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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Тишинка на несколько дней превратится в блошиный рынок
16 января 2022

Тишинка на несколько дней превратится в блошиный рынок

Блошиный рынок развернется во дворе Музея Москвы в первые выходные сентября
29 августа 2021

Блошиный рынок развернется во дворе Музея Москвы в первые выходные сентября

В Музее Москвы пройдет городской блошиный рынок
5 августа 2020

В Музее Москвы пройдет городской блошиный рынок

На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках

Также в программе — старинные вещи и лекции о купцах-меценатах

На блошином рынке Музея Москвы расскажут, как собирать информацию о предках

У книжного клуба «Депо» откроют первый в Москве регулярный блошиный рынок

Торговать старыми вещами будут на аллее между платформами Ленинградского и Ярославского вокзалов

У книжного клуба «Депо» откроют первый в Москве регулярный блошиный рынок

Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино

На рынке можно будет приобрести винтажные украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора

Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино

Музей Москвы организует очередной городской блошиный рынок

Тематика мероприятия — «Московские дачники»

Музей Москвы организует очередной городской блошиный рынок

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей

На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей

В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок

Купить можно будет товары прошлого столетия

В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок

«Лучший блошиный рынок в мире»: Продавцы Уделки — о себе и покупателях
«Лучший блошиный рынок в мире»: Продавцы Уделки — о себе и покупателях «Дольф Лундгрен был: купил фотоаппарат и два значка. Ждали Шварценеггера, но он так и не приехал»
«Лучший блошиный рынок в мире»: Продавцы Уделки — о себе и покупателях

«Лучший блошиный рынок в мире»: Продавцы Уделки — о себе и покупателях
«Дольф Лундгрен был: купил фотоаппарат и два значка. Ждали Шварценеггера, но он так и не приехал»

Во дворе Музея Москвы 30 июля пройдет блошиный рынок

Очередной маркет посвящен истории столицы

Во дворе Музея Москвы 30 июля пройдет блошиный рынок

Во дворе Музея Москвы пройдет июньский блошиный рынок

Очередной маркет посвящен акции «Народный музей фестиваля»

Во дворе Музея Москвы пройдет июньский блошиный рынок

Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок

Темой рынка станет советское фотоискусство

Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок

В Музее Москвы 30 апреля состоится блошиный рынок

Основной темой рынка станет народное искусство

В Музее Москвы 30 апреля состоится блошиный рынок

В ЦДХ пройдет ярмарка «Московская старина»

Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье

В ЦДХ пройдет ярмарка «Московская старина»

Музей Москвы проведет блошиный рынок в честь 100-летия революции

На маркете будут представлены предметы первых десятилетий XX века

Музей Москвы проведет блошиный рынок в честь 100-летия революции

В Музее Москвы пройдет блошиный рынок

Мероприятие пройдет в воскресенье, 19 февраля

В Музее Москвы пройдет блошиный рынок

В Музее Москвы 25 сентября пройдёт «Блошиный рынок»

На рынке сделают специальную зону для игр детей, где они смогут обмениваться уже ненужными вещами

В Музее Москвы 25 сентября пройдёт «Блошиный рынок»

В Музее Москвы 31 июля пройдёт «Блошиный рынок»

Здесь соберутся любители старины, антиквары, художники, музыканты, фотографы и букинисты

В Музее Москвы 31 июля пройдёт «Блошиный рынок»

В Музее Москвы 24 апреля пройдёт «Блошиный рынок»

Здесь можно будет купить ювелирные украшения, платья, книги, игрушки и кухонную утварь

В Музее Москвы 24 апреля пройдёт «Блошиный рынок»

В Музее Москвы 17 января пройдёт блошиный рынок

На ярмарке будут продавать товары периода с конца XIX века до 80-х годов XX века

В Музее Москвы 17 января пройдёт блошиный рынок

Что стоит купить на блошином рынке
Что стоит купить на блошином рынке The Village отправился на блошиный рынок с экспертом по антиквариату и узнал, можно ли там найти что-то стоящее и не попасться на уловки продавцов
Что стоит купить на блошином рынке

Что стоит купить на блошином рынке
The Village отправился на блошиный рынок с экспертом по антиквариату и узнал, можно ли там найти что-то стоящее и не попасться на уловки продавцов

В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки

Против воскресных блошиных рынков выступили местные жители

В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки

В саду имени Баумана по воскресеньям будет проходить блошиный рынок

Первый блошиный рынок откроется 18 октября

В саду имени Баумана по воскресеньям будет проходить блошиный рынок

В ДК «Петлюра» откроется блошиный рынок Cat&Fox

На рынке можно будет купить посуду, предметы декора, одежду, аксессуары и украшения

