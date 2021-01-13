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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику
«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали
«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику

«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику
Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали

Гуляем с Елкой по Дорогомиловскому району
Гуляем с Елкой по Дорогомиловскому району Говорим о пафосе, ЗОЖ и Кутузе
Гуляем с Елкой по Дорогомиловскому району

Гуляем с Елкой по Дорогомиловскому району
Говорим о пафосе, ЗОЖ и Кутузе

13 января 2021

В «Мегу Химки» можно будет сдать елку на переработку

Куда сдать новогоднюю ель на переработку
Карта дня
11 января 2021

Куда сдать новогоднюю ель на переработку

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки

Их повторно используют для украшения к следующему Новому году

С московских улиц начнут убирать новогодние украшения и елки

Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США

По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»

Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США

Новый год под ключ: Елка с доставкой и готовая еда
ПРОМО
Новый год под ключ: Елка с доставкой и готовая еда Как применить технологии для организации праздника
Новый год под ключ: Елка с доставкой и готовая еда
ПРОМО

Новый год под ключ: Елка с доставкой и готовая еда
Как применить технологии для организации праздника

«Собиратор» проведет экоелки со спектаклями, подарками и сбором крышечек

Мероприятия оформят в стиле «ноль отходов»

«Собиратор» проведет экоелки со спектаклями, подарками и сбором крышечек

Главная елка страны

90-летнее дерево привезли из Подмосковья

Главная елка страны

В «Политехе» стартует новогодняя программа для детей

Мероприятия пройдут на ВДНХ

В «Политехе» стартует новогодняя программа для детей

В музее Москвы пройдет зимний фестиваль с маркетом новогодних подарков

Не хотите ничего покупать — приходите поесть

В музее Москвы пройдет зимний фестиваль с маркетом новогодних подарков

«Яндекс» опубликовал бесплатные образовательные программы для школьников

Они расскажут детям о театре, кино, музыке и архитектуре

«Яндекс» опубликовал бесплатные образовательные программы для школьников

Хранение искусственных елок и новогодних украшений от проекта «Чердак»

Услуга обойдется в 399 рублей за месяц

Хранение искусственных елок и новогодних украшений от проекта «Чердак»

В Москве открылись пункты приема елок на переработку (обновлено)

По 473 адресам можно правильно утилизировать новогоднее дерево

В Москве открылись пункты приема елок на переработку (обновлено)

В библиотеке Достоевского пройдут японские елки с кулинарными мастер-классами

Посетители смогут сделать новогоднюю открытку и расписать японскую матрешку

В библиотеке Достоевского пройдут японские елки с кулинарными мастер-классами

Главная новогодняя елка страны

На праздничном дереве можно увидеть персонажей советских мультфильмов

Главная новогодняя елка страны

На «Мосфильме» покажут шоу спецэффектов и редкий реквизит

Новогодние представления будут идти с 21 декабря по 7 января

На «Мосфильме» покажут шоу спецэффектов и редкий реквизит

На семейном празднике в «Авиапарке» покажут новогодние спектакли

Гости смогут послушать живую музыку и поучаствовать в мастер-классах

На семейном празднике в «Авиапарке» покажут новогодние спектакли

Елка из использованных проездных «Единый»

С помощью акции в метрополитене хотят привлечь внимание пассажиров к проблеме потребления бумаги

Елка из использованных проездных «Единый»

Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки

Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать

Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки

Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку

Количество участников акции в 2018 году выросло в 13 раз

Сколько новогодних елок москвичи сдали на переработку

Более двухсот елочных базаров откроется в Москве

Купить новогоднее дерево можно будет с 20 декабря

Более двухсот елочных базаров откроется в Москве

«Яблоко» — о «золотых» елках для Минобороны

За деревья высотой 0,6 метра ведомство готово заплатить по 40 тысяч рублей

«Яблоко» — о «золотых» елках для Минобороны

Ограничить предновогоднюю продажу срубленных елей

Виталий Милонов предложил продавать хвойные деревья в горшках, чтобы позднее их можно было высадить

Ограничить предновогоднюю продажу срубленных елей

Стартовала продажа билетов на елку в Кремле

Цены на праздник начинаются от 2 тысяч рублей

Стартовала продажа билетов на елку в Кремле

В парке Горького установят десятиметровую зеркальную елку-куб

Объект установят не позднее 15 декабря

В парке Горького установят десятиметровую зеркальную елку-куб

В Москве продлили акцию по сбору натуральных елок

Акция закончится 1 марта

В Москве продлили акцию по сбору натуральных елок

Акция по сбору новогодних елок продлена

Теперь сдать елку на утилизацию можно до 19 января

Акция по сбору новогодних елок продлена

Мосприрода увеличила количество пунктов приема елок на утилизацию

Акция проходит до 15 января

Мосприрода увеличила количество пунктов приема елок на утилизацию

В Москве пройдет акция по приему елок на утилизацию

Пункт приема оборудуют в экоцентре «Битцевский лес»

В Москве пройдет акция по приему елок на утилизацию

В Москве открылись более 250 елочных базаров

Стоимость деревьев варьируется от 1 000 до 5 000 рублей за погонный метр

В Москве открылись более 250 елочных базаров

Москвичи — о горизонтальной елке в парке Горького

Этой зимой на главных воротах парка елку установили горизонтально, а не вертикально

