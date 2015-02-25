Многие московские магазины принято ругать за слишком высокие цены и неоднозначную подборку исключительно дорогих марок. На самом деле практически в любом крупном магазине можно найти и недешёвые вещи, и предметы гардероба по вполне демократичным ценам. Речь вовсе не о носках и других аксессуарах, которые стоить дорого не должны по определению.

Каждую неделю мы выбираем две вещи из одного московского магазина — самую дорогую и самую бюджетную — и рассказываем, чем они интересны. В новом выпуске — двое женских часов Tag Heuer из магазина марки на Тверской улице.

Самые дорогие TAG Heuer Carrera Lady — 314 800 рублей

Женские кварцевые часы TAG Heuer Carrera Lady выполнены из стали и розового золота. В качестве украшения использованы 64 бриллианта весом в 0,62 карата, нанесённые по безелю*. Сам циферблат часов выполнен из белого перламутра.



Самые бюджетные TAG Heuer Formula 1 — 73 000 рублей

Модель TAG Heuer Formula 1 из стали и чёрной керамики выполнена в спортивном стиле. Стальной безель дополнен керамическими вставками и сапфировым стеклом. Корпус водонепроницаем на глубине до 200 метров. Разница в цене этих двух моделей объясняется прежде всего тем, что TAG Heuer Carrera Lady обладают более сложным оформлением, для которого используются бриллианты, розовое золото и перламутр.

*Безель — кольцо вокруг циферблата часов, иногда вращающееся в одну или обе стороны. На безеле могут быть размещены секундная или тахометрическая шкала.