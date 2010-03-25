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Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею еще 400 советских часов

В августе 2019 года Йоханнес Альтмеппен уже дарил музею 181 экземпляр

Немецкий коллекционер подарил ангарскому музею еще 400 советских часов
В августе 2019 года Йоханнес Альтмеппен уже дарил музею 181 экземпляр

Мужские часы для любого настроения
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Мужские часы для любого настроения От классики до армейских как в «Перл-Харборе»
Мужские часы для любого настроения
ПРОМО

Мужские часы для любого настроения
От классики до армейских как в «Перл-Харборе»

Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать И зависит ли пунктуальность от пола
Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
ПРОМО

Правило трех звонков: Как перестать опаздывать
И зависит ли пунктуальность от пола

Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM
Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM А также кроссовки Eytys, коллекция сумок Levi’s и другие новинки
Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM

Рубашки Acne Studios, пальто Krakatau и ботинки 1017 Alyx 9SM
А также кроссовки Eytys, коллекция сумок Levi’s и другие новинки

Коллекционер из Германии подарил ангарскому музею 176 советских часов

Это наручные, карманные, военные экземпляры и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР

Коллекционер из Германии подарил ангарскому музею 176 советских часов
Это наручные, карманные, военные экземпляры и часы-транзистор. Все изготовлены на заводах бывшего СССР

На фасаде ангарского музея часов установили новый циферблат за полмиллиона рублей

Его подарила учреждению мэрия города в честь 50-летия музея

На фасаде ангарского музея часов установили новый циферблат за полмиллиона рублей
Его подарила учреждению мэрия города в честь 50-летия музея

Samsung запустил trade-in часов

Сдать можно часы любого производителя

Samsung запустил trade-in часов
Сдать можно часы любого производителя

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов

Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов
Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени

Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года

В Госдуму внесли законопроект о возврате в России летнего времени
Страна перешла на зимнее время осенью 2014 года

Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новое приложение Facebook, игра против дружбы и бесконтактные платежи в часах
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Траурные часы «Ракета» к 100-летию Октябрьской революции

Черные часы сделаны в память о жертвах революции

Траурные часы «Ракета» к 100-летию Октябрьской революции
Черные часы сделаны в память о жертвах революции

Как Swatch готовится к смерти обычных часов
Как Swatch готовится к смерти обычных часов Swatch уже спасла швейцарские часы от нашествия азиатов, а теперь столкнулась с Apple Watch. The Village вспомнил историю компании и оценил её шансы на успех
Как Swatch готовится к смерти обычных часов

Как Swatch готовится к смерти обычных часов
Swatch уже спасла швейцарские часы от нашествия азиатов, а теперь столкнулась с Apple Watch. The Village вспомнил историю компании и оценил её шансы на успех

«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы
«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы Эрве Ле Девеат и Арина Слабко стали делать чехлы для айфонов. Раскрутиться помогли сетевые магазины. Теперь они надеются заключить ещё несколько договоров с крупными компаниями.
«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы

«Марсель Роберт»: Как семейная пара поставляет чехлы для айфона в re:Store и скайшопы
Эрве Ле Девеат и Арина Слабко стали делать чехлы для айфонов. Раскрутиться помогли сетевые магазины. Теперь они надеются заключить ещё несколько договоров с крупными компаниями.

Наручные часы «Ракета для Сочи» оказались вне закона

С 22 декабря их продажа будет полностью прекращена — таким образом, «Ракету для Сочи» уже можно считать раритетом

Наручные часы «Ракета для Сочи» оказались вне закона
С 22 декабря их продажа будет полностью прекращена — таким образом, «Ракету для Сочи» уже можно считать раритетом

80% наручных часов доставляются в Россию нелегально

К этому привело изменение пошлин на импорт

80% наручных часов доставляются в Россию нелегально
К этому привело изменение пошлин на импорт

Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии Кто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...

Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии
Кто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...