Власти утвердили еще 22 площадки для реновации В восьми округах Москвы
Власти снова сдвинули публикацию графика переселения по программе реновации
Даты переезда должны были анонсировать еще в конце прошлого года
Власти снова сдвинули публикацию графика переселения по программе реновации Даты переезда должны были анонсировать еще в конце прошлого года
В домах Москвы возобновится капремонт Работы не вели с марта
Соседский сервис от Сбербанка Для решения проблем дома
В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)
В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры
В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено) В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры
Власти утвердили еще шесть адресов для программы реновации Теперь в городе 351 площадка
Москва получит самый большой участок для программы реновации
На улице Амурской хотят возвести 586 200 «квадратов» недвижимости
Москва получит самый большой участок для программы реновации На улице Амурской хотят возвести 586 200 «квадратов» недвижимости
Власти Москвы выбрали еще 10 площадок для реновации Они расположены в восьми районах
Марат Хуснуллин — о строительстве 30-этажных домов по программе реновации
Заммэра Москвы пообещал, что высотная застройка будет редкостью
Марат Хуснуллин — о строительстве 30-этажных домов по программе реновации Заммэра Москвы пообещал, что высотная застройка будет редкостью
Власти Москвы определили еще 13 площадок для переселения по программе реновации
Они находятся в 11 районах Москвы
Власти Москвы определили еще 13 площадок для переселения по программе реновации Они находятся в 11 районах Москвы
Продажу недостроенного жилья в России могут запретить с 2020 года
По планам, закон об отказе от долевого строительства вступает в силу в следующем году
Продажу недостроенного жилья в России могут запретить с 2020 года По планам, закон об отказе от долевого строительства вступает в силу в следующем году
Власти объявили проектировщиков 20 домов по программе реновации
Разработку проектов поручили трем компаниям
Власти объявили проектировщиков 20 домов по программе реновации Разработку проектов поручили трем компаниям
Эксперты выбрали лучшие проекты стандартного жилья
В шорт-лист вошли архитектурные бюро из Нидерландов, Словении, Колумбии и России
Эксперты выбрали лучшие проекты стандартного жилья В шорт-лист вошли архитектурные бюро из Нидерландов, Словении, Колумбии и России
Районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем
Причина низких цен в том, что в этих районах расположены устаревшие пяти- и девятиэтажные дома
Районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем
Причина низких цен в том, что в этих районах расположены устаревшие пяти- и девятиэтажные дома
В программу реновации включили еще 37 домов Всего программа включает 5 177 зданий
В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов
Всего появятся 133 подъемные платформы
В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов Всего появятся 133 подъемные платформы
Власти могут включить еще 125 стартовых площадок в программу реновации
На них может быть построено более 2,1 миллиона квадратных метров жилья
Власти могут включить еще 125 стартовых площадок в программу реновации На них может быть построено более 2,1 миллиона квадратных метров жилья
Власти Москвы назвали адреса первых домов для переселения по реновации
Большая часть уже готовых домов находится в районе Бескудниково
Власти Москвы назвали адреса первых домов для переселения по реновации Большая часть уже готовых домов находится в районе Бескудниково
Власти определили стартовые площадки для переселенцев по программе реновации
Подлинность списка подтвердил представитель стройкомплекса Москвы