Болгария собирается упростить визовый режим для россиян. Это может произойти уже в 2015 году, сообщает «РИА» со ссылкой на посла Болгарии в России Бойко Коцева.

Дипломат пояснил, что речь идёт о льготном получении визы для россиян, которые уже посещали Болгарию и не нарушали визовый режим. Таким туристам будут сразу выдавать многоразовую визу на год. Те, у кого есть недвижимость в Болгарии, смогут в упрощённом порядке получить визу сроком действия до трёх лет.

Россия занимает четвёртое место по турпотоку в Болгарии. В 2014 году 650 тысяч российских туристов посетили Болгарию. Свыше 400 тысяч россиян владеют недвижимостью в этой стране.