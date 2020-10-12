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Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Промо
Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город
Промо

Экология и инфраструктура: Почему москвичи переезжают за город

Карта дня
12 октября 2020

Московские дома, где собираются сделать капремонт в 2022 году

Власти утвердили еще 22 площадки для реновации

В восьми округах Москвы

Власти утвердили еще 22 площадки для реновации

Власти снова сдвинули публикацию графика переселения по программе реновации

Даты переезда должны были анонсировать еще в конце прошлого года

Власти снова сдвинули публикацию графика переселения по программе реновации

В домах Москвы возобновится капремонт

Работы не вели с марта

В домах Москвы возобновится капремонт

Соседский сервис от Сбербанка

Для решения проблем дома

Соседский сервис от Сбербанка

В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)

В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры

В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)

Власти утвердили еще шесть адресов для программы реновации

Теперь в городе 351 площадка

Власти утвердили еще шесть адресов для программы реновации

Москва получит самый большой участок для программы реновации

На улице Амурской хотят возвести 586 200 «квадратов» недвижимости

Москва получит самый большой участок для программы реновации

Власти Москвы выбрали еще 10 площадок для реновации

Они расположены в восьми районах

Власти Москвы выбрали еще 10 площадок для реновации

Марат Хуснуллин — о строительстве 30-этажных домов по программе реновации

Заммэра Москвы пообещал, что высотная застройка будет редкостью

Марат Хуснуллин — о строительстве 30-этажных домов по программе реновации

Власти Москвы определили еще 13 площадок для переселения по программе реновации

Они находятся в 11 районах Москвы

Власти Москвы определили еще 13 площадок для переселения по программе реновации

Продажу недостроенного жилья в России могут запретить с 2020 года

По планам, закон об отказе от долевого строительства вступает в силу в следующем году

Продажу недостроенного жилья в России могут запретить с 2020 года

Власти объявили проектировщиков 20 домов по программе реновации

Разработку проектов поручили трем компаниям

Власти объявили проектировщиков 20 домов по программе реновации

Эксперты выбрали лучшие проекты стандартного жилья

В шорт-лист вошли архитектурные бюро из Нидерландов, Словении, Колумбии и России

Эксперты выбрали лучшие проекты стандартного жилья

Районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

Причина низких цен в том, что в этих районах расположены устаревшие пяти- и девятиэтажные дома

Районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

В программу реновации включили еще 37 домов

Всего программа включает 5 177 зданий

В программу реновации включили еще 37 домов

В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов

Всего появятся 133 подъемные платформы

В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов

Власти могут включить еще 125 стартовых площадок в программу реновации

На них может быть построено более 2,1 миллиона квадратных метров жилья

Власти могут включить еще 125 стартовых площадок в программу реновации

Власти Москвы назвали адреса первых домов для переселения по реновации

Большая часть уже готовых домов находится в районе Бескудниково

Власти Москвы назвали адреса первых домов для переселения по реновации

Власти определили стартовые площадки для переселенцев по программе реновации

Подлинность списка подтвердил представитель стройкомплекса Москвы

Власти определили стартовые площадки для переселенцев по программе реновации

Застроить «Горбушку» жильем по программе реновации

Окончательного решения о застройке площадки «Горбушкиного двора» пока нет

Застроить «Горбушку» жильем по программе реновации

В Москве впервые проведут масштабные работы по утеплению чердаков

Всего запланировано утеплить чердаки 12 тысяч домов

В Москве впервые проведут масштабные работы по утеплению чердаков

Сколько россиян хотели бы жить в частных домах

На данный момент в своем доме проживают лишь треть опрошенных

Сколько россиян хотели бы жить в частных домах

Три жилые башни построят на территории бывшего Тушинского аэродрома

Их высота составит 22 или 23 этажа

Три жилые башни построят на территории бывшего Тушинского аэродрома

В программу реновации могут войти еще полторы тысячи домов

Если в программу войдет такое количество домов, властям придется снести около 17,5 миллиона квадратных метров

В программу реновации могут войти еще полторы тысячи домов

Окончательный список домов под снос в Москве сформируют к концу июля

Снос первых домов начнется в 2017 году

Окончательный список домов под снос в Москве сформируют к концу июля

На домах в Москве установят информационные экраны

Таких домов в списке около 10 тысяч

На домах в Москве установят информационные экраны

Сколько стоят квартиры в сталинских высотках

На продажу в четырех домах выставлены около 70 квартир

Сколько стоят квартиры в сталинских высотках

В Сахаровском центре пройдет правозащитный семинар для владельцев квартир в пятиэтажках под снос

