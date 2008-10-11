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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как перейти на растительное питание без ущерба здоровью: Рассказывает нутрициолог
Как перейти на растительное питание без ущерба здоровью: Рассказывает нутрициолог
Как перейти на растительное питание без ущерба здоровью: Рассказывает нутрициолог

Как перейти на растительное питание без ущерба здоровью: Рассказывает нутрициолог

«Мифы о диетах»: Почему не нужно считать калории
«Мифы о диетах»: Почему не нужно считать калории
«Мифы о диетах»: Почему не нужно считать калории

«Мифы о диетах»: Почему не нужно считать калории

Как отучиться есть на ночь
Как отучиться есть на ночь И обеспечить себе здоровый сон и хорошее настроение днем
Как отучиться есть на ночь

Как отучиться есть на ночь
И обеспечить себе здоровый сон и хорошее настроение днем

«Дикий гормон»: Почему диеты не работают
«Дикий гормон»: Почему диеты не работают Врач рассказывает о том, как на самом деле организм накапливает жир и тратит калории
«Дикий гормон»: Почему диеты не работают

«Дикий гормон»: Почему диеты не работают
Врач рассказывает о том, как на самом деле организм накапливает жир и тратит калории

Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+
Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+ Нутрициолог рассматривает фото нашей еды
Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+

Диетическое доминирование: Как работает телеграм-бот для контроля питания от Doc+
Нутрициолог рассматривает фото нашей еды

Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту

У «Аэрофлота» только 20-е место

Авиакомпании с самым разнообразным (и бесплатным) меню на борту

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

Диетологи рекомендуют следить за питанием и заниматься спортом

Отказаться от плотных ужинов, чтобы вернуться в форму после праздников

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

«Биохакинг мозга»: Что нужно есть, чтобы лучше думать
«Биохакинг мозга»: Что нужно есть, чтобы лучше думать Кофе, черника, дикий лосось и другие виды «мозгового топлива»
«Биохакинг мозга»: Что нужно есть, чтобы лучше думать

«Биохакинг мозга»: Что нужно есть, чтобы лучше думать
Кофе, черника, дикий лосось и другие виды «мозгового топлива»

Что такое «целлюлит уха» и можно ли убрать растяжки?
Что такое «целлюлит уха» и можно ли убрать растяжки? Разбираемся накануне купального сезона
Что такое «целлюлит уха» и можно ли убрать растяжки?

Что такое «целлюлит уха» и можно ли убрать растяжки?
Разбираемся накануне купального сезона

Сколько россиян соблюдают Великий пост

Почти все граждане ответили отрицательно, несмотря на то что являются православными

Сколько россиян соблюдают Великий пост

Сколько россиян занимаются спортом и правильно питаются

Исторического максимума достигло число граждан, следящих за питанием

Сколько россиян занимаются спортом и правильно питаются

Россияне стали чаще обращаться к медикам из-за ожирения

Самолечение больше не пользуется былой популярностью

Россияне стали чаще обращаться к медикам из-за ожирения

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим уровнем заболеваемости ожирением

Распространенность болезни увеличилась более чем вдвое по сравнению с 2011 годом

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим уровнем заболеваемости ожирением

Диетологи — о том, что есть на работе
Диетологи — о том, что есть на работе Эксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой
Диетологи — о том, что есть на работе

Диетологи — о том, что есть на работе
Эксперты по питанию рассказывают, чем перекусить в офисе и что купить в столовой

Нужно ли выпивать два литра воды в день?
Нужно ли выпивать два литра воды в день? Что говорит наука о «правиле восьми стаканов»
Нужно ли выпивать два литра воды в день?

Нужно ли выпивать два литра воды в день?
Что говорит наука о «правиле восьми стаканов»

Эффективна ли диета по группе крови?
Эффективна ли диета по группе крови? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Эффективна ли диета по группе крови?

Эффективна ли диета по группе крови?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Как не поправиться в новогодние праздники?
Как не поправиться в новогодние праздники? The Village узнал у диетолога и специалиста по детоксу, как питаться в длинные выходные без ущерба для настроения и фигуры
Как не поправиться в новогодние праздники?

