Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф» Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф» Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
Мясной ресторан Brisket BBQ Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре
Мясной ресторан Brisket BBQ Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре
Девять новых ресторанов, кафе и баров мая The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Девять новых ресторанов, кафе и баров мая The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger
В Brisket BBQ установили специальную коптильню для мяса под названием смокер
Ferma Burger открывает новый ресторан вместе с Аркадием Новиковым
Заведение разделили на три зоны — ресторан Brisket BBQ, бургерную Ferma Burger и бар