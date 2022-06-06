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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Болгария продолжит выдавать туристические визы россиянам

обновлено

Болгария продолжит выдавать туристические визы россиянам

Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли воздушное пространство для Сергея Лаврова
6 июня 2022

Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли воздушное пространство для Сергея Лаврова

Болгария и Греция отменили ковидные ограничения
1 мая 2022

Болгария и Греция отменили ковидные ограничения

Болгария отменила ПЦР-тесты для привитых туристов
29 июля 2021

Болгария отменила ПЦР-тесты для привитых туристов

обновлено17 июля 2021

В Болгарии продлили обязательное тестирование на COVID-19 для россиян до конца июля

Сколько стоит жизнь в Болгарии
Сколько стоит жизнь в Болгарии Апартаменты в Софии и на побережье, местные такси и рестораны с национальной кухней
Сколько стоит жизнь в Болгарии

Сколько стоит жизнь в Болгарии
Апартаменты в Софии и на побережье, местные такси и рестораны с национальной кухней

Российская команда попала в финал конкурса по реновации центральной площади Софии

Результаты конкурса объявят в конце ноября

Российская команда попала в финал конкурса по реновации центральной площади Софии

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам

Вьетнам лидирует по доле травм из-за аварий

В каких странах россияне чаще всего обращаются к врачам

«Аэрофлот» открыл ежедневные рейсы в Бургас

Цена на билет начинается от 9 тысяч рублей

«Аэрофлот» открыл ежедневные рейсы в Бургас

«Победа» открыла продажу билетов в Варну

Перелеты будут выполняться с июня по октябрь шесть раз в неделю

«Победа» открыла продажу билетов в Варну

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

На «Экомаркете» в Конькове угостят болгарскими специалитетами и покажут национальное кино

День Болгарии отметят 18 ноября

На «Экомаркете» в Конькове угостят болгарскими специалитетами и покажут национальное кино

Россиянам рекомендовали воздержаться от покупок билетов Bulgaria Air

Генконсульство России в Варне опубликовало предупреждение из-за задержек рейсов

Россиянам рекомендовали воздержаться от покупок билетов Bulgaria Air

Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия
Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия Как отмена и перенос полетов отразились на пассажирах, туроператорах и самом перевозчике
Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия

Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия
Как отмена и перенос полетов отразились на пассажирах, туроператорах и самом перевозчике

Куда недорого уехать в отпуск в последний момент
Куда недорого уехать в отпуск в последний момент Путешествия с бюджетом в 30, 40 и 50 тысяч рублей
Куда недорого уехать в отпуск в последний момент

Куда недорого уехать в отпуск в последний момент
Путешествия с бюджетом в 30, 40 и 50 тысяч рублей

Стоит ли переезжать в Болгарию
Стоит ли переезжать в Болгарию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на Чёрном море
Стоит ли переезжать в Болгарию

Стоит ли переезжать в Болгарию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на Чёрном море

Спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на треть

Показатель опустился практически до рекордно низкого уровня, зафиксированного в 2009 году

Спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на треть

Россельхознадзор запретил ввоз продуктов из Болгарии

О введении ограничений Россию попросило само Болгарское агентство по безопасности продовольствия

Россельхознадзор запретил ввоз продуктов из Болгарии

Болгария упростит правила получения виз для россиян

Болгария упростит правила получения виз для россиян

Болгария упростит правила получения виз для россиян

Судьба «Южного потока», годовая инфляция в России и мультивалютные кредиты банкам

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Судьба «Южного потока», годовая инфляция в России и мультивалютные кредиты банкам

Почему правительства европейских стран уходят в отставку Вчера правительство Франции во главе с премьер-министром Мануэлем Вальсом подало в отставку. The Village посмотрел, почему это произошло, и где ещё в Европе в последнее время случались отставки

Почему правительства европейских стран уходят в отставку

Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах
Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах Предприниматели часто хотят обезопасить себя и иметь больше одного гражданства. H&F выяснил, где можно получить паспорт в максимально сжатые сроки в обмен на инвестиции в экономику страны.
Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах

Новая родина: Сколько стоит гражданство в разных странах
Предприниматели часто хотят обезопасить себя и иметь больше одного гражданства. H&F выяснил, где можно получить паспорт в максимально сжатые сроки в обмен на инвестиции в экономику страны.

Как всё устроено: Актёр массовки
Как всё устроено: Актёр массовки Актриса массовки в передачах «Своя игра» и «Кто хочет стать миллионером» анонимно рассказала о том, чем занимаются статисты на съёмках, кто дежурит у дверей студий и почему бывалые приходят в тапочках
Как всё устроено: Актёр массовки

Как всё устроено: Актёр массовки
Актриса массовки в передачах «Своя игра» и «Кто хочет стать миллионером» анонимно рассказала о том, чем занимаются статисты на съёмках, кто дежурит у дверей студий и почему бывалые приходят в тапочках

Терминал: люди в ожидании рейса
Терминал: люди в ожидании рейса Рассказы людей, застрявших в Шереметьево из-за вулкана&nbsp;Эйяфьятлайокудль.
Терминал: люди в ожидании рейса

Терминал: люди в ожидании рейса
Рассказы людей, застрявших в Шереметьево из-за вулкана&nbsp;Эйяфьятлайокудль.