Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли воздушное пространство для Сергея Лаврова
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Болгария упростит правила получения виз для россиян
Болгария упростит правила получения виз для россиян
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