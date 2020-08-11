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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек
11 августа 2020

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек

Минкульт потребовал от библиотек хранить книги с маркировкой 18+ в запертом шкафу

И поставить дозорным библиотекаря

Минкульт потребовал от библиотек хранить книги с маркировкой 18+ в запертом шкафу

Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь»
Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь» Марафон фильмов Бертолуччи, диджей-сет «СБПЧ» и другие события
Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь»

Куда идти за впечатлениями и книгами в «Библионочь»
Марафон фильмов Бертолуччи, диджей-сет «СБПЧ» и другие события

Московские библиотеки бесплатно раздадут более 160 тысяч книг

Больше всего экземпляров раздадут читальни Северного административного округа

Московские библиотеки бесплатно раздадут более 160 тысяч книг

В библиотеках Москвы начал действовать единый читательский билет

Принимать во всех читальнях его начнут к 2020 году

В библиотеках Москвы начал действовать единый читательский билет

Самые популярные библиотеки Москвы

Первое место в списке занимает библиотека-читальня имени Тургенева

Самые популярные библиотеки Москвы

В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира

Кинопоказы пройдут в рамках Большого фестиваля мультфильмов с 20 по 29 октября

В сети «Москино» и библиотеках бесплатно покажут мультфильмы со всего мира

В 17 парках Москвы пройдет праздничная программа ко Дню государственного флага

Культурную программу также подготовили 149 библиотек и культурных центров столицы

В 17 парках Москвы пройдет праздничная программа ко Дню государственного флага

Московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги

Читателям предложат художественную литературу, публицистику и научно-популярные издания

Московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги

В России выросло число читающих людей

За последние пять лет число читающих россиян увеличилось на 20 %

В России выросло число читающих людей

Бесплатный Wi-Fi появится в полусотне столичных библиотек

До конца года к интернету подключат 11 читален

Бесплатный Wi-Fi появится в полусотне столичных библиотек

Библиотеки начали оповещать москвичей об экранизации книг через Telegram

Например, в августе в прокат выйдет фантастический фильм «Темная башня» по циклу романов Стивена Кинга

Библиотеки начали оповещать москвичей об экранизации книг через Telegram

В московских парках и скверах появятся летние читальни

Читальни расположатся в 12 парках столицы

В московских парках и скверах появятся летние читальни

Запретить библиотекарям обсуждать в соцсетях работу и политику

Российская библиотечная ассоциация разработала правила поведения для сотрудников библиотек

Запретить библиотекарям обсуждать в соцсетях работу и политику

Названа дата запуска сервиса бронирования списанных книг

Сейчас на сайт загружено 250 тысяч книг, которые раздадут москвичам

Названа дата запуска сервиса бронирования списанных книг

Александр Вислый — об отказе от объединения РНБ и РГБ (обновлено)

По словам главы РНБ, вопрос административного объединения библиотек снят с повестки дня

Александр Вислый — об отказе от объединения РНБ и РГБ (обновлено)

Россиянам раздадут списанные библиотечные книги

Цель масштабной акции — продлить жизнь литературе

Россиянам раздадут списанные библиотечные книги

Очередная «Библионочь» в Москве пройдет 22 апреля

Семь крупных библиотек будут работать для посетителей всю ночь

Очередная «Библионочь» в Москве пройдет 22 апреля

Письмо с предложением объединить РНБ и РГБ

Документ опубликован на сайте Российской национальной библиотеки

Письмо с предложением объединить РНБ и РГБ

Владимир Мединский — о ситуации с РНБ и РГБ

Министр культуры заявил, что о слиянии библиотек «речи не идет»

Владимир Мединский — о ситуации с РНБ и РГБ

В библиотеках Москвы 14 февраля устроят свидания для читателей

Более 20 библиотек подготовили мероприятия ко Дню всех влюбленных

В библиотеках Москвы 14 февраля устроят свидания для читателей

Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ

Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом

Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ

Отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского

В партии «Яблоко» считают, что Мединский несет ответственность за решение об объединении РНБ и РГБ

Отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского

Библиотеки Москвы запустят интернет-сервис для бронирования списанных книг

Их можно будет бесплатно забирать домой

Библиотеки Москвы запустят интернет-сервис для бронирования списанных книг

Ученые — о планах по слиянию РГБ и РНБ

Российские ученые выступили против слияния крупнейших российских библиотек

Ученые — о планах по слиянию РГБ и РНБ

Московские библиотеки раздадут 3 миллиона подготовленных к утилизации книг

Попавшие в список книги не заказывали более пяти лет

Московские библиотеки раздадут 3 миллиона подготовленных к утилизации книг

В десяти московских библиотеках будут проводить фотосессии

Организовать профессиональную фото- и видеосъемку в интерьерах библиотек можно будет с 1 ноября

