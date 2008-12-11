Эклеры Совсем недавно в качестве подарка для коллеги я решил приготовить чиз-кейк по одному чудесному рецепту (wym-1278254478300), который я советую всем вокруг, только использую там сыр Violette, мне с ним больше всего нравится. Но для себя и более близких страждущих я решил приготовить эклеры, потому что хотелось острых ощущений, которые я испытываю каждый раз в ожидании поднятия теста.