На проживание у меня ушло всего 2 900 рублей. Две ночи в хостеле в Будапеште обошлись мне в 680 рублей, ночь в Сараево — 400 рублей, ночь в Мостаре — 450 рублей, ночь в Дубровнике — 750 рублей, ночь в Которе — 600 рублей. На жилье и авиабилеты были скидки по карте. На еду я тратил около тысячи рублей в день, иногда ходил есть в кафе и рестораны.

На самом деле я мог бы сэкономить еще 2 900 рублей, если бы пользовался каучсерфингом. Еще я мог бы везде передвигаться автостопом, а не на автобусах. Но это, конечно, идеальный вариант.