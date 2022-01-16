На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках
Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах
У книжного клуба «Депо» откроют первый в Москве регулярный блошиный рынок
Торговать старыми вещами будут на аллее между платформами Ленинградского и Ярославского вокзалов
Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино
На рынке можно будет приобрести винтажные украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора
Музей Москвы организует очередной городской блошиный рынок
Тематика мероприятия — «Московские дачники»
«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей
На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги
В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок
Купить можно будет товары прошлого столетия
«Лучший блошиный рынок в мире»: Продавцы Уделки — о себе и покупателях «Дольф Лундгрен был: купил фотоаппарат и два значка. Ждали Шварценеггера, но он так и не приехал»
Во дворе Музея Москвы 30 июля пройдет блошиный рынок
Очередной маркет посвящен истории столицы
Во дворе Музея Москвы пройдет июньский блошиный рынок
Очередной маркет посвящен акции «Народный музей фестиваля»
Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок
Темой рынка станет советское фотоискусство
В Музее Москвы 30 апреля состоится блошиный рынок
Основной темой рынка станет народное искусство
Музей Москвы проведет блошиный рынок в честь 100-летия революции
На маркете будут представлены предметы первых десятилетий XX века
В Музее Москвы 25 сентября пройдёт «Блошиный рынок»
На рынке сделают специальную зону для игр детей, где они смогут обмениваться уже ненужными вещами
В Музее Москвы 31 июля пройдёт «Блошиный рынок»
Здесь соберутся любители старины, антиквары, художники, музыканты, фотографы и букинисты
В Музее Москвы 24 апреля пройдёт «Блошиный рынок»
Здесь можно будет купить ювелирные украшения, платья, книги, игрушки и кухонную утварь
В Музее Москвы 17 января пройдёт блошиный рынок
На ярмарке будут продавать товары периода с конца XIX века до 80-х годов XX века
Что стоит купить на блошином рынке The Village отправился на блошиный рынок с экспертом по антиквариату и узнал, можно ли там найти что-то стоящее и не попасться на уловки продавцов
В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки
Против воскресных блошиных рынков выступили местные жители
В саду имени Баумана по воскресеньям будет проходить блошиный рынок
Первый блошиный рынок откроется 18 октября
В ДК «Петлюра» откроется блошиный рынок Cat&Fox
На рынке можно будет купить посуду, предметы декора, одежду, аксессуары и украшения
В Музее Москвы откроется блошиный рынок
Во дворе музея соберутся профессиональные торговцы антиквариатом
В Музее Москвы откроется блошиный рынок
Маркет будет работать один день, 8 февраля, с 12:00 до 20:00
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
В торговом комплексе «Тишинка» пройдёт блошиная ярмарка
Рынок будет работать с 11 по 14 декабря на третьем этаже центра
На Лубянке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox
На рынке можно будет купить винтажные и антикварные украшения, посуду, одежду и предметы декора
На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка
Маркет проведут 15 ноября в Центре Несовременного искусства на «Красном Октябре»
В Малом Сухаревском переулке откроется блошиный рынок Cat&Fox
Мероприятие запланировано на 7 сентября
На Петровке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox
На этот раз ярмарку проведут не в Lu Loft, а в ДК Petlura
На Лубянке пройдёт однодневный блошиный рынок Yellow Submarine
Посетителям рынка предложат винтажные и антикварные вещи по цене от 500 рублей до 30 тысяч
На Лубянке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox
5 апреля в Lu Loft на Лубянском проезде откроется альтернативный блошиный рынок Cat & Fox
«Блошиный рынок» на Тишинке вновь откроется 27 марта
Новый сезон ярмарки пройдёт с 27 марта по 30 марта
В Химках открывается блошиный рынок
Московская барахолка получила постоянную прописку в Химках.
Планы на выходные: 13−15 декабря Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки
Летом на территории пешеходных зон заработают ярмарки и блошиные рынки, а также откроются веранды кафе и ресторанов.
«Стрелка» устраивает мебельную ярмарку
Во дворе «Стрелки» откроют блошиный рынок, где можно будет купить необычную мебель и предметы интерьера.