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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Цифра дня: Сколько раз россияне жаловались на запрещенную информацию в РКН

Цифра дня: Сколько раз россияне жаловались на запрещенную информацию в РКН

Протодиакона Кураева оштрафовали за пост с ссылкой на текст «Медузы»

Протодиакона Кураева оштрафовали за пост с ссылкой на текст «Медузы»

Против ведущих программы «Популярная политика» возбудили дела о «фейках»

Против ведущих программы «Популярная политика» возбудили дела о «фейках»

Редакцию «Новой рассказ-газеты» обвинили в «дискредитации армии»

Редакцию «Новой рассказ-газеты» обвинили в «дискредитации армии»

Юрий Шевчук обжаловал судебное решение о «дискредитации армии»

обновлено

Юрий Шевчук обжаловал судебное решение о «дискредитации армии»

Минюст выпустил методички об отличиях «фейков» от «дискредитации» армии

Минюст выпустил методички об отличиях «фейков» от «дискредитации» армии

Предложение дня: Искать «фейки» о российской армии с помощью алгоритмов

Предложение дня: Искать «фейки» о российской армии с помощью алгоритмов

Барнаульского преподавателя оштрафовали за дискредитацию армии. Он поставил лайки под чужими постами в «Одноклассниках»

Барнаульского преподавателя оштрафовали за дискредитацию армии. Он поставил лайки под чужими постами в «Одноклассниках»

Google оштрафовали на два миллиарда рублей за «необъективные» правила блокировки на YouTube

обновлено

Google оштрафовали на два миллиарда рублей за «необъективные» правила блокировки на YouTube

Илья Яшин рассказал, за что на него возбудили уголовное дело о «фейках»

Илья Яшин рассказал, за что на него возбудили уголовное дело о «фейках»

Предприниматель Евгений Пригожин попросил возбудить уголовное дело против журналистов «Медузы»

Предприниматель Евгений Пригожин попросил возбудить уголовное дело против журналистов «Медузы»

На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии

На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии

Депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о фейках

Депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о фейках

Лидера группы «Курара» проверят на дискредитацию армии
29 июня 2022

Лидера группы «Курара» проверят на дискредитацию армии

«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках
«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках Но она не сдается
«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках

«Обычный человек»: История Вики Петровой, которая написала пост во «ВКонтакте» — и на нее возбудили дело о фейках
Но она не сдается

обновлено8 июня 2022

Имущество журналистов Майкла Наки, Руслана Левиева и Андрея Солдатова арестовали

В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство
В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство
В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство

В России новая волна доносов. Почему россияне жалуются на антивоенную позицию и как им помогает государство

Цифра дня
24 мая 2022

Сколько уголовных дел возбудили за фейки о российской армии

Журналиста Майкла Наки заочно арестовали за фейки о российской армии
обновлено24 мая 2022

Журналиста Майкла Наки заочно арестовали за фейки о российской армии

18 мая 2022

На жителя Амурской области завели дело за повторные фейки об армии

Илью Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей по протоколам о фейках
обновлено25 мая 2022

Илью Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей по протоколам о фейках

6 мая 2022

В сети появились фейковые документы Минкульта о мобилизации

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей
обновлено10 июня 2022

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей

СК подтвердил, что против Ильи Красильщика возбудили уголовное дело
обновлено27 мая 2022

СК подтвердил, что против Ильи Красильщика возбудили уголовное дело

11 апреля 2022

На десятиклассника завели уголовное дело о фейках за репост в телеграме

Кадры со съемок сериала, которые выдали за действия украинских военных
Фейк дня
8 апреля 2022

Кадры со съемок сериала, которые выдали за действия украинских военных

Суд арестовал дачу Александра Невзорова
обновлено10 июня 2022

Суд арестовал дачу Александра Невзорова

Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о госорганах России за рубежом
обновлено22 марта 2022

Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о госорганах России за рубежом

