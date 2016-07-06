Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel А также первый дроп «ГР-Униформа» и новые кеды «Два мяча»
Белье за полцены в Etam и фиксированные цены на джинсы в Parcel А также первый дроп «ГР-Униформа» и новые кеды «Два мяча»
Новая коллекция «Двух мячей» Продолжение истории реинкарнации легендарного советского бренда
Новая коллекция «Двух мячей» Продолжение истории реинкарнации легендарного советского бренда
Новый магазин «Секция» в ГУМе Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать
Новый магазин «Секция» в ГУМе Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать
В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде
В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки
Остатки летних распродаж, последний «Ламбада-маркет» сезона и первые скидки осени
Кеды «Два мяча» за полцены, подешевевшая косметика MAC и благотворительная акция Trends Brands
Город женщин, бизнес-империя вокруг «Дома-2» и новый клип Луны Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Город женщин, бизнес-империя вокруг «Дома-2» и новый клип Луны Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Скидки в UNOde50, новинки от 22|11 Cosmetics и распродажа дождевиков Buttermilk Garments А также снижение цен в Urban Outfitters, кроссовки в стиле «Лиги справедливости» и первый УФ-стикер
Скидки в UNOde50, новинки от 22|11 Cosmetics и распродажа дождевиков Buttermilk Garments А также снижение цен в Urban Outfitters, кроссовки в стиле «Лиги справедливости» и первый УФ-стикер
В «Музее советских автоматов» открылся pop-up-магазин «Два мяча»
Он будет открыт до конца лета
Главные события в сфере моды в 2016 году Новые магазины, очереди за кроссовками, запомнившиеся коллаборации и многое другое
Главные события в сфере моды в 2016 году Новые магазины, очереди за кроссовками, запомнившиеся коллаборации и многое другое
Распродажа в Cyrille Gassiline, скидка на кеды «Два мяча» и марка I Am Studio в «Цветном» Вещи российских дизайнеров за треть от первоначальной цены и первая полноценная коллекция Рианны для Puma
Распродажа в Cyrille Gassiline, скидка на кеды «Два мяча» и марка I Am Studio в «Цветном» Вещи российских дизайнеров за треть от первоначальной цены и первая полноценная коллекция Рианны для Puma
«Два мяча»: Как возродить «советскую» марку кед Евгений Райков — о кедах «Два мяча», краудфандинге и производстве в Китае
«Два мяча»: Как возродить «советскую» марку кед Евгений Райков — о кедах «Два мяча», краудфандинге и производстве в Китае
От 30 до 70 %: Распродажи в ЦУМе, Vans, «КМ20» Второй и третий раунд сезонной распродажи, возрождение советской марки кед и свадьба в Aizel
От 30 до 70 %: Распродажи в ЦУМе, Vans, «КМ20» Второй и третий раунд сезонной распродажи, возрождение советской марки кед и свадьба в Aizel
Открылся онлайн-магазин «советских» кед «Два мяча»
Новые кеды полностью повторяют советские ретрообразцы