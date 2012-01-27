Новый блошиный рынок может стать аналогом лондонского Портобелло, который также находится в центре города. На рынке можно будет купить старинные предметы интерьера, бижутерию, пластинки, книги, фотографии и другие приятные мелочи. Ведомство предполагает, что развалы будут работать по выходным и здесь будет запрещена торговля едой и одеждой.

Сейчас подыскивается место для будущего рынка, но какие именно территории рассматриваются, власти не сообщают. Впрочем, источник газеты в префектуре ЦАО рассказал, что блошка может открыться недалеко от площади трех вокзалов, причем выделить надо не меньше гектара земли, чтобы хватило места и на парковку.

Арендная плата на таком блошином рынке должна быть символической, не больше 200 рублей в день, или отсутствовать вовсе. Если места начнут перепродавать, возникнет монополия, цены подскочат, и сама идея блошки, где может торговать каждый, будет утеряна.

Сегодня в Москве работает только один блошиный рынок «Левша», который находится за МКАД, на железнодорожной станции Новоподрезково. Ярмарка переехала сюда с платформы Марк весной 2010 года, однако прежней популярностью не пользуется.