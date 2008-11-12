«На свой саундчек я выхожу в плавках»: Как устраивать концерты под водой Уникальная возможность послушать музыку не ушами, а костями
Red Bull Music Festival анонсировал программу и открыл продажу билетов
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Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню
В заведениях предложат четыре варианта блюда
Как я плавала в буркини в Москве Девушка в мусульманском купальнике в «Чайке» и Серебряном бору
Как я плавала в буркини в Москве
Девушка в мусульманском купальнике в «Чайке» и Серебряном бору
В крафтовом баре «Сосна и Липа» открылся кофейный бар «Чайка»
Основная идея заведения — «поженить» кофе и пиво
У «Москвы глазами инженера» появились экскурсии по бассейну «Чайка»
Приобретая билет на экскурсию, посетитель получает час плавания в бассейне
Группа «ВТБ» продала все акции бассейна «Чайка» с аукциона (обновлено)
Победителем торгов стала компания «Перспектива»
Навальный пожаловался в Конституционный суд на невозможность судиться с Чайкой
Навальный заявил, что существующие нормы законодательства не позволяют ему подать иск о защите чести и достоинства к генеральному прокурору Юрию Чайке
Сколько денег принёс ФБК фильм про Чайку
Непосредственно съёмки фильма обошлись в 250 тысяч рублей
ФБК подал третий иск к Чайке
В фонде требуют опровергнуть слова Чайки о заказном характере расследования
Бывшая жена замгенпрокурора Лопатина подала в суд на Навального (обновлено)
Сумма иска пока не называется
Фигурантка расследования Навального опровергла свою связь с Цапками
1 декабря Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о бизнесе семьи генпрокурора
Экс-владелец банка «КИТ Финанс» Александр Винокуров открывает клинику в «Москва-Сити»
В ближайшее время клиника начнёт принимать пациентов
В бассейне «Чайка» появится демократичный современный фитнес-клуб
Открытый бассейн «Чайка» ждут большие изменения: здесь появится фитнес-клуб, в том числе для детей, обновят систему очистки воды, сократят очереди и при этом понизят цены.