В Будапеште теплый климат — не меньше 300 солнечных дней в году, много зелени и полезные термальные источники

Чтобы подать заявку на вид на жительство, нужно собрать стандартный пакет документов: подтвердить причину переезда, прислать сканы паспортов, предоставить свидетельства об отсутствии судимости и задолженностей перед государством, выписки со счетов. Но в Венгрии нужно быть готовым к бюрократическим сложностям. Как типичные жители южных теплых стран, венгры никуда не спешат, могут что-нибудь ненароком потерять, а простой и доступный круглосуточно сервис здесь кажется чем-то нереальным. К этому нужно относиться философски, постараться влиться в местный ритм жизни и не пытаться успеть сделать пять дел за один день. Сложности возникли только с перевозкой в Будапешт кота: оказалось, что это непросто и довольно дорого.

Освоиться здесь было довольно легко. Будапешт — очень многонациональный город. Примерно половина наших соседей по дому — китайцы. Говорят, они получают от своего правительства субсидии на переезд и покупку жилья, чтобы расширять китайское влияние на международных рынках. Похоже на правду, потому что все они хорошо одеты и водят дорогие по местным меркам машины. Также в Будапеште много русских и украинцев, и присоединиться к таким сообществам довольно просто: в соцсетях есть специальные группы, например «Русский Будапешт»; в городе часто проводятся мероприятия, на которые приезжают русскоязычные артисты; можно найти заведения с русской или украинской национальной кухней. По нашим наблюдениям, многие россияне переезжают сюда ради здоровья. В Будапеште теплый климат, не меньше 300 солнечных дней в году, много зелени и полезные термальные источники.

Будапешт меньше Москвы почти в пять раз, а Петербурга — практически в три раза. Зато здесь гармонично разместилось несколько уединенных парков, туристические достопримечательности и вполне современные бизнес-кварталы с оживленными торговыми центрами. Здесь есть, например, парк «Маргит», который занимает целый остров в черте города, площадь Героев, красивая набережная Дуная, интересные музеи и зоопарк, старинный замок и знаменитые купальни.

Доходы горожан

Минимальный заработок в Будапеште держится на уровне 137 тысяч форинтов (30 900 рублей), а средняя зарплата — около 210 тысяч форинтов (47 400 рублей). Высоким будет считаться доход от 300 тысяч форинтов (67 700 рублей). Вообще, на рынке труда предложение заметно превышает спрос, потому и зарплаты сотрудникам в компаниях повышают редко и неохотно. Из-за этого многие венгры едут на заработки в соседнюю Австрию, где на аналогичной должности можно получать намного больше.

Одна из самых востребованных профессий в Будапеште — стоматолог. Это произошло благодаря медицинскому туризму: сюда едут из соседних стран, чтобы вылечить зубы и сэкономить. Специалисты в области IT в год могут зарабатывать 16–25 миллионов форинтов (3 612 000–5 644 000 рублей). При этом нормальным годовым доходом учителя или медсестры считается 3,2–3,8 миллиона форинтов (722–858 тысяч рублей) до вычета налогов.

Жилье

Аренда квартиры в центре — 160 тысяч форинтов (36 100 рублей)

Территория Будапешта делится на две части рекой Дунай. Так сложилось, что вся культурная и общественная жизнь города сосредоточена именно у реки, и потому районы на обоих берегах считаются самыми интересными для туристов и престижными для местных. В районах, находящихся дальше от Дуная, жизнь намного спокойнее, там больше зелени и туда редко заглядывают туристы. В последние годы их активно благоустраивают.

