На фестивале Fields пройдут шоукейсы New New World Radio, Diagonal и Ored Recordings (обновлено) В Mutabor приедет создатель механического техно Грэм Даннинг и супергруппа из Нальчика
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Организаторы Fields объявили еще один шоукейс — от московского New New World Radio. Центральным его событием станет выступление журналистов The Wire, который в свое время и вдохновил фестиваль Fields. Британское издание в Москве представят его главный редактор Крис Бон, а также Шэйн Вулмэн и Эмили Брик.
Также на фестивале состоится первое за последние 15 лет выступление электронного дуэта «Виды рыб», чьи классические альбомы пару лет назад на своем лейбле переиздала Нина Кравиц. Кроме того, на Fields приедет британец Грэм Даннинг, играющий техно с помощью механических средств.
Поддержат шоукейс New New World Radio его представители Андрей Алгоритмик, Денис Смагин и Артур Кузьмин.
15 июля, 14:23
На фестивале Fields, который в августе примет Mutabor, состоятся шоукейсы лейблов Diagonal и Ored Recordings.
Главной премьерой Diagonal станет коллаборация адептов британской панк-электроники — владельца лейбла Оскара Пауэлла и нойз-импровизатора Рассела Хасвелла. Также в шоукейсе поучаствуют японский продюсер NHK и представитель тегеранского хардкора Sote.
В свою очередь, этнографический лейбл российского юга Ored Recordings представит знатока адыгского фолка Заура Нагоева и поэтессу из Грозного Хаву Хамзатову, которая исполнит традиционные чеченские песни советского периода, дополнив их элементами современности.
Еще одним участником шоукейса Ored Recordings станет группа из Нальчика «Джэрпэджэж», которая использует исключительно акустические инструменты от шичепшина до аккордеона.
Когда
10−11 августа
Где
Mutabor
Стоимость
от 2 000 рублей
Среди первой волны участников Fields — Кедр Ливанский, Carla Dal Forno и Kate NV. В этом году, помимо основной программы, на фестивале представят кураторские блоки.
Ored Recordings рассказывали The Village, как сделать успешный лейбл кавказской музыки.
Источник: представители фестиваля
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