В десяти московских библиотеках будут проводить фотосессии

В столичной «Ночи искусств» примут участие около 50 городских библиотек

Каждая из них представит свою собственную программу

В столичной «Ночи искусств» примут участие около 50 городских библиотек

Перевод библиотечных фондов Госдумы в электронный вид почти за 11 миллионов рублей

Система должна быть оснащена системой захвата книжной страницы и встроенной станцией сканирования

Перевод библиотечных фондов Госдумы в электронный вид почти за 11 миллионов рублей

Московские библиотеки будут рассылать СМС-напоминания о возврате книг

Функция станет доступна в девяти столичных округах с 15 октября

Московские библиотеки будут рассылать СМС-напоминания о возврате книг

Власти Москвы решили сохранить Библиотеку украинской литературы

Ее передадут Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино

Власти Москвы решили сохранить Библиотеку украинской литературы

В Библиотеке иностранной литературы появятся образовательный кластер и книжный магазин

Также в «Иностранке» откроют несколько культурных центров, мультимедийное пространство и литературное кафе

В Библиотеке иностранной литературы появятся образовательный кластер и книжный магазин

Директору библиотеки украинской литературы продлили арест на три месяца

В суде состоялось два заседания подряд

Директору библиотеки украинской литературы продлили арест на три месяца

Библиотеку имени Данте Алигьери выселяют ради Следкома (обновлено)

Помещение библиотеки передадут Следственному комитету

Библиотеку имени Данте Алигьери выселяют ради Следкома (обновлено)

Москвичи смогут забрать списанные книги из библиотек

Книги можно будет забрать с 23 апреля по 1 июня

Москвичи смогут забрать списанные книги из библиотек

К сгоревшему зданию ИНИОН пристроят офисы и гостиницу

Техзадание застройки территории библиотеки уже готово

К сгоревшему зданию ИНИОН пристроят офисы и гостиницу

Как бюро SVESMI предлагает переделать московские кинотеатры

Как бюро SVESMI предлагает переделать московские кинотеатрыThe Village выяснил у сооснователя студии, зачем помещать рынок в памятник советского модернизма

Как бюро SVESMI предлагает переделать московские кинотеатры

Как бюро SVESMI предлагает переделать московские кинотеатры
The Village выяснил у сооснователя студии, зачем помещать рынок в памятник советского модернизма

Библиотеки будут сдавать площади под кафе

Идею поставить в библиотеках вендинговые аппараты в Депкульте не поддержали

Библиотеки будут сдавать площади под кафе

Самые популярные книги в библиотеках Москвы

Московский городской библиотечный центр подсчитал, какие книги запрашивают чаще всего

Самые популярные книги в библиотеках Москвы

В Москве открылось больше ста летних читален

На площадках организованы полки для буккроссинга, куда можно приносить книги и брать понравившиеся

В Москве открылось больше ста летних читален

На московских пляжах хотят поставить полки для буккроссинга

На каких именно пляжах поставят полки для буккроссинга, решат горожане

На московских пляжах хотят поставить полки для буккроссинга

В Москве стартует «Библионочь»

Во время акции читатели смогут встретиться с известными писателями, критиками, публицистами и попасть на экскурсии в обычно закрытые фонды библиотек

В Москве стартует «Библионочь»

Городской исследователь — о том, зачем звать в библиотеки мигрантов
Городской исследователь — о том, зачем звать в библиотеки мигрантов Социолог Ирина Широбокова рассказала The Village, почему из петербургской Гоголевки ушли все бабушки и отчего в районных библиотеках агрессивно встречают новых читателей
Городской исследователь — о том, зачем звать в библиотеки мигрантов

Городской исследователь — о том, зачем звать в библиотеки мигрантов
Социолог Ирина Широбокова рассказала The Village, почему из петербургской Гоголевки ушли все бабушки и отчего в районных библиотеках агрессивно встречают новых читателей

Полиция будет проводить в библиотеках встречи с москвичами

Сотрудники полиции будут рассказывать горожанам о своей деятельности и отвечать на интересующие вопросы

Полиция будет проводить в библиотеках встречи с москвичами

«Гараж» открывает первую в России библиотеку по современному искусству

Сама библиотека откроется в декабре 2014 года и расположится в образовательном центре «Гараж» в парке Горького

«Гараж» открывает первую в России библиотеку по современному искусству

В московских дворах появились летние читальни

Летние читальни открывают в 60 дворах в центре Москвы

В московских дворах появились летние читальни

В библиотеке Достоевского открылась книжная лавка «Бедные люди»

