16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields
Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields Московский фестиваль экспериментальной музыки выпустил собственный чай вместе с брендом «Мойчай»
Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields

Пуэр в стиле IDM: Чай от фестиваля Fields
Московский фестиваль экспериментальной музыки выпустил собственный чай вместе с брендом «Мойчай»

Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome

Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой

Fields проведут трансляцию онлайн-сета Ishome
Программа вдохновлена британским музыкантом Muslimgauze и ближневосточной электроникой

Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»

Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы

Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»
Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памятиИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти

Ishome/Shadowax — о Коломенском парке и памяти
Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах и о себе

Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor

К артистам первой волны присоединятся Abul Mogard, Scotch Egg и Никита Забелин

Fields объявил полный лайн-ап февральской вечеринки в Mutabor
К артистам первой волны присоединятся Abul Mogard, Scotch Egg и Никита Забелин

Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено)

Танцы в сугробах и джазовые анархисты

Fields объявил первую часть лайнапа февральской вечеринки в Mutabor (обновлено)
Танцы в сугробах и джазовые анархисты

«Пёси-пати», фестиваль Fields и начало футбольного сезона в Англии
«Пёси-пати», фестиваль Fields и начало футбольного сезона в Англии А еще митинг за допуск свободных кандидатов в Мосгордуму и куча бесплатных концертов
«Пёси-пати», фестиваль Fields и начало футбольного сезона в Англии

«Пёси-пати», фестиваль Fields и начало футбольного сезона в Англии
А еще митинг за допуск свободных кандидатов в Мосгордуму и куча бесплатных концертов

На фестивале Fields пройдут лекции диджеев и журналистов The Wire

Участие в них бесплатное по регистрации

На фестивале Fields пройдут лекции диджеев и журналистов The Wire
Участие в них бесплатное по регистрации

На фестивале Fields пройдут шоукейсы New New World Radio, Diagonal и Ored Recordings (обновлено)

В Mutabor приедет создатель механического техно Грэм Даннинг и супергруппа из Нальчика

На фестивале Fields пройдут шоукейсы New New World Radio, Diagonal и Ored Recordings (обновлено)
В Mutabor приедет создатель механического техно Грэм Даннинг и супергруппа из Нальчика

Moscow Urban Fest объявил музыкальную программу

Бесплатные концерты пройдут 6 и 7 июля в «Зарядье»

Moscow Urban Fest объявил музыкальную программу
Бесплатные концерты пройдут 6 и 7 июля в «Зарядье»

На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено)

Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты

На крыше «Гастрофермы» обустроили концертную площадку. Теперь ее открытие отменили (обновлено)
Причину не назвали, в ближашее время начнут возвращать билеты

На фестивале Fields в Mutabor выступят Carla Dal Forno и Кедр Ливанский

Мероприятие пройдет в августе

На фестивале Fields в Mutabor выступят Carla Dal Forno и Кедр Ливанский
Мероприятие пройдет в августе

На крыше «Гастрофермы» откроется площадка «Смотровая» с летними концертами и лекциями

Даты первых мероприятий объявят в ближайшее время

На крыше «Гастрофермы» откроется площадка «Смотровая» с летними концертами и лекциями
Даты первых мероприятий объявят в ближайшее время

На бесплатном фестивале в парке Горького выступят Ислам Чипси, Laraaji и Fogh Depot

Посетители услышат стадионный рок на игрушечных инструментах и техно на ударной установке из 60 барабанов

На бесплатном фестивале в парке Горького выступят Ислам Чипси, Laraaji и Fogh Depot
Посетители услышат стадионный рок на игрушечных инструментах и техно на ударной установке из 60 барабанов

В «Музеоне» пройдёт фестиваль авангардной музыки Fields

Он состоится 10 сентября с 13:00 до 23:00

В «Музеоне» пройдёт фестиваль авангардной музыки Fields
Он состоится 10 сентября с 13:00 до 23:00

События недели: Выставка велосипедов, пикник плюшевых медведей, ночь «Теории большого взрыва»
События недели: Выставка велосипедов, пикник плюшевых медведей, ночь «Теории большого взрыва» Дайджест городских событий этой недели: фестиваль уличной культуры Most, afterparty Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Выставка велосипедов, пикник плюшевых медведей, ночь «Теории большого взрыва»

События недели: Выставка велосипедов, пикник плюшевых медведей, ночь «Теории большого взрыва»
Дайджест городских событий этой недели: фестиваль уличной культуры Most, afterparty Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.