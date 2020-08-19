Google позволит отслеживать задержки автобусов и прогнозировать загруженность метро
Обе функции стали доступны для пользователей карт компании
Москвичи обнаружили себя в Шереметьеве из-за сбоя геолокации
Жители города жалуются на кратковременные проблемы с GPS c 2016 года
WSJ показал режим дополненной реальности в «Google Картах»
Точные даты выхода новой функции пока неизвестны
В «Google Картах» можно будет отслеживать движение автобусов и троллейбусов
Функция появится в 13 российских городах
Google представил новую ОС с управлением жестами и бронирующего столики робота
Голосового помощника компании все сложнее отличить от человека
Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади
Активисты «Репортеров без границ» добавили снимок с помощью графического редактора
Как фальшивые ветклиники продолжают калечить животных И насколько эффективно поисковики борются с ними
В картах Google появились отметки о доступности мест для людей с ограниченными возможностями
Сейчас информацию об этом на карты добавили 7 миллионов мест по всему миру
Мама, я на панораме: Люди, которые нашли себя на снимках Google и «Яндекса» Досмотр у «Рабицы», политическая агитация и другие сюжеты, которые увековечили онлайн-карты
Самые загруженные города России
Он основан на принципе соотношения скорости, с которой водитель мог бы ехать по свободной дороге, с реальной скоростью
Проблемы Samsung, покемоны в Google Maps и водонепроницаемые iPhone 7
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Google Maps вернули российские названия на карту Крыма
На карте появились город Красноперекопск, посёлки Советский и Красногвардейское
В Google Maps переименовали населённые пункты Крыма
Крымские власти связали решение корпорации с кретинизмом
В Google Maps появились панорамы всех стадионов чемпионата мира по футболу
А также принимающих бразильских городов, украшенных по случаю чемпионата
Business Geek: Статистика любви, секреты Google Maps, история Flappy Bird и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке Google намерен изменить мир с помощью беспилотного автомобиля — Александра Шевелева размышляет о недоверии к человеку, которое он заслужил.
Cheetos предлагает забросать соседей туалетной бумагой в преддверии Хэллоуина
Производитель чипсов перенёс одну из наиболее неоднозначных традиций праздника в онлайн-среду, чтобы привлечь молодёжную аудиторию
На картах Google появились схемы зданий
Google запустил в России сервис «Схема зданий», который помогает не заблудиться в торговых и бизнес-центрах.
Предприниматели смогут загрузить схемы своих зданий в Google Maps
Пока что в российской версии сервиса можно увидеть планировки только 30 объектов, среди которых оказались ТРК «Афимолл» и МЕГА в Москве и аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге
На мобильных картах Google появились велодорожки
В приложении Google Maps появился слой с сетью велодорожек.
Google обновил российские карты
На Google Maps добавили дороги, 3D-обзоры улиц и информацию об объектах, а также улучшили автомобильные маршруты.
В панорамах Google появятся интерьеры офисов и кафе
В Москве, Петербурге и Екатеринбурге запускается проект Google Business Photos — панорамные снимки офисов, магазинов и ресторанов.
Карты Google вернулись на iPhone
В AppStore появилось обновлённое бесплатное приложение с картами Google.
Цитата дня: Google про обновлённую карту Москвы
Google прокомментировал обновлённую карту Москвы.