Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION
«Позовите Галю!» — карта с местами, где можно укрыться от домогательств и преследования
Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров: один из них предложил женщине «провести время вместе»
В Москве за полгода снизилось число убийств и изнасилований
А также грабежей, нападений и преступлений, связанных с оборотом наркотиков
Сколько нарушений антивирусных рекомендаций нашли у российских аэропортов
Сотрудники не носят маски и перчатки, а пассажирам не измеряют температуру
Сколько россиян не верят, что голосование по поправкам пройдет честно
Хотя в безопасности никто не сомневается
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай
«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества
Лучше обойтись без покупных шашлыков летом
Берегись велосипедиста: 5 вопросов о социальной дистанции Спасут ли 1,5 метра от коронавируса и как попросить окружающих держать дистанцию
На «Кинопоиске HD» появился детский режим
Родители смогут контролировать, что и сколько смотрит ребенок
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов
Как минимум в локальных сетях
Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции
Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю
30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно
Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома
Каршеринг BelkaCar начал следить за скоростью и агрессивностью водителей на дорогах
Нарушителей будут строго наказывать
«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)
Тем временем другие компании предлагают выгодные цены на билеты в эту страну
Первоклассники получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы. СКР возбудил уголовное дело
Виновным грозит до двух лет тюрьмы
На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер
С грузчиков Шереметьева сняли ответственность
У всех посетителей Кремля начали измерять температуру перед встречей с Путиным
Администрация разошлась в мнениях зачем
ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)
В следующем году пообещали еще больше огоньков
Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети
И зачем это делается
Сколько россиян понимают, что такое искусственный интеллект
И сколько людей считают, что человек надежнее технологий
В новогодние каникулы в центре Москвы установят КПП для досмотра
На праздничные мероприятия не пустят пьяных
В России создадут приложение, которое предупредит пешеходов о приближающихся машинах
Целевая аудитория — люди со смартфонами и в наушниках
За безопасностью в музеях начнут следить так же, как в аэропортах
Потенциальных похитителей шедевров будут выявлять на входе в здание
За самочувствием машинистов МЦД проследят с помощью электронных браслетов
Поезд остановится сам, если что-нибудь случится
Google добавила в «Карты» режим инкогнито
Также компания запустила автоматическое удаление истории поиска в YouTube
На депутата пожаловались из-за демонтажа островков безопасности. Активистов вызывают к участковому
639 обращения посчитали спам-атакой на Инну Святенко
Instagram заблокирует для несовершеннолетних рекламу бьюти-процедур и диетических продуктов
В некоторых случах реклама будет автоматически удаляться
Убирать длинные волосы в хвост в тесных помещениях и транспорте Чтобы не мешать другим
Жуковский закупит зеркальные шары для отпугивания птиц (обновлено)
На ВПП поставят дополнительные биоакустические установки и пушки
Safe is the new sexy: Первая коллекция «Яндекс.Такси» с вещами из ремней безопасности
Вещи создал основатель архитектурного бюро Crosby Studios Гарри Нуриев
Самые комфортные для жизни города
Москва усовершенствовалась за последние пять лет сильнее всего
Facebook отказался от автоматического распознавания лиц на фотографиях
Функцией можно воспользоваться по желанию
«Яндекс.Такси» запустил в приложении раздел «Безопасность»
Там можно оповестить близких о маршруте поездок или связаться с экстренными службами