«Я очень дешево съездил за границу» Люди, которые сумели сэкономить на отдыхе в Европе — о том, как это им удалось
По данным сервиса бронирования Momondo, 24 % россиян готовы потратить на летний отдых семьи 50–100 тысяч рублей, еще 20 % надеются уложиться в 20–50 тысяч. Большинство опрошенных готово сэкономить в поездке на шоппинге и аренде автомобиля, 38 % — на кафе и ресторанах. The Village нашел людей, которые радикально мало тратят в путешествиях, и узнал, как им это удается.
Текст
Дарья Новичкова
Глеб Степанский
совладелец хостела
в Санкт-Петербурге, автор паблика о путешествиях
бюджет ПОЕЗДКи
17 500 рублей
Балканы за неделю
У меня 47 стран за плечами и везде я старался экономить. Самое дешевое путешествие длилось неделю (с 16 по 23 января 2018 года), я потратил на 10,5 тысяч рублей на все передвижения и жилье. Я посетил Венгрию, Боснию и Герцеговину, Хорватию и Черногорию.
Из Санкт-Петербурга до Будапешта я долетел за 1 900 рублей по акции, из Будапешта до Сараево также летел на самолете и потратил 680 рублей, потому что пользовался местными авиалиниями. Затем из Сараево до Мостара доехал автостопом, до Дубровника доехал с помощью автостопа и автобуса, потратил 600 рублей. До Котора снова ехал автостопом плюс потратил 260 рублей на автобус. В Тиват летел всего лишь за 150 рублей. Оттуда в Москву добрался уже за 2 700 рублей. Ну а в свой родной Питер доехал на поезде на плацкарте за 1 300 рублей (можно было бы и дешевле).
На еду я тратил около тысячи рублей в день, иногда ходил есть в кафе и рестораны.
На проживание у меня ушло всего 2 900 рублей. Две ночи в хостеле в Будапеште обошлись мне в 680 рублей, ночь в Сараево — 400 рублей, ночь в Мостаре — 450 рублей, ночь в Дубровнике — 750 рублей, ночь в Которе — 600 рублей. На жилье и авиабилеты были скидки по карте. На еду я тратил около тысячи рублей в день, иногда ходил есть в кафе и рестораны.
На самом деле я мог бы сэкономить еще 2 900 рублей, если бы пользовался каучсерфингом. Еще я мог бы везде передвигаться автостопом, а не на автобусах. Но это, конечно, идеальный вариант.
Круиз за 29 тысяч
В феврале я путешествовал на круизном лайнере по Персидскому заливу. Сам круиз представлял из себя посадку в Дубае, где он стоит ночь, на следующий день в 16:00 — отправка в Оман, на третий день — швартовка в столице Маскат, целый день в Омане, далее две ночи и целый день лайнер идет до острова Сир Бар Янис (то есть один полный день в море), где стоит на швартовке до вечера и на следующее утро швартуется в Абу-Даби. Авиабилеты я нашел на сайте Avisales за 14 тысяч рублей. Сам круиз стоил 15 тысяч рублей с человека, его я нашел в группе «Дешевые морские круизы» — там было все включено, что было значительно приятнее по цене, чем аналогичные предложения более дорогих туров. Еще мне нравится паблик «Способы путешествовать почти бесплатно», там часто публикуют выгодные предложения по авиабилетам на определенные даты.
С 15 по 18 марта я был в Германии и Люксембурге. Авиабилеты я поймал на ноябрьской распродаже «Победы»: они обошлись мне в 3 850 рублей. Тогда сайт безбожно висел, но после двух часов непрерывных обновлений я все же поборол систему. Жаль, что они немного подорожали, ведь изначально я их видел за 3 200 рублей. Жилье на три дня стоило 6 200 рублей. За аренду автомобиля я отдал около 5 200 рублей. В эту цену входили бензин и парковка. Электричка из аэропорта в Кельн и обратно стоила 450 рублей.
Еще один дешевый вариант для путешествий — «Нестеровский поезд».
Еще один дешевый вариант для путешествий — «Нестеровский поезд». Вы едете из Москвы до города Нестерово или Чернышевский в Калининградской области, доезжаете до этого места, а потом покупаете дешевый билет до Вильнюса. Так можно недорого съездить в Прибалтику или продолжить оттуда путешествие по Европе.
Анна Мурсалова
программист
БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ
12 000 рублей
От палатки до хостела
Бюджетные или относительно бюджетные поездки у меня были по Прибалтике, Исландии, Скандинавии и Грузии. На визу траты стандартные: шенген cтоит где-то 2 500–3 000 рублей, многие страны дают ее на год, то есть эта трата покрывает несколько поездок.
Между Финляндией и Швецией курсируют паромы, которые могут быть очень бюджетны, если брать билет заранее. К тому же дорога от Турку, например, до Стокгольма занимает ночь, поэтому покрывает не только расход на передвижение, но и на ночевку.