Москвичи — о горизонтальной елке в парке Горького

В парке Горького установят горизонтальную елку

Длина елки составит 30 метров

В парке Горького установят горизонтальную елку

На Поклонной горе установят елочный шар с танцплощадкой внутри

Шар должен стать самой большой музыкальной елочной игрушкой в мире

На Поклонной горе установят елочный шар с танцплощадкой внутри

Новогодняя ель для Соборной площади Кремля

На портале госзакупок появился заказ на установку и украшение елки

Новогодняя ель для Соборной площади Кремля

На Соборной площади Кремля установили главную ёлку России

Ёлка простоит на площади до 22 января

На Соборной площади Кремля установили главную ёлку России

Генпрокуратуру попросили проверить грант для «Ночных волков»

Байкеров просят проверить на разжигание социальной розни

Генпрокуратуру попросили проверить грант для «Ночных волков»

Главную ёлку России нарядят в стиле советского ретро

Дерево украсят фигурками лесных зверей и космонавтов

Главную ёлку России нарядят в стиле советского ретро

Новогодняя ель в виде парашютной вышки за 6 миллионов рублей

Такую ёлку поставят в парке Горького

Новогодняя ель в виде парашютной вышки за 6 миллионов рублей

Сколько власти Москвы потратят на ёлку в мэрии

В здании московского правительства детям покажут мюзикл

Сколько власти Москвы потратят на ёлку в мэрии

Где покупать ёлочные игрушки
Где покупать ёлочные игрушки Crate & Barrel, Hoff, «Евродом» и новогодний базар в «Цветном» — мы выбрали 14 магазинов, где можно найти гирлянды, еловые венки и ёлочные украшения
Где покупать ёлочные игрушки

Где покупать ёлочные игрушки
Crate & Barrel, Hoff, «Евродом» и новогодний базар в «Цветном» — мы выбрали 14 магазинов, где можно найти гирлянды, еловые венки и ёлочные украшения

В Москве началась операция «Ель»

Полицейские и экологи дежурят на въезде в город, чтобы предотвратить ввоз незаконно срубленных в Подмосковье деревьев

В Москве началась операция «Ель»

Новогодняя ёлка в Кремле

Дерево привезли из Рузского муниципального района Московской области

Новогодняя ёлка в Кремле

С иголочки: 8 альтернативных ёлок
С иголочки: 8 альтернативных ёлок Дерево-светильник, наклейка на стену, ёлка ручной работы из брусьев и ещё несколько способов не участвовать в вырубке лесов
С иголочки: 8 альтернативных ёлок

С иголочки: 8 альтернативных ёлок
Дерево-светильник, наклейка на стену, ёлка ручной работы из брусьев и ещё несколько способов не участвовать в вырубке лесов

«Ёлка-лабиринт» в парке «Музеон»

Конструкция появится у главного входа в парк 24 декабря

«Ёлка-лабиринт» в парке «Музеон»

С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты

Ёлку украсят заново и установят рядом камеру наблюдения

С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты

Ёлка в виде перевёрнутого рожка с мороженым у главного входа в парк Горького

Разработкой идеи и её воплощением занималось архитектурное бюро «Новое»

Ёлка в виде перевёрнутого рожка с мороженым у главного входа в парк Горького

Главную новогоднюю ёлку страны привезут в Кремль из Рузского района

Сейчас в лесу у ёлки выставили круглосуточный пост полиции

Главную новогоднюю ёлку страны привезут в Кремль из Рузского района

Почему ёлки в Москве появились так рано?
Почему ёлки в Москве появились так рано? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему ёлки в Москве появились так рано?

Почему ёлки в Москве появились так рано?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

В Москве установят ёлку из пластиковых бутылок

Огни на ёлке будут зажигаться от велосипеда с генератором электроэнергии

В Москве установят ёлку из пластиковых бутылок

Вы уже выкинули ёлку?

Несмотря на то что на дворе почти февраль, далеко не все россияне успели выкинуть новогоднюю ёлку.

Вы уже выкинули ёлку?

Вещи недели: 12 ёлочных игрушек
Вещи недели: 12 ёлочных игрушек H&M Home, Villeroy & Boch и другие ёлочные украшения, которые можно купить в московских магазинах.
Вещи недели: 12 ёлочных игрушек

Вещи недели: 12 ёлочных игрушек
H&M Home, Villeroy & Boch и другие ёлочные украшения, которые можно купить в московских магазинах.

Московский зоопарк собирает еловые ветки для питомцев

Московский зоопарк просит москвичей приносить ветки живой ели, что угостить ими своих обитателей.

Московский зоопарк собирает еловые ветки для питомцев

Цифра дня: Сколько ёлочных базаров будет в Москве

Около 30 базаров появится у стационарных предприятий, остальные расположатся у станций метро, в скверах, около жилых домов и в других общественных местах.

Цифра дня: Сколько ёлочных базаров будет в Москве

Во дворах Нижегородского района высадили ели

В каждом дворе Нижегородского района на юго-востоке Москвы посадили живые трёхметровые ели.

Во дворах Нижегородского района высадили ели

Штраф до 800 000 рублей грозит москвичам за незаконную вырубку елей Штраф от 5 до 800 тысяч рублей грозит тем москвичам, кто решит незаконно вырубить живую елку

Штраф до 800 000 рублей грозит москвичам за незаконную вырубку елей

Как провести Новый год?
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год?

Как провести Новый год?
Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.