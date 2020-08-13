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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Swatch представил коллаборацию с российским художником Андреем Бергером
13 августа 2020

Swatch представил коллаборацию с российским художником Андреем Бергером

Мужские часы для любого настроения
ПРОМО
Мужские часы для любого настроения От классики до армейских как в «Перл-Харборе»
Мужские часы для любого настроения
ПРОМО

Мужские часы для любого настроения
От классики до армейских как в «Перл-Харборе»

Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать И зависит ли пунктуальность от пола
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО

Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
И зависит ли пунктуальность от пола

Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM
Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM А также кроссовки Eytys, коллекция сумок Levi’s и другие новинки
Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM

Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM
А также кроссовки Eytys, коллекция сумок Levi’s и другие новинки

Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox
Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox А также коллаборации Vilebrequin x Off-White и Everlast x Casio G-Shock
Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox

Скидки до 95 % на The Outlet и сезонный сейл в Kixbox
А также коллаборации Vilebrequin x Off-White и Everlast x Casio G-Shock

Масштабная распродажа на Slam Jam и дополнительная скидка в ITK
Масштабная распродажа на Slam Jam и дополнительная скидка в ITK А также коллаборация Yoox x Opening Ceremony и новые кроссовки Nike
Масштабная распродажа на Slam Jam и дополнительная скидка в ITK

Масштабная распродажа на Slam Jam и дополнительная скидка в ITK
А также коллаборация Yoox x Opening Ceremony и новые кроссовки Nike

Samsung запустил trade-in часов

Сдать можно часы любого производителя

Samsung запустил trade-in часов

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов

Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени

Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени

Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах

Траурные часы «Ракета» к 100-летию Октябрьской революции

Черные часы сделаны в память о жертвах революции

Траурные часы «Ракета» к 100-летию Октябрьской революции

Дизайн часов «Ракета» от Эмира Кустурицы

Проект приурочен к столетию русского авангарда

Дизайн часов «Ракета» от Эмира Кустурицы

Часы с гравировкой «Душу — богу, жизнь — отечеству, честь — никому» для Росгвардии

Всего закупают 209 таких часов

Часы с гравировкой «Душу — богу, жизнь — отечеству, честь — никому» для Росгвардии

Часы для Московского метрополитена за 4 миллиона рублей

Всего подземке требуется 300 цифровых и 300 аналоговых часов

Часы для Московского метрополитена за 4 миллиона рублей

Часы на куполе концертного зала «Москва-Сити» войдут в Книгу рекордов Гиннесса

Проект уже утвержден Москомархитектурой

Часы на куполе концертного зала «Москва-Сити» войдут в Книгу рекордов Гиннесса

В московских школах с октября появятся часы с GPS-трекером и кнопкой SOS

Новинки раздадут ученикам тех московских школ, которые согласились принять участие в пилотном проекте запуска гаджета

В московских школах с октября появятся часы с GPS-трекером и кнопкой SOS

Метрополитен подарит школьникам часы со встроенной картой «Тройка»

Помимо встроенного билета, часы будут оснащены GPS-навигатором и кнопкой вызова экстренной помощи

Метрополитен подарит школьникам часы со встроенной картой «Тройка»

На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов

Кроме того, на площадях будет работать бесплатный Wi-Fi

На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов

Этично ли чиновнику демонстрировать своё выдающееся благосостояние?
Этично ли чиновнику демонстрировать своё выдающееся благосостояние? The Village узнал ответ у экспертов в области этики, борьбы с коррупцией и социологии
Этично ли чиновнику демонстрировать своё выдающееся благосостояние?

Этично ли чиновнику демонстрировать своё выдающееся благосостояние?
The Village узнал ответ у экспертов в области этики, борьбы с коррупцией и социологии

Какие часы подарить любимому
Какие часы подарить любимому На свадьбу или юбилей, на День святого Валентина или просто так — The Village выбрал три популярные модели, которыми не стыдно порадовать близкого человека
Какие часы подарить любимому

Какие часы подарить любимому
На свадьбу или юбилей, на День святого Валентина или просто так — The Village выбрал три популярные модели, которыми не стыдно порадовать близкого человека

Минпромторг предложил запретить возврат часов в магазины

Их хотят признать технически сложным товаром

Минпромторг предложил запретить возврат часов в магазины

Трейдинг от «Альфа-Банка», партнёрство с Alibaba и влияние MERS на бизнес

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Трейдинг от «Альфа-Банка», партнёрство с Alibaba и влияние MERS на бизнес