В ДК «Петлюра» откроется блошиный рынок Cat&Fox

В Музее Москвы откроется блошиный рынок

Во дворе музея соберутся профессиональные торговцы антиквариатом

В Музее Москвы откроется блошиный рынок

В Музее Москвы откроется блошиный рынок

Маркет будет работать один день, 8 февраля, с 12:00 до 20:00

В Музее Москвы откроется блошиный рынок

10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы

10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan

В торговом комплексе «Тишинка» пройдёт блошиная ярмарка

Рынок будет работать с 11 по 14 декабря на третьем этаже центра

В торговом комплексе «Тишинка» пройдёт блошиная ярмарка

На Лубянке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox

На рынке можно будет купить винтажные и антикварные украшения, посуду, одежду и предметы декора

На Лубянке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox

На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка

Маркет проведут 15 ноября в Центре Несовременного искусства на «Красном Октябре»

На «Красном Октябре» 15 ноября пройдёт блошиная ярмарка

В Малом Сухаревском переулке откроется блошиный рынок Cat&Fox

Мероприятие запланировано на 7 сентября

В Малом Сухаревском переулке откроется блошиный рынок Cat&Fox

На Петровке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox

На этот раз ярмарку проведут не в Lu Loft, а в ДК Petlura

На Петровке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox

На Лубянке пройдёт однодневный блошиный рынок Yellow Submarine

Посетителям рынка предложат винтажные и антикварные вещи по цене от 500 рублей до 30 тысяч

На Лубянке пройдёт однодневный блошиный рынок Yellow Submarine

На Лубянке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox

5 апреля в Lu Loft на Лубянском проезде откроется альтернативный блошиный рынок Cat & Fox

На Лубянке пройдёт блошиный рынок Cat & Fox

«Блошиный рынок» на Тишинке
«Блошиный рынок» на Тишинке В Москве начался новый сезон «Блошиного рынка» на Тишинке
«Блошиный рынок» на Тишинке

«Блошиный рынок» на Тишинке
В Москве начался новый сезон «Блошиного рынка» на Тишинке

«Блошиный рынок» на Тишинке вновь откроется 27 марта

Новый сезон ярмарки пройдёт с 27 марта по 30 марта

«Блошиный рынок» на Тишинке вновь откроется 27 марта

В Химках открывается блошиный рынок

Московская барахолка получила постоянную прописку в Химках.

В Химках открывается блошиный рынок

Планы на выходные: 13−15 декабря
Планы на выходные: 13−15 декабря Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 13−15 декабря

Планы на выходные: 13−15 декабря
Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.

В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки

Летом на территории пешеходных зон заработают ярмарки и блошиные рынки, а также откроются веранды кафе и ресторанов.

В пешеходных зонах организуют ярмарки и блошиные рынки

«Стрелка» устраивает мебельную ярмарку

Во дворе «Стрелки» откроют блошиный рынок, где можно будет купить необычную мебель и предметы интерьера.

«Стрелка» устраивает мебельную ярмарку

Круговорот вещей в природе: Что делать с ненужными вещами Жители Москвы и Берлина о том, сколько вещей нужно для счастья и что делать с остальными.

Круговорот вещей в природе: Что делать с ненужными вещами

В центре Москвы могут открыть блошиный рынок Столичные власти хотят открыть аналог лондонского Портобелло в пределах Садового кольца.

В центре Москвы могут открыть блошиный рынок

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек

Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.

Барселона - 10 желаний

Блошиный рынок во Франкфурте на Майне Каждую субботу на набережную реки Майн во Франкфурте,съезжаются толпы людей, посетить Блошиный рынок. Кто-то продать, кто-то купить, кто-то просто погулять.&nbsp;

Блошиный рынок во Франкфурте на Майне

Блошиный рынок переезжает из Лианозово
Блошиный рынок переезжает из Лианозово Главный блошиный рынок Москвы около станции «Лианозово» по Савеловскому направлению переезжает. Московские власти нашли новое место — станция Новоподрезково Октябрьской железной дороги.
Блошиный рынок переезжает из Лианозово

Блошиный рынок переезжает из Лианозово
Главный блошиный рынок Москвы около станции «Лианозово» по Савеловскому направлению переезжает. Московские власти нашли новое место — станция Новоподрезково Октябрьской железной дороги.

История блошиного рынка Парижа «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»

История блошиного рынка Парижа