«Мой мальчик»: Как петербурженка усыновила чайку по имени Фёдор

Как Татьяна Ивановна нашла Фёдора

Это было в середине июля, около четырех дня. Татьяна Ивановна возвращалась c работы и у пятнадцатой парадной своего дома — огромного «корабля» на севере Петербурга — увидела «консилиум бабулек». «И птица ходит — подросточек, пуховичок. Стали решать, куда его девать», — рассказывает она. Героиня говорит, что собравшиеся «позвонили куда-то на Васильевский остров» (вероятно, в госпиталь птиц «Зеленый попугай») — там им якобы сказали «дайте нам шесть тысяч рублей впридачу». «Но где их взять?»

Тогда Татьяна Ивановна положила птенца в мешок и отнесла домой.

Кандидат биологических наук и основатель первого в России госпиталя птиц Владимир Романов поясняет, что в «Зеленом попугае» петербурженкам озвучили стоимость лабораторных анализов. Их также можно сделать в территориальном Управлении ветеринарии. Без анализов птиц не возьмут в реабилитационный центр: «Инфицировано почти 100 % подобрышей. Зараза распространяется на здоровых чаек, и они умирают». По словам эксперта, человек тоже может подхватить от птицы сальмонеллу или стафилококк. Чайку необходимо вакцинировать — после этого на нее можно получить ветеринарное свидетельство формы № 1.