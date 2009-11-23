Как у них: Сколько платят за услуги ЖКХ жители Будапешта, Хьюстона, Йоханнесбурга, Берлина и Лондона

The Village узнал, как оплачивают коммунальные услуги в разных городах мира и сколько денег их жители ежемесячно тратят на свет, газ, воду и прочие прелести быта.