Как перейти на растительное питание без ущерба здоровью: Рассказывает нутрициолог

Веганство: польза или вред

Веганский рацион подразумевает полное отсутствие продуктов животного происхождения, включая молочные продукты, которые допускаются в некоторых видах вегетарианства. Однозначного ответа на вопрос, вредно или полезно быть веганом, нет. С одной стороны, такой рацион состоит из большого количества овощей, и это очень хорошо. Ведущие мировые организации, разрабатывающие рекомендации по питанию — ВОЗ, NHS, USDA, — рекомендуют всем взрослым людям употреблять ежедневно 400 граммов свежих овощей и фруктов.

При этом ввиду отсутствия в рационе животных жиров, белков, витаминов и минералов, содержащихся в молочных продуктах, мясе и рыбе, у веганов могут возникнуть пищевые дефициты, которые трудно восполнить продуктами растительного происхождения.

Например, дефицит жиров особенно опасен для женщин, так как их достаточное количество необходимо для правильной работы репродуктивной системы. Часто у веганов наблюдается недостаток кальция, что может привести к снижению плотности и массы костей и увеличению риска переломов. С этой точки зрения более здоровым вариантом питания является пескетарианство, подразумевающее употребление молочных продуктов и рыбы. Но и у веганов есть все возможности сбалансированно питаться, просто необходимо уделять этому немного больше внимания и времени, грамотно сочетая ингредиенты.

Блюдо составленное по методу тарелки

Метод тарелки

Чтобы было проще ориентироваться в том, как правильно составить один прием пищи, особенно первое время, можно пользоваться методом тарелки. Он подходит для планирования основных приемов пищи: завтрака, обеда или ужина. Каждый раз представляйте его в виде тарелки, которая должна выглядеть примерно так: половина тарелки — овощи, фрукты, ягоды и зелень (в уместных комбинациях, разумеется), четверть — цельнозерновые продукты, то есть крупы, и еще четверть — растительные источники белка.

В растительных продуктах меньше белка, чем в животных, но все-таки он есть — получать его нужно, употребляя тофу, горох, нут, чечевицу и другие бобовые. В орехах и семечках тоже есть небольшое количество белка. Предпочтение в белковой четверти лучше отдавать бобовым и соевым продуктам. Главная цель — чтобы организм получал все незаменимые аминокислоты, содержащиеся в белках.