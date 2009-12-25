«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали
«Музыка районов»: The Village и Spotify запустили совместную рубрику Продюсер проекта Юлия Рузманова рассказывает, зачем мы это сделали
Хранение искусственных елок и новогодних украшений от проекта «Чердак»
Услуга обойдется в 399 рублей за месяц
Хранение искусственных елок и новогодних украшений от проекта «Чердак» Услуга обойдется в 399 рублей за месяц
Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки
Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать
Роскачество дало рекомендации по выбору новогодней елки Эксперты рассказали, как продлить жизнь деревьям и как их правильно утилизировать
«Яблоко» — о «золотых» елках для Минобороны
За деревья высотой 0,6 метра ведомство готово заплатить по 40 тысяч рублей
«Яблоко» — о «золотых» елках для Минобороны За деревья высотой 0,6 метра ведомство готово заплатить по 40 тысяч рублей
Ограничить предновогоднюю продажу срубленных елей
Виталий Милонов предложил продавать хвойные деревья в горшках, чтобы позднее их можно было высадить
Ограничить предновогоднюю продажу срубленных елей Виталий Милонов предложил продавать хвойные деревья в горшках, чтобы позднее их можно было высадить
Штраф до 800 000 рублей грозит москвичам за незаконную вырубку елей Штраф от 5 до 800 тысяч рублей грозит тем москвичам, кто решит незаконно вырубить живую елку
Штраф до 800 000 рублей грозит москвичам за незаконную вырубку елей Штраф от 5 до 800 тысяч рублей грозит тем москвичам, кто решит незаконно вырубить живую елку
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.