В книжной лавке будут продавать новинки современной интеллектуальной литературы по демократичным ценам

В библиотеке Достоевского открылась книжная лавка «Бедные люди»

Фура книг в подарок от московских властей крымским библиотекам

Московские власти подарили библиотекам Севастополя и Симферополя 38 тысяч книг

Фура книг в подарок от московских властей крымским библиотекам

В Москве пройдёт чемпионат по чтению вслух

В чемпионате примут участие читатели 100 городских библиотек

В Москве пройдёт чемпионат по чтению вслух

Как заняться ручным трудом в библиотеке
Как заняться ручным трудом в библиотеке Столяр, ювелир, фотограф и дизайнер запустили небольшое производство при Лиговской библиотеке — «Открытые мастерские». Мы узнали у куратора, как это изменило жизнь читального зала
Как заняться ручным трудом в библиотеке

Как заняться ручным трудом в библиотеке
Столяр, ювелир, фотограф и дизайнер запустили небольшое производство при Лиговской библиотеке — «Открытые мастерские». Мы узнали у куратора, как это изменило жизнь читального зала

Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книг
Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книг Директор читального зала Торнбю в Дании рассказал The Village о том, что такое библиотека в стиле Яна Гейла и почему в своей он избавляется от книг
Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книг

Директор датской библиотеки — о том, зачем избавляться от книг
Директор читального зала Торнбю в Дании рассказал The Village о том, что такое библиотека в стиле Яна Гейла и почему в своей он избавляется от книг

Москва в цифрах: Сколько человек посещают библиотеки нового типа
Москва в цифрах: Сколько человек посещают библиотеки нового типа The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В новом выпуске — о том, как изменилось количество посетителей библиотек после нововведений в библиотечной системе.
Москва в цифрах: Сколько человек посещают библиотеки нового типа

Москва в цифрах: Сколько человек посещают библиотеки нового типа
The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В новом выпуске — о том, как изменилось количество посетителей библиотек после нововведений в библиотечной системе.

На вокзалах Москвы и Петербурга появятся полки для буккроссинга

Библиотеки, полки для буккроссинга и пункты для скачивания электронных книг установят на вокзалах Москвы, Петербурга и Адлера.

На вокзалах Москвы и Петербурга появятся полки для буккроссинга

5 идей для городских библиотек
5 идей для городских библиотек Газон в холле, книжные полки, по которым можно лазить, как по горам, сеть-гамак, натянутая между стеллажами, — The Village сделал подборку самых удивительных дизайнерских решений для библиотек.
5 идей для городских библиотек

5 идей для городских библиотек
Газон в холле, книжные полки, по которым можно лазить, как по горам, сеть-гамак, натянутая между стеллажами, — The Village сделал подборку самых удивительных дизайнерских решений для библиотек.

В библиотеках Москвы открыли центры толерантности для мигрантов

На базе семи библиотек Москвы начинают работать центры толерантности, где мигрантов будут учить русскому языку и истории России.

В библиотеках Москвы открыли центры толерантности для мигрантов

В библиотеке Достоевского покажут библиотеки будущего

В Библиотеке им. Достоевского на Чистопрудном бульваре пройдёт выставка и серия лекций о самых интересных библиотеках мира и о том, какими будут библиотеки будущего.

В библиотеке Достоевского покажут библиотеки будущего

В каждом округе Москвы откроют по медиацентру

В 2014 году в Москве откроется девять библиотек нового типа — с интернетом, дружественной атмосферой и культурной программой.

В каждом округе Москвы откроют по медиацентру

Фото дня: Как выглядит современная библиотека
Фото дня: Как выглядит современная библиотека В Москве открылись две первые библиотеки нового типа — на Ленинском проспекте и на Чистых прудах. The Village посмотрел, как они выглядят.
Фото дня: Как выглядит современная библиотека

Фото дня: Как выглядит современная библиотека
В Москве открылись две первые библиотеки нового типа — на Ленинском проспекте и на Чистых прудах. The Village посмотрел, как они выглядят.

В библиотеках на юге Москвы начали принимать использованные батарейки

В библиотеках ЮАО стартовала акция «Москва — наш зелёный дом», в рамках которой можно сдавать использованные батарейки.

В библиотеках на юге Москвы начали принимать использованные батарейки

В «Сокольниках» появятся библиотеки- «скворечники»

В парке «Сокольники» появятся пункты обмена книг проекта Little Free Library.

В «Сокольниках» появятся библиотеки- «скворечники»

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