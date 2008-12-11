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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Эклерной Клер» пройдет двухдневный маркет товаров для дома

На нем представят локальные бренды

В «Эклерной Клер» пройдет двухдневный маркет товаров для дома

Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить»
Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить» Кондитер-самоучка — о том, как печь по ночам и открыть свою кондитерскую
Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить»

Кондитер Саша Ламм: «Перфекционизму вообще очень легко научить»
Кондитер-самоучка — о том, как печь по ночам и открыть свою кондитерскую

На Даниловском рынке открылся корнер L'Eclair de Génie

Здесь можно приобрести классические и сезонные эклеры

На Даниловском рынке открылся корнер L'Eclair de Génie

Где есть эклеры в Москве
Где есть эклеры в Москве 14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом
Где есть эклеры в Москве

Где есть эклеры в Москве
14 заведений с классическим (и не очень) французским десертом

На Большой Якиманке откроется кондитерская «Гранд Эклер»

В меню заведения более 50 кондитерских изделий

На Большой Якиманке откроется кондитерская «Гранд Эклер»

Лучшие эклеры Петербурга — от самого дешевого до самого дорогого
Лучшие эклеры Петербурга — от самого дешевого до самого дорогого Как отличить правильные эклеры и где их брать в Петербурге в ценовом диапазоне от 35 до 350 рублей
Лучшие эклеры Петербурга — от самого дешевого до самого дорогого

Лучшие эклеры Петербурга — от самого дешевого до самого дорогого
Как отличить правильные эклеры и где их брать в Петербурге в ценовом диапазоне от 35 до 350 рублей

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

Здесь можно найти десять видов эклеров

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi
Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi

Эклерная L'Eclair de Génie, израильская кофейня Cofix и японская закусочная Nomi
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie

Автором проекта стал бывший креативный директор дома Fauchon Кристоф Адам

В «Цветном» откроется кондитерская с эклерами L'Eclair de Génie

Владельцы Pie Point и «Шоколадного ателье» открыли кондитерскую «Эклерная Клер»

В кондитерской предлагают эклеры со вкусом мадагаскарской ванили, эспрессо с шоколадом и лимонного крема с голубикой

Владельцы Pie Point и «Шоколадного ателье» открыли кондитерскую «Эклерная Клер»

Эклеры Совсем недавно в качестве подарка для коллеги я решил приготовить чиз-кейк по одному чудесному рецепту (wym-1278254478300), который я советую всем вокруг, только использую там сыр Violette, мне с ним больше всего нравится. Но для себя и более близких страждущих я решил приготовить эклеры, потому что хотелось острых ощущений, которые я испытываю каждый раз в ожидании поднятия теста. 

Эклеры

Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...

Самые вкусные сладости в городе