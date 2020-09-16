Галерея
16 сентября 2020
Как выглядит районный центр в Бибиреве, который открылся на месте кинотеатра «Будапешт»
Сколько стоит жизнь в Будапеште Квартиры поближе к Дунаю, небюджетные поездки на такси, суп гуляш и купание в термах
Сколько стоит жизнь в Будапеште Квартиры поближе к Дунаю, небюджетные поездки на такси, суп гуляш и купание в термах
ADG Group объявила победителя конкурса гастропроектов для нового фуд-холла (обновлено)
Авторы достался готовый корнер в районном центре «Будапешт»
Реконструкцию кинотеатра «Будапешт» планируют завершить в 2020 году
Изначально его собирались открыть к концу 2018-го
Wizz Air открыл рейсы из Внукова в Венгрию от 1 700 рублей
Полеты совершаются дважды в неделю
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште Квартира со спальней и ванной на бывшем чердаке, террасой с панорамным видом и предметами декора, собранными по всей Европе
Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште Квартира со спальней и ванной на бывшем чердаке, террасой с панорамным видом и предметами декора, собранными по всей Европе
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
В «Метрополисе» откроется грузинская закусочная «Вай Мэ!»
Ещё одно кафе сеть грузинских закусочных запускает в Будапеште
10 мест в Будапеште, куда ходят сами будапештцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Будапешт, без гуляша, руинных баров и проспекта Андраши
10 мест в Будапеште, куда ходят сами будапештцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Будапешт, без гуляша, руинных баров и проспекта Андраши
Почему налог на интернет вывел тысячи людей на улицы Будапешта Венгры выступили против налога на трафик, по которому, кроме обычной абонентской платы, придётся платить ещё за каждый гигабайт 150 форинтов (25 рублей). The Village узнал, как проходят митинги
Эксперимент: Выходные в Будапеште за 100 евро на двоих Два сотрудника The Village отправились в Будапешт на выходные, получив сто евро на всё про всё, и ведут прямую трансляцию своих трат
Эксперимент: Выходные в Будапеште за 100 евро на двоих Два сотрудника The Village отправились в Будапешт на выходные, получив сто евро на всё про всё, и ведут прямую трансляцию своих трат
На все сто: Как в Будапеште отмечают столетие домов Четвёртый год подряд в столице Венгрии проходит фестиваль Budapest 100 — в последние выходные апреля свои двери для посещения открывают те дома, которым исполнилось сто лет
На все сто: Как в Будапеште отмечают столетие домов Четвёртый год подряд в столице Венгрии проходит фестиваль Budapest 100 — в последние выходные апреля свои двери для посещения открывают те дома, которым исполнилось сто лет
Эржебетварош, квартал руинных пабов The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Эржебетварош, квартал руинных пабов в Будапеште
Эржебетварош, квартал руинных пабов The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Эржебетварош, квартал руинных пабов в Будапеште
Как у них: Сколько платят за услуги ЖКХ жители Будапешта, Хьюстона, Йоханнесбурга, Берлина и Лондона The Village узнал, как оплачивают коммунальные услуги в разных городах мира и сколько денег их жители ежемесячно тратят на свет, газ, воду и прочие прелести быта.
Как у них: Сколько платят за услуги ЖКХ жители Будапешта, Хьюстона, Йоханнесбурга, Берлина и Лондона The Village узнал, как оплачивают коммунальные услуги в разных городах мира и сколько денег их жители ежемесячно тратят на свет, газ, воду и прочие прелести быта.
Еврозоны: 10 лучших коворкингов Старого Света Недавно H&F опубликовал рейтинг коворкингов Москвы и Петербурга. Теперь по нашей просьбе Константин Зильбербург рассказывает о самых интересных пространствах для совместной работы в Европе.
Еврозоны: 10 лучших коворкингов Старого Света Недавно H&F опубликовал рейтинг коворкингов Москвы и Петербурга. Теперь по нашей просьбе Константин Зильбербург рассказывает о самых интересных пространствах для совместной работы в Европе.
Гостиница «Будапешт» ушла с молотка
Гостиницу «Будапешт» в центре Москвы продали на торгах за 1,036 миллиарда рублей 20 ноября.
Будапешт-это не вся Венгрия! Именно так пестрят многочисленные путеводители и туристические сайты.
Необычные бассейны мира Благодаря расположению, дизайну или размеру эти бассейны — больше, чем закрытые емкости с водой, предназначенные для купания. В большинстве случаев нужно быть очень богатым, чтобы иметь возможность погрузиться в роскошные воды. Но есть и вполне доступные варианты.