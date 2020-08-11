Минкульт потребовал от библиотек хранить книги с маркировкой 18+ в запертом шкафу
И поставить дозорным библиотекаря
Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь» Марафон фильмов Бертолуччи, диджей-сет «СБПЧ» и другие события
Московские библиотеки бесплатно раздадут более 160 тысяч книг
Больше всего экземпляров раздадут читальни Северного административного округа
В библиотеках Москвы начал действовать единый читательский билет
Принимать во всех читальнях его начнут к 2020 году
Самые популярные библиотеки Москвы
Первое место в списке занимает библиотека-читальня имени Тургенева
В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира
Кинопоказы пройдут в рамках Большого фестиваля мультфильмов с 20 по 29 октября
В 17 парках Москвы пройдет праздничная программа ко Дню государственного флага
Культурную программу также подготовили 149 библиотек и культурных центров столицы
Московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги
Читателям предложат художественную литературу, публицистику и научно-популярные издания
В России выросло число читающих людей
За последние пять лет число читающих россиян увеличилось на 20 %
Бесплатный Wi-Fi появится в полусотне столичных библиотек
До конца года к интернету подключат 11 читален
Библиотеки начали оповещать москвичей об экранизации книг через Telegram
Например, в августе в прокат выйдет фантастический фильм «Темная башня» по циклу романов Стивена Кинга
В московских парках и скверах появятся летние читальни
Читальни расположатся в 12 парках столицы
Запретить библиотекарям обсуждать в соцсетях работу и политику
Российская библиотечная ассоциация разработала правила поведения для сотрудников библиотек
Названа дата запуска сервиса бронирования списанных книг
Сейчас на сайт загружено 250 тысяч книг, которые раздадут москвичам
Александр Вислый — об отказе от объединения РНБ и РГБ (обновлено)
По словам главы РНБ, вопрос административного объединения библиотек снят с повестки дня
Россиянам раздадут списанные библиотечные книги
Цель масштабной акции — продлить жизнь литературе
Очередная «Библионочь» в Москве пройдет 22 апреля
Семь крупных библиотек будут работать для посетителей всю ночь
Письмо с предложением объединить РНБ и РГБ
Документ опубликован на сайте Российской национальной библиотеки
Владимир Мединский — о ситуации с РНБ и РГБ
Министр культуры заявил, что о слиянии библиотек «речи не идет»
В библиотеках Москвы 14 февраля устроят свидания для читателей
Более 20 библиотек подготовили мероприятия ко Дню всех влюбленных
Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ
Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом
Отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского
В партии «Яблоко» считают, что Мединский несет ответственность за решение об объединении РНБ и РГБ
Библиотеки Москвы запустят интернет-сервис для бронирования списанных книг
Их можно будет бесплатно забирать домой
Ученые — о планах по слиянию РГБ и РНБ
Российские ученые выступили против слияния крупнейших российских библиотек
Московские библиотеки раздадут 3 миллиона подготовленных к утилизации книг
Попавшие в список книги не заказывали более пяти лет
В десяти московских библиотеках будут проводить фотосессии
Организовать профессиональную фото- и видеосъемку в интерьерах библиотек можно будет с 1 ноября
В столичной «Ночи искусств» примут участие около 50 городских библиотек
Каждая из них представит свою собственную программу
Перевод библиотечных фондов Госдумы в электронный вид почти за 11 миллионов рублей
Система должна быть оснащена системой захвата книжной страницы и встроенной станцией сканирования
Московские библиотеки будут рассылать СМС-напоминания о возврате книг
Функция станет доступна в девяти столичных округах с 15 октября
Власти Москвы решили сохранить Библиотеку украинской литературы
Ее передадут Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино
В Библиотеке иностранной литературы появятся образовательный кластер и книжный магазин
Также в «Иностранке» откроют несколько культурных центров, мультимедийное пространство и литературное кафе
Директору библиотеки украинской литературы продлили арест на три месяца
В суде состоялось два заседания подряд
Библиотеку имени Данте Алигьери выселяют ради Следкома (обновлено)
Помещение библиотеки передадут Следственному комитету
