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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Почти салат: 3 рецепта холодных супов
Почти салат: 3 рецепта холодных супов Гаспачо, свекольный и суп с мацони
Почти салат: 3 рецепта холодных супов

Почти салат: 3 рецепта холодных супов
Гаспачо, свекольный и суп с мацони

Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля

Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля
Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе

Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф»
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф» Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф»

Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф»
Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»

Мясной ресторан Brisket BBQ
Мясной ресторан Brisket BBQ Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре
Мясной ресторан Brisket BBQ

Мясной ресторан Brisket BBQ
Традиционное техасское барбекю на месте закрывшегося «Джу-Джу» на Смоленском бульваре

Девять новых ресторанов, кафе и баров мая
Девять новых ресторанов, кафе и баров мая The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Девять новых ресторанов, кафе и баров мая

Девять новых ресторанов, кафе и баров мая
The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger

В Brisket BBQ установили специальную коптильню для мяса под названием смокер

Новиков открыл мясной ресторан с командой Ferma Burger

Ferma Burger открывает новый ресторан вместе с Аркадием Новиковым

Заведение разделили на три зоны — ресторан Brisket BBQ, бургерную Ferma Burger и бар

Ferma Burger открывает новый ресторан вместе с Аркадием Новиковым