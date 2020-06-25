В Москве за полгода снизилось число убийств и изнасилований
А также грабежей, нападений и преступлений, связанных с оборотом наркотиков
В Москве за полгода снизилось число убийств и изнасилований А также грабежей, нападений и преступлений, связанных с оборотом наркотиков
Самые опасные районы Москвы Осторожнее с Северным Измайловом
Сколько нарушений антивирусных рекомендаций нашли у российских аэропортов
Сотрудники не носят маски и перчатки, а пассажирам не измеряют температуру
Сколько нарушений антивирусных рекомендаций нашли у российских аэропортов Сотрудники не носят маски и перчатки, а пассажирам не измеряют температуру
Сколько россиян не верят, что голосование по поправкам пройдет честно
Хотя в безопасности никто не сомневается
Сколько россиян не верят, что голосование по поправкам пройдет честно Хотя в безопасности никто не сомневается
Установить отбойники на Садовом кольце Чтобы не допускать аварии как с Ефремовым
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай
«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай «Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества
Лучше обойтись без покупных шашлыков летом
Самые безопасные и рискованные категории продуктов по версии Роскачества Лучше обойтись без покупных шашлыков летом
На «Кинопоиске HD» появился детский режим
Родители смогут контролировать, что и сколько смотрит ребенок
На «Кинопоиске HD» появился детский режим Родители смогут контролировать, что и сколько смотрит ребенок
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов
Как минимум в локальных сетях
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов Как минимум в локальных сетях
Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции
Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю
Moscow FemFest откроет онлайн-школу безопасности для женщин в изоляции Бесплатные уроки с экспертами будут идти два раза в неделю
30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно
Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома
30 % на поездки «Ситимобил» из дома и обратно Вместе с тем агрегатор такси призывает клиентов оставаться дома
Не выпускать детей на улицу И не ходить на детские площадки
Каршеринг BelkaCar начал следить за скоростью и агрессивностью водителей на дорогах
Нарушителей будут строго наказывать
Каршеринг BelkaCar начал следить за скоростью и агрессивностью водителей на дорогах Нарушителей будут строго наказывать
«Победа» перестанет летать в Израиль. Все из-за карантина для всех прибывающих в страну (обновлено)
Тем временем другие компании предлагают выгодные цены на билеты в эту страну