4 декабря 2021
Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub хотят закрыть на 90 суток за нарушения ковидных мер
В октябре в Москву вернутся Suede
Основатели брит-попа представят свой последний альбом «The Blue Hour»
Оксимирон, Баста и Noize MC анонсировали концерт в поддержку Хаски
Все собранные с продажи билетов деньги перечислят рэперу
Ретроспектива Ханеке, Антарктическая биеннале и японские B movies Как провести этот уик-энд
Ретроспектива Ханеке, Антарктическая биеннале и японские B movies Как провести этот уик-энд
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита Как нескучно провести дождливые выходные
Рейв-митинг, двухдневный блошиный рынок и концерты «ЛСП» и Скриптонита Как нескучно провести дождливые выходные
Планы на выходные: 13−15 декабря Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 13−15 декабря Земфира в «Лужниках», выставка Эшера в ММСИ, последний концерт Azari & III, карнавал на катке в парке Горького, детский бал Midwinter и распродажа в «Солянке» среди заметных событий выходных.
«Главclub» открывает бар для afterparty
При «Главclub» открывается Pop-up Bar, где будут проводить диджей-сеты после концертов.
События недели: Miles Kane, Iceage и антология перформанса Юбилей «Доктора Кто», «Голодные игры», Беренис Эббот в МАММ, электропоп из Детройта и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Miles Kane, Iceage и антология перформанса Юбилей «Доктора Кто», «Голодные игры», Беренис Эббот в МАММ, электропоп из Детройта и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Каток в парке Горького, два кинофестиваля и голландский дизайн в «Манеже» Выставка Эллиотта Эрвитта, концерты Warpaint и Эннио Морриконе и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Каток в парке Горького, два кинофестиваля и голландский дизайн в «Манеже» Выставка Эллиотта Эрвитта, концерты Warpaint и Эннио Морриконе и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на выходные: 8–10 ноября Концерт Babyshambles, британское и венгерское кино, голландцы в Третьяковке и выпускники «Базы» в «Фабрике», а также 30-летие группы «Браво» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 8–10 ноября Концерт Babyshambles, британское и венгерское кино, голландцы в Третьяковке и выпускники «Базы» в «Фабрике», а также 30-летие группы «Браво» среди заметных событий выходных.
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов» Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов» Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: King Krule, Марина Абрамович и новый «ГлавClub» Фестиваль голландского кино, концерт Сержа Танкяна, юбилейный «Блошиный рынок» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: King Krule, Марина Абрамович и новый «ГлавClub» Фестиваль голландского кино, концерт Сержа Танкяна, юбилейный «Блошиный рынок» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Итоги недели: Аномальная жара, борьба за купол «Дома Болконского» и открытие крыши МАММ
Аномальная жара, открытие крыши «Мультимедиа Арт Музея», «ГлавClub» в Москве — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.
В Москве откроется «ГлавClub»
На месте закрытого «Б1 Maximum» на Орджоникидзе осенью заработает питерский концертный клуб «ГлавClub».
Игорь Тонких С Питером у меня давнишние отношения: мы делали здесь концерты Ника Кейва, Einsturzende Neubauten, Tricky, Rage Against The Machine еще в лохматых 90-х