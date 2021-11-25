«Мой мальчик»: Как петербурженка усыновила чайку по имени Фёдор
Татьяна Ивановна ложится спать в час ночи, а просыпается в четыре утра. До того, как поехать на работу, нужно успеть уйму всего: «У кошек горшки помыть, покормить собаку, у петуха убрать и так далее».
«Петух» — на самом деле, птенец серебристой чайки, крупный и писклявый. Татьяна Ивановна подобрала его летом во дворе, назвала Фёдором, приютила в туалете своей трешки — в квартире также живут восемь кошек, собака и взрослый сын петербурженки. Фёдора Татьяна Ивановна называет «родным ребенком». Рассказываем историю необычной семьи — и объясняем, почему не стоит повторять подвиг нашей героини.
Как Татьяна Ивановна нашла Фёдора
Это было в середине июля, около четырех дня. Татьяна Ивановна возвращалась c работы и у пятнадцатой парадной своего дома — огромного «корабля» на севере Петербурга — увидела «консилиум бабулек». «И птица ходит — подросточек, пуховичок. Стали решать, куда его девать», — рассказывает она. Героиня говорит, что собравшиеся «позвонили куда-то на Васильевский остров» (вероятно, в госпиталь птиц «Зеленый попугай») — там им якобы сказали «дайте нам шесть тысяч рублей впридачу». «Но где их взять?»
Тогда Татьяна Ивановна положила птенца в мешок и отнесла домой.
Кандидат биологических наук и основатель первого в России госпиталя птиц Владимир Романов поясняет, что в «Зеленом попугае» петербурженкам озвучили стоимость лабораторных анализов. Их также можно сделать в территориальном Управлении ветеринарии. Без анализов птиц не возьмут в реабилитационный центр: «Инфицировано почти 100 % подобрышей. Зараза распространяется на здоровых чаек, и они умирают». По словам эксперта, человек тоже может подхватить от птицы сальмонеллу или стафилококк. Чайку необходимо вакцинировать — после этого на нее можно получить ветеринарное свидетельство формы № 1.
Почему не стоит нести слетков домой
Откуда во дворе сухопутного «корабля» взялся птенец серебристой чайки — точно не ясно. Татьяна Ивановна считает, что кто-то привез его с побережья и выставил на улицу. Но сотрудник Зоологического института РАН и организатор орнитологических экскурсий в Петербурге Сергей Петров рассказывает, что современные чайки часто селятся на крышах зданий в жилых кварталах и промзонах: «В городе чаек очень много, потому что здесь у них прекрасная кормовая база в виде свалок. В норме чайки гнездятся на берегах водоемов или небольших островках. Но у нас многие берега непригодны для чаячих колоний, так как активно посещаются людьми, собаками, кошками, лисами. Поэтому птицы освоили крыши».
Серебристая чайка — сильная и агрессивная птица, часто встречается вблизи крупных городов, где чувствует себя уверенно. Молодые птицы заметно отличаются от взрослых, и светлый брачный наряд приобретают только на четвертый год жизни. Рацион очень разнообразный, при этом птицы при необходимости легко переходят с одного типа корма на другой. По данным кольцевания, в природе крупные чайки могут доживать до 40–50 лет.
Источники: «Википедия», Московский зоопарк
Соседка Татьяны Ивановны по дому — журналистка Екатерина Евченко, которая рассказала историю «бабушки и чайки» в фейсбуке — говорит, что до консилиума у пятнадцатой парадной птенец долго бродил по двору, и его гоняли дети. Героиня добавляет, что за птенцом охотились кошки — «я почему его и взяла».
По словам эксперта Сергея Петрова, никакого смысла в том, чтобы нести внешне здорового слетка домой или в центр реабилитации, нет. Стадия, когда птенец, еще не научившись летать, покидает гнездо — естественная почти для всех птиц. Если у чайки нет явных повреждений, нужно оставить ее в покое — или перенести в сторону, если вокруг ездят машины или много собак и кошек. «Даже если вы не видите рядом взрослую птицу, это не значит, что она забыла о своем птенце — она могла просто улететь за пищей».
Любят ли чайки людей
Татьяна Ивановна назвала птенца Фёдором — говорит, «просто так в голову взбрело». Птица откликается на имя. Как-то раз мимо гуляющей пары проходил случайный ветеринар, предложил определить пол птенца — оказалось, «да, это мальчонка». Татьяна Ивановна так и думала, потому что Фёдор «довольно агрессивный».
«Но он меня не клюет, он меня любит, он меня знает. Очень меня чувствует. Я прохожу мимо — сразу пи-пи-пи», — рассказывает героиня о симбиотической жизни с чайкой. Орнитолог Сергей Петров говорит, что многие дикие животные, изъятые из естественной среды на ранних этапах жизни, запечатлевают человека, который их кормит, «отчасти как родителя» — это так называемый импринтинг: «К моменту, когда птенцы чайки покидают гнездо, они начинают различать своих родителей. Но если птенца подобрали сразу, возможно, у него запечатлелся и человек».
Сколько стоит одна чайка
В день Фёдор съедает по четыре салаки. Татьяна Ивановна покупает килограмм рыбы за 180 рублей, этого хватает на четыре дня: «Ну а что делать, если не кормить, он будет все время пиликать». Еще Фёдор питается сырым мясом: «Разделываю куру — даю кусочек, он с удовольствием заглатывает». Накануне репортажа птицу кормили сосисками. Иногда героиня дает Фёдору корм для котят: «Но это ему не очень нравится. Сейчас я ему поменьше даю еды. Сестра посмотрела в интернете, что тюленям дают две рыбки в день — „а ты как своего кабана кормишь?!“»
По подсчетам орнитолога Владимира Романова, содержание одной чайки ежегодно обходится в десятки тысяч рублей. Реабилитационные центры «испытывают давление со стороны людей, которые хотят отдать птиц, не принимая дальнейшее участие в их судьбе, — таких 99 %». С другой стороны, такие центры испытывают проблемы с финансированием. Чаек на реабилитацию предпочитают не брать.