Москвичи смогут забрать списанные книги из библиотек
Книги можно будет забрать с 23 апреля по 1 июня
К сгоревшему зданию ИНИОН пристроят офисы и гостиницу
Техзадание застройки территории библиотеки уже готово
Как бюро SVESMI предлагает переделать московские кинотеатрыThe Village выяснил у сооснователя студии, зачем помещать рынок в памятник советского модернизма
Как бюро SVESMI предлагает переделать московские кинотеатры The Village выяснил у сооснователя студии, зачем помещать рынок в памятник советского модернизма
Библиотеки будут сдавать площади под кафе
Идею поставить в библиотеках вендинговые аппараты в Депкульте не поддержали
Самые популярные книги в библиотеках Москвы
Московский городской библиотечный центр подсчитал, какие книги запрашивают чаще всего
В Москве открылось больше ста летних читален
На площадках организованы полки для буккроссинга, куда можно приносить книги и брать понравившиеся
На московских пляжах хотят поставить полки для буккроссинга
На каких именно пляжах поставят полки для буккроссинга, решат горожане
В Москве стартует «Библионочь»
Во время акции читатели смогут встретиться с известными писателями, критиками, публицистами и попасть на экскурсии в обычно закрытые фонды библиотек
Городской исследователь — о том, зачем звать в библиотеки мигрантов Социолог Ирина Широбокова рассказала The Village, почему из петербургской Гоголевки ушли все бабушки и отчего в районных библиотеках агрессивно встречают новых читателей
Полиция будет проводить в библиотеках встречи с москвичами
Сотрудники полиции будут рассказывать горожанам о своей деятельности и отвечать на интересующие вопросы
«Гараж» открывает первую в России библиотеку по современному искусству
Сама библиотека откроется в декабре 2014 года и расположится в образовательном центре «Гараж» в парке Горького
В московских дворах появились летние читальни
Летние читальни открывают в 60 дворах в центре Москвы
В библиотеке Достоевского открылась книжная лавка «Бедные люди»
В книжной лавке будут продавать новинки современной интеллектуальной литературы по демократичным ценам
Фура книг в подарок от московских властей крымским библиотекам
Московские власти подарили библиотекам Севастополя и Симферополя 38 тысяч книг
В Москве пройдёт чемпионат по чтению вслух
В чемпионате примут участие читатели 100 городских библиотек
Как заняться ручным трудом в библиотеке Столяр, ювелир, фотограф и дизайнер запустили небольшое производство при Лиговской библиотеке — «Открытые мастерские». Мы узнали у куратора, как это изменило жизнь читального зала
Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книг Директор читального зала Торнбю в Дании рассказал The Village о том, что такое библиотека в стиле Яна Гейла и почему в своей он избавляется от книг
Москва в цифрах: Сколько человек посещают библиотеки нового типа The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В новом выпуске — о том, как изменилось количество посетителей библиотек после нововведений в библиотечной системе.
На вокзалах Москвы и Петербурга появятся полки для буккроссинга
Библиотеки, полки для буккроссинга и пункты для скачивания электронных книг установят на вокзалах Москвы, Петербурга и Адлера.
5 идей для городских библиотек Газон в холле, книжные полки, по которым можно лазить, как по горам, сеть-гамак, натянутая между стеллажами, — The Village сделал подборку самых удивительных дизайнерских решений для библиотек.
В библиотеках Москвы открыли центры толерантности для мигрантов
На базе семи библиотек Москвы начинают работать центры толерантности, где мигрантов будут учить русскому языку и истории России.
В библиотеке Достоевского покажут библиотеки будущего
В Библиотеке им. Достоевского на Чистопрудном бульваре пройдёт выставка и серия лекций о самых интересных библиотеках мира и о том, какими будут библиотеки будущего.
В каждом округе Москвы откроют по медиацентру
В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.
Фото дня: Как выглядит современная библиотека В Москве открылись две первые библиотеки нового типа — на Ленинском проспекте и на Чистых прудах. The Village посмотрел, как они выглядят.
В библиотеках на юге Москвы начали принимать использованные батарейки
В библиотеках ЮАО стартовала акция «Москва — наш зелёный дом», в рамках которой можно сдавать использованные батарейки.
В «Сокольниках» появятся библиотеки- «скворечники»
В парке «Сокольники» появятся пункты обмена книг проекта Little Free Library.