Во время поездки по Финляндии и Норвегии я на проживание не потратила ни кроны — пользовалась каучсерфингом.А обычно в скандинавских странах цены на самую дешевую койку в хостеле начинаются от 1 084 рублей в столицах, а в какой-нибудь глуши типа Рованиеми и того дороже.
Во время поездки по Финляндии и Норвегии я на проживание не потратила ни кроны — пользовалась каучсерфингом.
Местами с каучсерфом туго: например, в Исландии есть либо Рейкьявик — безумно раскрученный среди туристов, поэтому все хосты уже пресыщены и заняты, в более мелких городах вообще никого нет. Поэтому по Исландии я автостопила со своей палаткой: поставить в чистом поле ее можно не всегда, поэтому на кэмпинги уходило одна–две тысячи исландских крон за ночь (500–1 000 рублей). В Прибалтике я тоже жила у каучсерферов, но там недорогие хостелы, в Литве можно найти койку за 200 рублей, в Эстонии — от 300 рублей. В Грузии я жила в хостеле за 125 рублей за ночь.
Иногда приходится ночевать в аэропортах. Для меня это не проблема: свернешься калачиком на кресле, повязку натянешь на глаза и дремлешь. Я очень хорошо переношу дороги: сплю в самолетах, автобусах, поездах и чем угодно, но знаю, что для многих людей даже ночь в плацкарте — это пытка.
Трудности автостопа
Я старалась ездить автостопом — это бесплатно и интересно, хотя и более утомительно, чем автобусы. В частности, благодаря этому недельная поездка из Москвы в Хельсинки, Оулу, Рованиеми, Киркинес, Мурманск, Кировск, Апатиты и Мурманск обошлась мне всего в 12 тысяч рублей. В Исландии можно за дорогу в 200 километров отдать до двух тысяч рублей, потому что никто там автобусами не пользуется — у всех есть свой личный автомобиль.
Однажды я застряла на дороге между Турку и Хельсинки: я слишком далеко выехала из города и оказалась на автобане.
Однажды я застряла на дороге между Турку и Хельсинки: я слишком далеко выехала из города и оказалась на автобане, где автостопить вообще запрещено. А у меня через день был экзамен в аспирантуре. Пришлось на заправке найти водителя, который согласился отвезти до ближайшей автобусной остановки, и купить билет за 1 807 рублей. Есть сайт для автостопщиков hitchwiki.org, помогающий избежать таких оплошностей, но там есть данные не обо всех маршрутах.
Вместе с гречкой и фасолью
В свою короткую поездку Хельсинки—Мальме—Копенгаген—Хельсинки я, заранее ужаснувшись датскими ценами, набрала с собой гречки, овсянки и кофе и не тратила вообще. Еще вечный спутник и друг любителей путешествовать бюджетно — это консервированная фасоль. В Европе ее можно найти везде и стоит она меньше 70 рублей — сытно и вкусно.
Вечный спутник и друг любителей путешествовать бюджетно — это консервированная фасоль.
Кроме фасоли, с собой стоит взять молотый кофе, овсянку, гречку, кипятильник, небольшой термос. Овсянку и гречку можно не варить, а просто залить кипятком. Еще во многих европейских странах в супермаркетах есть корзины с продуктами, у которых почти что истек срок годности, и их продают за полцены. В Исландии я почти не тратилась на еду, потому что в кемпингах есть полки, на которых люди оставляют ненужные продукты. Там всегда найдешь крупы от походников, а если повезет, то и баночку скира.
Екатерина Гаскарт
студентка НИУ ВШЭ
БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ
36 000 рублей
По Европе на автобусе
Я две недели путешествовала по трем странам: Франция, Нидерланды, Сербия. На билеты ушло около десяти тысяч рублей — это была самая большая сумма, которую я потратила разом. Еще в 2 500 рублей мне обошелся шенген. На проживание я ничего не потратила: везде останавливалась у каучсерферов. Один раз в Нидерландах у меня сорвался хост, потому что у него прорвало крышу в квартире, и он уехал к бабушке в пригород. Мне повезло, что во время перелета в Амстердам, я случайно разговорилась с местной девушкой, и она предложила остановиться у нее.
По Европе очень здорово путешествовать на дешевых автобусах вроде Flixbuss, например. Поездка из Амстердама в Париж обошлась мне в 2 700 рублей. В Сербии я была недолго, делала там пересадку, так что практически ничего не потратила. Основные расходы пришлись на еду и развлечения.
Я поняла, что в Европе лучше расплачиваться Mastercard — для их держателей бывает много скидок. Но наличные тоже надо обязательно брать с собой: во многих местах карты просто не принимают, из-за этого могут возникнуть сложности.
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