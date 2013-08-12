Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields Московский фестиваль экспериментальной музыки выпустил собственный чай вместе с брендом «Мойчай»
Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome
Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой
Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой
Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»
Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы
Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж» Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы
Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памятиИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе
Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor
К артистам первой волны присоединятся Abul Mogard, Scotch Egg и Никита Забелин
Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor К артистам первой волны присоединятся Abul Mogard, Scotch Egg и Никита Забелин
Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено)
Танцы в сугробах и джазовые анархисты
Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено) Танцы в сугробах и джазовые анархисты
«Пёси-пати», фестиваль Fields и начало футбольного сезона в Англии А еще митинг за допуск свободных кандидатов в Мосгордуму и куча бесплатных концертов
На фестивале Fields пройдут лекции диджеев и журналистов The Wire
Участие в них бесплатное по регистрации
На фестивале Fields пройдут лекции диджеев и журналистов The Wire Участие в них бесплатное по регистрации
На фестивале Fields пройдут шоукейсы New New World Radio, Diagonal и Ored Recordings (обновлено)
В Mutabor приедет создатель механического техно Грэм Даннинг и супергруппа из Нальчика
На фестивале Fields пройдут шоукейсы New New World Radio, Diagonal и Ored Recordings (обновлено) В Mutabor приедет создатель механического техно Грэм Даннинг и супергруппа из Нальчика
Moscow Urban Fest объявил музыкальную программу
Бесплатные концерты пройдут 6 и 7 июля в «Зарядье»
Moscow Urban Fest объявил музыкальную программу Бесплатные концерты пройдут 6 и 7 июля в «Зарядье»
На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено)
Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты
На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено) Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты
На фестивале Fields в Mutabor выступят Carla Dal Forno и Кедр Ливанский
Мероприятие пройдет в августе
На фестивале Fields в Mutabor выступят Carla Dal Forno и Кедр Ливанский Мероприятие пройдет в августе
На крыше «Гастрофермы» откроется площадка «Смотровая» с летними концертами и лекциями
Даты первых мероприятий объявят в ближайшее время
На крыше «Гастрофермы» откроется площадка «Смотровая» с летними концертами и лекциями Даты первых мероприятий объявят в ближайшее время
На бесплатном фестивале в парке Горького выступят Ислам Чипси, Laraaji и Fogh Depot
Посетители услышат стадионный рок на игрушечных инструментах и техно на ударной установке из 60 барабанов
На бесплатном фестивале в парке Горького выступят Ислам Чипси, Laraaji и Fogh Depot Посетители услышат стадионный рок на игрушечных инструментах и техно на ударной установке из 60 барабанов
В «Музеоне» пройдёт фестиваль авангардной музыки Fields
Он состоится 10 сентября с 13:00 до 23:00