На нем выступят специалист в области жилищного законодательства и организатор митинга против реновации

В Сахаровском центре пройдет правозащитный семинар для владельцев квартир в пятиэтажках под снос

Недовольным ЖКХ россиянам разрешат подавать коллективные иски

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс внесли на рассмотрение в правительство

Недовольным ЖКХ россиянам разрешат подавать коллективные иски

Песков назвал ремонт пятиэтажек в Москве «киданием денег в топку»

Пресс-секретарь президента считает снос хрущевок обоснованным и амбициозным

Песков назвал ремонт пятиэтажек в Москве «киданием денег в топку»

На сколько снизился спрос на аренду жилья в московских пятиэтажках

Лидером по спросу на арендном рынке стали современные панельные и монолитные дома

На сколько снизился спрос на аренду жилья в московских пятиэтажках

Муниципальный депутат — о том, как жители Хамовников заставили управу отказаться от сноса пятиэтажек

Префектура ЦАО подготовит документ, дающий «стопроцентную гарантию» невключения района в программу реновации

Муниципальный депутат — о том, как жители Хамовников заставили управу отказаться от сноса пятиэтажек

Путин подписал закон о бессрочной приватизации

Совет Федерации одобрил законопроект 15 февраля

Путин подписал закон о бессрочной приватизации

Я живу в доме Наркомфина

Я живу в доме НаркомфинаThe Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в доме Наркомфина

Я живу в доме Наркомфина
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Навальный потребовал выселить бизнесмена Тимченко из особняка в центре Москвы

По данным ФБК, здание было отдано столичными властями «для эксплуатации гостиницы», в то время как гостиницы там нет

Навальный потребовал выселить бизнесмена Тимченко из особняка в центре Москвы

Я живу в доме Бассейного товарищества (Петербург)

Я живу в доме Бассейного товарищества (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в доме Бассейного товарищества (Петербург)

Я живу в доме Бассейного товарищества (Петербург)
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядкуThe Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку
The Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы

Как сносят пятиэтажки
Как сносят пятиэтажки The Village показывает и рассказывает, как разрушают ветхие пятиэтажки в Москве
Как сносят пятиэтажки

Как сносят пятиэтажки
The Village показывает и рассказывает, как разрушают ветхие пятиэтажки в Москве

Панельные дома перестанут быть однотипными

Главный архитектор пообещал разнообразить типовое жильё к 2018 году.

Панельные дома перестанут быть однотипными

Москомархитектура разработала новые типовые здания

Москомархитектура представила новый внешний вид детских садов, школ, паркингов и надземных пешеходных переходов.

Москомархитектура разработала новые типовые здания

В зоне риска: Египетский павильон и Померанцева оранжерея в Кузьминках
В зоне риска: Египетский павильон и Померанцева оранжерея в Кузьминках The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — Египетский павильон и Померанцева оранжерея в бывшей усадьбе Строгановых-Голицыных.
В зоне риска: Египетский павильон и Померанцева оранжерея в Кузьминках

В зоне риска: Египетский павильон и Померанцева оранжерея в Кузьминках
The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — Египетский павильон и Померанцева оранжерея в бывшей усадьбе Строгановых-Голицыных.

В зоне риска: Дом архитектора Никифорова
В зоне риска: Дом архитектора Никифорова The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — ансамбль домов на Каланчёвской улице.
В зоне риска: Дом архитектора Никифорова

В зоне риска: Дом архитектора Никифорова
The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — ансамбль домов на Каланчёвской улице.

В зоне риска: Круговое депо Ленинградского вокзала The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. Во втором выпуске — Круговое депо Ленинградского вокзала.

В зоне риска: Круговое депо Ленинградского вокзала

Forbes нашел 100 самых дорогих домов Москвы Русский Forbes составил квартальный рейтинг «100 самых дорогих домов Москвы». Самая дорогая квартира стоит 11 млн долларов

Forbes нашел 100 самых дорогих домов Москвы

Куда поехать или проблемы жизни после смерти
Куда поехать или проблемы жизни после смерти Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.
Куда поехать или проблемы жизни после смерти

Куда поехать или проблемы жизни после смерти
Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.

Архитектурный обзор «Самые нестандартные здания мира» Наша планета-необъятна!! И еще ни одному человеку не удалось,пусть даже путешествуя всю свою жизнь,увидеть все примечательности Земного шара. Каждый день в жизнь воплощаются все новые и новые идеи человеческого разума. И одна из отраслей,что стремительнее всего развивается в 21-м веке - является "Архитектура".

Архитектурный обзор «Самые нестандартные здания мира»