Арендовать квартиру здесь несложно: предложений много, и всегда можно подыскать что-то подходящее

У районов здесь не названия, а номера. Самое дорогое жилье можно найти во II районе, так как его территория находится на возвышении, оттуда открывается прекрасный вид на город и его основные достопримечательности. Это тихий и чистый район с многоквартирными домами и частными коттеджами. Также большой удачей считается наличие квартиры в V или VI районе, то есть в самом центре города. Но стоит оттуда отъехать всего на пару километров, и вы окажетесь в криминальном и цыганском VIII районе. И хотя там появляется много новостроек, заселяться в них местные не спешат. На северной и южной окраинах города стоят привычные нашему глазу панельные дома, а рядом с ними старики на лавочках и детские площадки со скрипучими качелями.

Для среднестатистической венгерской семьи купить собственную квартиру в Будапеште непросто, поэтому многие либо живут несколькими поколениями в одной квартире, либо арендуют жилье. Апартаменты премиум-класса в центре города стоят 140 миллионов форинтов (31 611 000 рублей). В V районе можно найти жилье за 58 миллионов форинтов (13 096 000 рублей). Есть и бюджетные предложения, а в последние годы государство активно проводит политику поддержки молодых семей, обещает субсидии и почти беспроцентные ипотеки. Из-за этого в городе начался настоящий строительный бум, но новостройки, к счастью, вполне гармонично вписываются в облик Будапешта.

Арендовать квартиру здесь несложно: предложений много, и всегда можно подыскать что-то подходящее. Однокомнатная квартира с хорошим ремонтом в доме с лифтом и в шаговой доступности от метро в VIII или IV районе обойдется примерно в 250 тысяч форинтов (56 400 рублей). Квартира в старом доме без лифта, но зато в центре города может стоить около 160 тысяч форинтов (36 100 рублей).

Продукты

Корзина продуктов в неделю на одного — 8–10 тысяч форинтов (1 800–2 200 рублей)

В Будапеште есть несколько торговых сетей — Tesco, Prima, Lidl, Aldi, и большая часть из них относится к экономсегменту. За продуктами более высокого качества нужно либо отправиться в Spar, либо искать небольшие магазины подороже. За свежим мясом, рыбой и овощами местные идут на рынки. Один из самых крупных — рынок Лехель. В отличие от знаменитого среди туристов Центрального рынка, Лехель располагается в обычном помещении, там не сделать красивых фотографий, зато можно купить настоящие фермерские продукты по приемлемым ценам.

Местные специалитеты достаточно жирные и тяжелые, так что лучше ограничиться небольшими порциями

Корзина продуктов на неделю обойдется примерно в 8–10 тысяч форинтов (1 800–2 200 рублей). Литр молока обойдется в 240 форинтов (54 рубля), буханка свежего белого хлеба — 230 форинтов (51 рубль), куриная грудка — 1 480 форинтов (330 рублей) за килограмм, помидоры — 550 форинтов (124 рубля), бутылка недорого местного вина — около 1 500 форинтов (330 рублей).

Раньше большая часть венгров жила в деревнях, вела сельское хозяйство и занималась тяжелым физическим трудом и потому питалась не слишком правильно и сбалансированно. Несмотря на то что многие современные венгры переехали в города и работают в офисах, колбасы остались непременным атрибутом не только любого застолья, но и повседневного рациона. Другое популярное национальное блюдо — лангош. Это огромная лепешка, приготовленная во фритюре, которую щедро смазывают маслом, сметаной, сыром и добавляют ветчину, колбасу или фарш. Наваристый суп гуляш, который часто подают в хлебном горшочке, стал своего рода символом Венгрии. Местные специалитеты — достаточно жирные и тяжелые, так что лучше ограничиться небольшими порциями.

Транспорт

Одна поездка на общественном транспорте — 350 форинтов (79 рублей)

Короткая поездка на такси — 4 тысячи форинтов (900 рублей)

За прошедшие пару лет отремонтировали многие станции метро, запустили новые составы, а возле входов в метро поставили лифты и пандусы. Помимо современных, здесь все еще работают маленькие желтые составы, в которые помещается не больше десяти человек. Сейчас они ходят по одному из самых туристических маршрутов и позволяют ощутить атмосферу старого Будапешта. Желтые трамваи стали одним из символов города. У них удобные маршруты: например, на трамвае № 2 можно проехать по набережной и увидеть из окна несколько достопримечательностей: Королевский дворец, Рыбацкий бастион, Парламент. Но будьте осторожны: в трамвае иногда орудуют карманники, которые сразу замечают туристов, восхищенно глядящих в окно.