10 марта 2022

Плакаты и лозунги: За что штрафуют россиян по новому закону о фейках

обновлено10 марта 2022

Студентов ВШЭ и Аграрного университета запугивают статьей о фейках

4 марта 2022

Госдума приняла закон о фейках про ситуацию в Украине

Как распознать фейковые новости

Чек-лист для проверки информации

Как распознать фейковые новости

СК возбудил 60 уголовных дел о фейках про борьбу с коронавирусом
23 ноября 2021

СК возбудил 60 уголовных дел о фейках про борьбу с коронавирусом

Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс про фейки. Его ведет журналист Илья Бер
29 октября 2021

Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс про фейки. Его ведет журналист Илья Бер

Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками
Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками Чем отличаются реплики из шоурумов от дешевого «абибаса»
Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками

Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками
Чем отличаются реплики из шоурумов от дешевого «абибаса»

Сервис дня
19 октября 2020

Ресурс Fakecheck для защиты людей от фейков в интернете

18 сентября 2020

На Первом канале заявили, что ФБК замазал часы на видео с бутылкой из номера Навального. Но сделали это работники канала

16 сентября 2020

Власти выделят гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года

Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года

«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня

«Недостоверной информацией» считали то, что отличается от позиции властей

«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня

Умерших от COVID-19 гораздо больше, чем ежедневно оповещают власти. Это показали данные Депздрава

Даже если не учитывать коронавирусных пациентов, погибших от других болезней

Умерших от COVID-19 гораздо больше, чем ежедневно оповещают власти. Это показали данные Депздрава

На «Омбудсмена полиции» завели два новых дела о вымогательстве и порнографии (обновлено)

Ранее его арестовали на два месяца по делу о вымогательстве

На «Омбудсмена полиции» завели два новых дела о вымогательстве и порнографии (обновлено)

RT обвинил «Медузу» в публикации фейка. И сам выпустил такую же новость

Л-логика

RT обвинил «Медузу» в публикации фейка. И сам выпустил такую же новость

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки

В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки

Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса
Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса «Если бы Путин сказал „карантин“, а не „каникулы“, люди бы не пошли в парки?»
Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса

Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса
«Если бы Путин сказал „карантин“, а не „каникулы“, люди бы не пошли в парки?»

«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено)

Боты, популизм и «Кто спонсирует Навального?»

«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено)

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Как минимум в локальных сетях

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус

Новость вышла в соцсетях Сестрорецка

В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус

Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС

А так хотелось...

Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС

Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии

В тюрьму можно уехать на несколько лет

Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии

Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве

Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей

Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира

Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира

TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки

Так социальная сеть собирается бороться с фейками

TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки

Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть

Окончательное решение по высказываниям будет зависеть от контекста

Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть

На заявившего о сотнях жертв в Кемерове пранкера завели уголовное дело

В скором времени украинца Евгения Вольнова объявят в розыск

На заявившего о сотнях жертв в Кемерове пранкера завели уголовное дело

Сообщения о смерти Навального во «ВКонтакте»

В соцсети сообщили, что «уязвимость была оперативно устранена»

Сообщения о смерти Навального во «ВКонтакте»

Дмитрий Песков — о попытке Минобороны выдать скриншот игры за фото боевиков ИГ

По его словам, ничего страшного не случилось

Дмитрий Песков — о попытке Минобороны выдать скриншот игры за фото боевиков ИГ

В «Аэрофлоте» предупредили о фейковом конкурсе

Похожий фейковый конкурс существует от авиакомпании Emirates

В «Аэрофлоте» предупредили о фейковом конкурсе

На сайте МИД появился раздел с опровержением фейковых новостей о России

Такие новости публикуются в разделе с красным штампом «Fake»

На сайте МИД появился раздел с опровержением фейковых новостей о России

Фейк-контроль: Как отличить настоящие Celine Trapeze, Timberland и New Balance
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Celine Trapeze, Timberland и New Balance The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере сумки Celine Trapeze, ботинок Timberland и кроссовок New Balance.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие Celine Trapeze, Timberland и New Balance

Фейк-контроль: Как отличить настоящие Celine Trapeze, Timberland и New Balance
The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере сумки Celine Trapeze, ботинок Timberland и кроссовок New Balance.

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