В группе «Центра реабилитации и реинтродукции диких животных „Сирин“» по несколько раз в месяц появляются посты о нуждающихся в помощи чайках. Несколько примеров:
«Птенец серой чайки вырос у нас во дворе. Теперь начинает мешать автовладельцам (гадит на машины). Поступают угрозы расправится с птицей. Жалко. А как вести себя, не знаем. Просим помощи и рекомендаций».
«На Петровской набережной у Троицкого моста чайка стоит неподвижно минимум три часа. Подскажите, нужно ли ей как-то помочь?»
«На прошлой неделе подобрала чайку у метро Спортивная. Чайка не стояла на лапках, ну а летать тем более [не могла]. Вполне возможно, что врезалась в витринное окно. Ее надо куда-то определить, оставить в квартире я не могу. Я пенсионер и уже подобрала кошку в прошлом году. Посоветуйте, пожалуйста, как быть? Пока живет на балконе и пытается ходить».
Авторам вопросов присылают ссылку на статью «Что делать, если нашли чайку?» Коротко: слетка — оставить в покое, раненую птицу — отвезти в клинику. «Если птица остается у вас на ПМЖ, нужно оборудовать ей свой угол с едой, водой, игрушками. Хорошо подойдет балкон. [Чайки] очень похожи на котиков».
Почему Татьяна Ивановна помогает животным
В «корабле» на севере Татьяна Ивановна живет последние 40 лет, с сáмой постройки. Всю жизнь помогает бездомным животным: «Я без них не могу, у меня всегда стадо кошек, и все подобранные с улицы». Восемь кошек из трешки — часть из них принес сын, самой старшей семь лет — боятся Фёдора. С собакой, которую держит Татьяна Ивановна, у чайки тоже поначалу не сложилось, но теперь они нормально сосуществуют — хоть и «без большой любви»: «Я завтракаю, а они оба сидят рядом, попрошайничают».
С конца 1990-х героиня работает техником в первом в мире рентгенорадиологическом институте в поселке Песочный. Тратя ежедневно всего по три часа на сон, к концу недели Татьяна Ивановна очень устает: «Поскольку возраст (нашей героине 71 год. — Прим. ред.) — делаю медленно все. И в выходные до восьми утра стараюсь поспать».
Добавляет: «Но я не так чтобы животными задавлена. Они мне не в тягость, я их обожаю».
Как Фёдор живет в туалете
Каждый вечер Татьяна Ивановна выгуливает Фёдора. Квартира героини находится на первом этаже, но птице все равно сложно спускаться по лестнице, поэтому женщина выносит чайку в маленьком пластиковом тазу. Черный дворовый кот, завидев птицу, пытается охотиться — но вскоре, струсив, убегает: «Все кошки в округе [Фёдора] боятся. Он уже кого за ухо подергал, кого за хвост».
Татьяна Ивановна берет с собой швабру, чтобы сразу убирать за Фёдором. Из парадной выходят грузчики, видят птицу и замирают: «О, баклан!» Соседки, сидящие на скамейке, называют Фёдора «попугаем» и шутят, что для Татьяны Ивановны он как сын. «Да, мой мальчик?» — обращается героиня к птице. Фёдор гадит на скамейку.
Настоящий сын Татьяны Ивановны Фёдора недолюбливает: «Но не обижает — знает, что я его (сына. — Прим. ред.) побью тогда. Он говорит: „У меня аллергия на твоего петуха“». Героиня подозревает, что настоящая причина аллергии — в том, что птица не пускает мужчину в туалет: «Он только дверь в туалет открывает, а [Фёдор] сразу р-р-раз на него. Клюнул несколько раз. А клюв у него очень сильный».
В туалете птица живет — сидит на унитазе, как на жердочке, обложенная со всех сторон газетами: так удобнее за ним убирать. Клозеты в «кораблях» — совсем крошечные: «Тесновато. Перышки обломал на крылышках».
На прогулке Федор машет крыльями, как бы пытаясь взлететь. Но не взлетает, не получается.
Что с Фёдором делать дальше
Татьяна Ивановна хочет, чтобы Фёдор улетел, но ей кажется, что он не сумеет. А если и сумеет, то «его сородичи заклюют — он же пахнет не русским духом и пищу добывать не умеет».
По словам сотрудника Зоологического института РАН Сергея Петрова, после взросления в неестественных для дикой птицы условиях чайку действительно будет сложно вернуть на волю. Работу по интродукции — то есть возврату в естественную среду — в России ведут по отношению к некоторым краснокнижным птицам, но никак не массовым видам типа серебристых чаек.
Кандидат биологических наук Владимир Романов говорит, что чаек — поскольку это не домашние птицы — по закону нельзя держать в квартире: «Если никто не будет писать жалобы, вашей героине ничего не грозит. Но если такой недоброжелатель появится, формально чайку имеют право конфисковать с эвтаназией — поскольку понятно, что пристраивать ее никто не станет».
Татьяна Ивановна говорит, что по поводу Фёдора звонила в Ленинградский зоопарк: «Нет, не нужен. Может, за город в вольер его отдать?» Просто выбросить чайку она не в силах: «Живое существо, погибнет».
Благодарим Екатерину Евченко за помощь с организацией интервью.