В трамвае иногда орудуют карманники, которые сразу замечают туристов, восхищенно глядящих в окно

Максимум за полчаса на общественном транспорте можно добраться в любую точку города. Разовый билет стоит 350 форинтов (79 рублей), но есть и проездные. City Card на 24 часа обойдется в 22 евро (1 500 рублей). А вот с такси в Будапеште просто беда. Местный профсоюз активно сопротивляется появлению международных агрегаторов, а местные таксопарки, например Bolt или Fötaxi, высоким качеством обслуживания похвастаться не могут. К манере вождения таксистов я не могу привыкнуть, хотя живу в Будапеште уже три года. Если уж так получилось, что вы выбрали способом передвижения именно такси, будьте готовы еще и к европейским ценам. Бензин в Венгрии дорогой, а потому десятиминутная поездка обойдется вам примерно в 4 тысячи форинтов (900 рублей).

Развлечения

Билет в кино — 1 500–1 800 форинтов (330–400 рублей)

Средний чек в ресторане — 5–8 тысяч форинтов (1 100–1 800 рублей)

Вход в купальни — от 3 тысяч форинтов (670 рублей)

По выходным в Будапеште вы не увидите толп людей в торговых центрах или кафе. Местные каким-то чудесным образом равномерно распределяются по городу и дачам. Вечерами в будни молодежь собирается в Еврейском квартале, где сосредоточена вся клубная жизнь города. Здесь найдутся и дорогие клубы вроде BRKLYN, куда пускают только прилично и стильно одетых гостей, и знаменитые на весь мир руинные бары — Instant, Ellato Kert. Вход в эти заведения бесплатный.

Местные часто гуляют в городских парках, сидят у реки или греются в термальных купальнях

В местных кинотеатрах всегда идут фильмы на иностранных языках, причем не только на английском, но и на немецком, испанском и французском. Цена билетов в среднем держится на уровне 1 500–1 800 форинтов (330–400 рублей). Огорчить может только то, что здесь никто не знает про свежий сладкий попкорн, который есть практически в каждом российском кинотеатре. В Будапеште вместо него вам могут предложить только готовый и упакованный.

В центре города много хороших заведений: например, около базилики Святого Иштвана есть итальянские рестораны и пиццерии, куда ходят сами венгры. Ближе к площади Деака Ференца можно найти множество венгерских и азиатских ресторанов, каждый из которых с отличным качеством еды и впечатляющим видом. Ужин на одного человека в среднем обойдется в 5–8 тысяч форинтов (1 100–1 800 рублей).

В Венгерской национальной галерее нередко проходят выставки художников с мировым именем. В прошлом году сюда привозили коллекцию картин русских авангардистов, а в этом была большая выставка Фриды Кало. Также много интересных выставок можно увидеть в Музее изобразительных искусств. Билет в музей, как правило, стоит около 1 800 форинтов (400 рублей). В Доме террора можно взглянуть на историю тоталитаризма и образ СССР глазами венгров, но нужно готовиться к большим очередям на входе, особенно в выходные дни. Билет обойдется в 3 тысячи форинтов (670 рублей).

Местные часто гуляют в городских парках, сидят у реки или греются в термальных купальнях. В термы ходят как в одиночку, чтобы расслабиться после рабочей недели, так и целыми компаниями. Но перед походом нужно проверить здоровье: бывать в термах не рекомендуют людям с сердечными или кожными заболеваниями. Вход в купальни стоит от 3 тысяч форинтов (670 рублей).