая коллекция «Яндекс.Такси» с вещами из ремней безопасности

Самые комфортные для жизни города

Москва усовершенствовалась за последние пять лет сильнее всего

Самые комфортные для жизни города

Facebook отказался от автоматического распознавания лиц на фотографиях

Функцией можно воспользоваться по желанию

Facebook отказался от автоматического распознавания лиц на фотографиях

«Яндекс.Такси» запустил в приложении раздел «Безопасность»

Там можно оповестить близких о маршруте поездок или связаться с экстренными службами

«Яндекс.Такси» запустил в приложении раздел «Безопасность»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