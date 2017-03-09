Ежегодная акция «Библионочь» в Москве пройдет в субботу, 22 апреля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Акция начнется в 15:00 в субботу и закончится в 06:00 в воскресенье. Главной площадкой мероприятия в этом году станет Триумфальная площадь, которая на весь вечер превратится в арт-пространство. Здесь горожане смогут послушать поэтические чтения и посетить мастер-классы, а также купить книжные новинки, пообщаться с современными писателями и посетить литературное кафе. Кроме того, в «Библионочь» городские библиотеки расширят предложение книг на полках буккросинга.

Специальные ночные программы к «Библионочи» в этом году приготовили семь читален. В их числе библиотека имени Достоевского, библиотека искусств имени Боголюбова, библиотека-читальня имени Тургенева, Дом Гоголя, центральная библиотека имени Некрасова, библиотека на Аргуновской (детская библиотека № 47) и библиотека № 76 имени Лермонтова.

Их можно будет посетить, пока длится акция, с 22:00 до 06:00. В других городских библиотеках специальные мероприятия будут идти с 16:00 до 22:00 субботы, 22 апреля.