Как не поправиться в новогодние праздники?
The Village узнал у диетолога и специалиста по детоксу, как питаться в длинные выходные без ущерба для настроения и фигуры

Запустить горячую линию для людей с лишним весом

Специалисты займутся вопросом создания горячей линии в ближайшее время

Запустить горячую линию для людей с лишним весом

«Без сахара»: Как перестать есть сладкое
«Без сахара»: Как перестать есть сладкое Врач Джейкоб Тейтельбаум рассказывает о том, чем опасна сахарная зависимость и как от нее избавиться
«Без сахара»: Как перестать есть сладкое

«Без сахара»: Как перестать есть сладкое
Врач Джейкоб Тейтельбаум рассказывает о том, чем опасна сахарная зависимость и как от нее избавиться

Сколько в Москве людей с избыточным весом

Основной причиной избыточного веса является неправильное питание и недостаточная физическая активность, говорят специалисты

Сколько в Москве людей с избыточным весом

Не щадя живота своего: Как я провела восемь дней без еды и мне понравилось

Не щадя живота своего: Как я провела восемь дней без еды и мне понравилосьКорреспондент The Village Саша Шевелева на неделю отказалась от органической еды и заменила все приёмы пищи на еду будущего — синтетический порошок Soylent

Не щадя живота своего: Как я провела восемь дней без еды и мне понравилось

Не щадя живота своего: Как я провела восемь дней без еды и мне понравилось
Корреспондент The Village Саша Шевелева на неделю отказалась от органической еды и заменила все приёмы пищи на еду будущего — синтетический порошок Soylent

Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетолога
Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетолога На что заменить агрессивные пилинги, какая косметика отражает солнечные лучи, как не допустить обострения акне и почему детокс-диеты не нужны
Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетолога

Как ухаживать за лицом и телом летом: Советы косметолога и диетолога
На что заменить агрессивные пилинги, какая косметика отражает солнечные лучи, как не допустить обострения акне и почему детокс-диеты не нужны

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга
Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку

Кардиолог Алексей Утин о том, как победить пивной живот, накачать попу и спасти свою бабушку
К началу нового фитнес-сезона The Village узнал, можно ли заменить спорт сексом, где прячутся кубики и почему мужчинам нужна йога, а женщинам — штанга

Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое
Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое The Village поговорил с диетологом Анатолием Волковым о весах, диетах, вегетарианстве и о том, как заставить, наконец, детей есть овощи
Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое

Диетолог Анатолий Волков о вреде взвешивания, подсчёте калорий и привычке есть сладкое
The Village поговорил с диетологом Анатолием Волковым о весах, диетах, вегетарианстве и о том, как заставить, наконец, детей есть овощи

Карманный тренер: 5 приложений для здорового образа жизни
Карманный тренер: 5 приложений для здорового образа жизни Виртуальные фитнес-тренеры, диетологи и кардиомониторы — по просьбе The Village Станислав Куприянов выбрал мобильные приложения для любителей бега и всех тех, кто хочет следить за своим здоровьем.
Карманный тренер: 5 приложений для здорового образа жизни

Карманный тренер: 5 приложений для здорового образа жизни
Виртуальные фитнес-тренеры, диетологи и кардиомониторы — по просьбе The Village Станислав Куприянов выбрал мобильные приложения для любителей бега и всех тех, кто хочет следить за своим здоровьем.

Видео-рецепт приготовления кичири Видео-рецепт приготовления кичири - индийское блюдо. Сбалансировано по составу, специям, подходит каждому, рекомендуется в качестве очистительной монодиеты.

Видео-рецепт приготовления кичири

"Девушка, вы обязательно поправитесь!" Докторам часто приходится говорить эту фразу молодым пациенткам с «болезнью фотомоделей» (тяжёлой формой алиментарной кахексии). «Что?. — переспрашивает пациентка, — Я&nbsp; п о п р а в л ю с ь?» Еще бы! Ведь она слышит: я растолстею!

"Девушка, вы обязательно поправитесь!"

10 мифов о «худой» еде Мифы возникают из-за устаревшей науки и околонаучных сплетен. Обычно кто-то что-то где-то прочел и. началось! Чего только не услышишь о «вкусной и здоровой пище»! Я собрал для вас десять мифов, которые хотел бы развеять.

10 мифов о «худой» еде

«Умный» снэк на каждый день &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Фисташки идеально подойдут для вкусного и полезного перекуса в любое время дня, а также станут прекрасным добавлением к салатам, соусам, десертам и выпечке.&nbsp; Самыми полезными являются калифорнийские фисташки.Благодаря крупному размеру и продолговатой форме, светлой скорлупе и ярко-зеленому цвету ядрышка,&nbsp;их легко отличить среди других орехов.

«Умный» снэк на каждый день

Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой Диеты я терпеть не могу, но прочитав в американском блоге “Lifehacker” «10 заповедей, чтобы сбросить 10 фунтов и 10 лет», я решила, что это самый ленивый и приятный способ экспериментировать с диетой. И попробовала.

Смуси из авокадо, или Эксперимент с диетой