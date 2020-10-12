Власти снова сдвинули публикацию графика переселения по программе реновации
Даты переезда должны были анонсировать еще в конце прошлого года
В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)
В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры
Москва получит самый большой участок для программы реновации
На улице Амурской хотят возвести 586 200 «квадратов» недвижимости
Марат Хуснуллин — о строительстве 30-этажных домов по программе реновации
Заммэра Москвы пообещал, что высотная застройка будет редкостью
Власти Москвы определили еще 13 площадок для переселения по программе реновации
Они находятся в 11 районах Москвы
Продажу недостроенного жилья в России могут запретить с 2020 года
По планам, закон об отказе от долевого строительства вступает в силу в следующем году
Власти объявили проектировщиков 20 домов по программе реновации
Разработку проектов поручили трем компаниям
Эксперты выбрали лучшие проекты стандартного жилья
В шорт-лист вошли архитектурные бюро из Нидерландов, Словении, Колумбии и России
Районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем
Причина низких цен в том, что в этих районах расположены устаревшие пяти- и девятиэтажные дома
В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов
Всего появятся 133 подъемные платформы
Власти могут включить еще 125 стартовых площадок в программу реновации
На них может быть построено более 2,1 миллиона квадратных метров жилья
Власти Москвы назвали адреса первых домов для переселения по реновации
Большая часть уже готовых домов находится в районе Бескудниково
Власти определили стартовые площадки для переселенцев по программе реновации
Подлинность списка подтвердил представитель стройкомплекса Москвы
Застроить «Горбушку» жильем по программе реновации
Окончательного решения о застройке площадки «Горбушкиного двора» пока нет
В Москве впервые проведут масштабные работы по утеплению чердаков
Всего запланировано утеплить чердаки 12 тысяч домов
Сколько россиян хотели бы жить в частных домах
На данный момент в своем доме проживают лишь треть опрошенных
Три жилые башни построят на территории бывшего Тушинского аэродрома
Их высота составит 22 или 23 этажа
В программу реновации могут войти еще полторы тысячи домов
Если в программу войдет такое количество домов, властям придется снести около 17,5 миллиона квадратных метров
Окончательный список домов под снос в Москве сформируют к концу июля
Снос первых домов начнется в 2017 году
Сколько стоят квартиры в сталинских высотках
На продажу в четырех домах выставлены около 70 квартир
В Сахаровском центре пройдет правозащитный семинар для владельцев квартир в пятиэтажках под снос
На нем выступят специалист в области жилищного законодательства и организатор митинга против реновации
Недовольным ЖКХ россиянам разрешат подавать коллективные иски
Соответствующие поправки в Жилищный кодекс внесли на рассмотрение в правительство
Песков назвал ремонт пятиэтажек в Москве «киданием денег в топку»
Пресс-секретарь президента считает снос хрущевок обоснованным и амбициозным
На сколько снизился спрос на аренду жилья в московских пятиэтажках
Лидером по спросу на арендном рынке стали современные панельные и монолитные дома
Муниципальный депутат — о том, как жители Хамовников заставили управу отказаться от сноса пятиэтажек
Префектура ЦАО подготовит документ, дающий «стопроцентную гарантию» невключения района в программу реновации
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По данным ФБК, здание было отдано столичными властями «для эксплуатации гостиницы», в то время как гостиницы там нет
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«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку The Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы
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Главный архитектор пообещал разнообразить типовое жильё к 2018 году.
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