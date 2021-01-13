«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали
С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки
Их повторно используют для украшения к следующему Новому году
Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США
По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»
«Собиратор» проведет экоелки со спектаклями, подарками и сбором крышечек
Мероприятия оформят в стиле «ноль отходов»
В музее Москвы пройдет зимний фестиваль с маркетом новогодних подарков
Не хотите ничего покупать — приходите поесть
«Яндекс» опубликовал бесплатные образовательные программы для школьников
Они расскажут детям о театре, кино, музыке и архитектуре
Хранение искусственных елок и новогодних украшений от проекта «Чердак»
Услуга обойдется в 399 рублей за месяц
В Москве открылись пункты приема елок на переработку (обновлено)
По 473 адресам можно правильно утилизировать новогоднее дерево
В библиотеке Достоевского пройдут японские елки с кулинарными мастер-классами
Посетители смогут сделать новогоднюю открытку и расписать японскую матрешку
Главная новогодняя елка страны
На праздничном дереве можно увидеть персонажей советских мультфильмов
На «Мосфильме» покажут шоу спецэффектов и редкий реквизит
Новогодние представления будут идти с 21 декабря по 7 января
На семейном празднике в «Авиапарке» покажут новогодние спектакли
Гости смогут послушать живую музыку и поучаствовать в мастер-классах
Елка из использованных проездных «Единый»
С помощью акции в метрополитене хотят привлечь внимание пассажиров к проблеме потребления бумаги
Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки
Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать
Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку
Количество участников акции в 2018 году выросло в 13 раз
Более двухсот елочных базаров откроется в Москве
Купить новогоднее дерево можно будет с 20 декабря
«Яблоко» — о «золотых» елках для Минобороны
За деревья высотой 0,6 метра ведомство готово заплатить по 40 тысяч рублей
Ограничить предновогоднюю продажу срубленных елей
Виталий Милонов предложил продавать хвойные деревья в горшках, чтобы позднее их можно было высадить
В парке Горького установят десятиметровую зеркальную елку-куб
Объект установят не позднее 15 декабря
В Москве пройдет акция по приему елок на утилизацию
Пункт приема оборудуют в экоцентре «Битцевский лес»
В Москве открылись более 250 елочных базаров
Стоимость деревьев варьируется от 1 000 до 5 000 рублей за погонный метр
Москвичи — о горизонтальной елке в парке Горького
Этой зимой на главных воротах парка елку установили горизонтально, а не вертикально
На Поклонной горе установят елочный шар с танцплощадкой внутри
Шар должен стать самой большой музыкальной елочной игрушкой в мире
Новогодняя ель для Соборной площади Кремля
На портале госзакупок появился заказ на установку и украшение елки
На Соборной площади Кремля установили главную ёлку России
Ёлка простоит на площади до 22 января
Генпрокуратуру попросили проверить грант для «Ночных волков»
Байкеров просят проверить на разжигание социальной розни
Главную ёлку России нарядят в стиле советского ретро
Дерево украсят фигурками лесных зверей и космонавтов
Новогодняя ель в виде парашютной вышки за 6 миллионов рублей
Такую ёлку поставят в парке Горького
Сколько власти Москвы потратят на ёлку в мэрии
В здании московского правительства детям покажут мюзикл
Где покупать ёлочные игрушки Crate & Barrel, Hoff, «Евродом» и новогодний базар в «Цветном» — мы выбрали 14 магазинов, где можно найти гирлянды, еловые венки и ёлочные украшения
В Москве началась операция «Ель»
Полицейские и экологи дежурят на въезде в город, чтобы предотвратить ввоз незаконно срубленных в Подмосковье деревьев
Новогодняя ёлка в Кремле
Дерево привезли из Рузского муниципального района Московской области
С иголочки: 8 альтернативных ёлок Дерево-светильник, наклейка на стену, ёлка ручной работы из брусьев и ещё несколько способов не участвовать в вырубке лесов
«Ёлка-лабиринт» в парке «Музеон»
Конструкция появится у главного входа в парк 24 декабря
С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты
Ёлку украсят заново и установят рядом камеру наблюдения
Ёлка в виде перевёрнутого рожка с мороженым у главного входа в парк Горького
Разработкой идеи и её воплощением занималось архитектурное бюро «Новое»
Главную новогоднюю ёлку страны привезут в Кремль из Рузского района
Сейчас в лесу у ёлки выставили круглосуточный пост полиции
Почему ёлки в Москве появились так рано? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
В Москве установят ёлку из пластиковых бутылок
Огни на ёлке будут зажигаться от велосипеда с генератором электроэнергии
Вы уже выкинули ёлку?
Несмотря на то что на дворе почти февраль, далеко не все россияне успели выкинуть новогоднюю ёлку.
Вещи недели: 12 ёлочных игрушек H&M Home, Villeroy & Boch и другие ёлочные украшения, которые можно купить в московских магазинах.
Московский зоопарк собирает еловые ветки для питомцев
Московский зоопарк просит москвичей приносить ветки живой ели, что угостить ими своих обитателей.
Цифра дня: Сколько ёлочных базаров будет в Москве
Около 30 базаров появится у стационарных предприятий, остальные расположатся у станций метро, в скверах, около жилых домов и в других общественных местах.
Во дворах Нижегородского района высадили ели
В каждом дворе Нижегородского района на юго-востоке Москвы посадили живые трёхметровые ели.