Как Swatch готовится к смерти обычных часов
Как Swatch готовится к смерти обычных часов Swatch уже спасла швейцарские часы от нашествия азиатов, а теперь столкнулась с Apple Watch. The Village вспомнил историю компании и оценил её шансы на успех
Как Swatch готовится к смерти обычных часов

Как Swatch готовится к смерти обычных часов
Swatch уже спасла швейцарские часы от нашествия азиатов, а теперь столкнулась с Apple Watch. The Village вспомнил историю компании и оценил её шансы на успех

Самые дорогие и самые бюджетные часы Tag Heuer
Самые дорогие и самые бюджетные часы Tag Heuer The Village выяснил, чем интересны модели разной ценовой категории в магазине Tag Heuer
Самые дорогие и самые бюджетные часы Tag Heuer

Самые дорогие и самые бюджетные часы Tag Heuer
The Village выяснил, чем интересны модели разной ценовой категории в магазине Tag Heuer

Самые дорогие и самые дешёвые часы G-Shock
Самые дорогие и самые дешёвые часы G-Shock The Village выяснил, чем интересна самая дорогая и самая бюджетная модель часов Casio G-Shock
Самые дорогие и самые дешёвые часы G-Shock

Самые дорогие и самые дешёвые часы G-Shock
The Village выяснил, чем интересна самая дорогая и самая бюджетная модель часов Casio G-Shock

Стоимость изъятых в ЦУМе контрабандных часов и украшений

Центральная акцизная таможня провела в ЦУМе проверку и выявила партию контрабандных наручных часов и ювелирных украшений

Стоимость изъятых в ЦУМе контрабандных часов и украшений

Мужские и женские наручные часы
Мужские и женские наручные часы Кислотные Nixon, силиконовые Swatch, массивные Montblanc — мы выбрали 15 часов на любой вкус
Мужские и женские наручные часы

Мужские и женские наручные часы
Кислотные Nixon, силиконовые Swatch, массивные Montblanc — мы выбрали 15 часов на любой вкус

«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы
«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы Эрве Ле Девеат и Арина Слабко стали делать чехлы для айфонов. Раскрутиться помогли сетевые магазины. Теперь они надеются заключить ещё несколько договоров с крупными компаниями.
«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы

«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы
Эрве Ле Девеат и Арина Слабко стали делать чехлы для айфонов. Раскрутиться помогли сетевые магазины. Теперь они надеются заключить ещё несколько договоров с крупными компаниями.

Наручные часы «Ракета для Сочи» оказались вне закона

С 22 декабря их продажа будет полностью прекращена — таким образом, «Ракету для Сочи» уже можно считать раритетом

Наручные часы «Ракета для Сочи» оказались вне закона

Гид The Village: Где починить часы
Гид The Village: Где починить часы Где чинить швейцарские часы, антикварные модели и настенные часы с кукушкой — в гиде The Village.
Гид The Village: Где починить часы

Гид The Village: Где починить часы
Где чинить швейцарские часы, антикварные модели и настенные часы с кукушкой — в гиде The Village.

Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»
Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»

Есть вопрос: «Почему таймеры в метро показывают время после отбытия поезда?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются горожане.

80% наручных часов доставляются в Россию нелегально

К этому привело изменение пошлин на импорт

80% наручных часов доставляются в Россию нелегально

Есть вопрос: «Как служба 100 узнаёт точное время?»
Есть вопрос: «Как служба 100 узнаёт точное время?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
Есть вопрос: «Как служба 100 узнаёт точное время?»

Есть вопрос: «Как служба 100 узнаёт точное время?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.

Городские часы: Версия художника Максима Ксуты Современный художник Максим Ксута и его проект городских часов для Москвы.

Городские часы: Версия художника Максима Ксуты

Есть вопрос: «Сколько стоят часы Сергея Собянина?»
Есть вопрос: «Сколько стоят часы Сергея Собянина?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
Есть вопрос: «Сколько стоят часы Сергея Собянина?»

Есть вопрос: «Сколько стоят часы Сергея Собянина?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.

Вещи для дома: Настенные часы
Вещи для дома: Настенные часы The Village прошёлся по мебельным магазинам Москвы и выбрал 20 необычных настенных часов.
Вещи для дома: Настенные часы

Вещи для дома: Настенные часы
The Village прошёлся по мебельным магазинам Москвы и выбрал 20 необычных настенных часов.

Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии Кто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...

Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии