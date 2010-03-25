Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею еще 400 советских часов
В августе 2019 года Йоханнес Альтмеппен уже дарил музею 181 экземпляр
Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею еще 400 советских часов В августе 2019 года Йоханнес Альтмеппен уже дарил музею 181 экземпляр
Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM А также кроссовки Eytys, коллекция сумок Levi’s и другие новинки
Коллекционер из Германии подарил ангарскому музею 176 советских часов
Это наручные, карманные, военные экземпляры и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР
Коллекционер из Германии подарил ангарскому музею 176 советских часов
Это наручные, карманные, военные экземпляры и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР
На фасаде ангарского музея часов установили новый циферблат за полмиллиона рублей
Его подарила учреждению мэрия города в честь 50-летия музея
На фасаде ангарского музея часов установили новый циферблат за полмиллиона рублей Его подарила учреждению мэрия города в честь 50-летия музея
Samsung запустил trade-in часов Сдать можно часы любого производителя
В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов
Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику
В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику
В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени
Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года
В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года
Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Траурные часы «Ракета» к 100-летию Октябрьской революции
Черные часы сделаны в память о жертвах революции
Траурные часы «Ракета» к 100-летию Октябрьской революции Черные часы сделаны в память о жертвах революции
Как Swatch готовится к смерти обычных часов Swatch уже спасла швейцарские часы от нашествия азиатов, а теперь столкнулась с Apple Watch. The Village вспомнил историю компании и оценил её шансы на успех
«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы Эрве Ле Девеат и Арина Слабко стали делать чехлы для айфонов. Раскрутиться помогли сетевые магазины. Теперь они надеются заключить ещё несколько договоров с крупными компаниями.
Наручные часы «Ракета для Сочи» оказались вне закона
С 22 декабря их продажа будет полностью прекращена — таким образом, «Ракету для Сочи» уже можно считать раритетом
Наручные часы «Ракета для Сочи» оказались вне закона С 22 декабря их продажа будет полностью прекращена — таким образом, «Ракету для Сочи» уже можно считать раритетом
80% наручных часов доставляются в Россию нелегально
К этому привело изменение пошлин на импорт