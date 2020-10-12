Архитектурный обзор «Самые нестандартные здания мира» Наша планета-необъятна!! И еще ни одному человеку не удалось,пусть даже путешествуя всю свою жизнь,увидеть все примечательности Земного шара. Каждый день в жизнь воплощаются все новые и новые идеи человеческого разума. И одна из отраслей,что стремительнее всего развивается в 21-м веке - является "Архитектура".