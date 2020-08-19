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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На «Google Картах» теперь отображается ландшафт местности
19 августа 2020

На «Google Картах» теперь отображается ландшафт местности

Google позволит отслеживать задержки автобусов и прогнозировать загруженность метро

Обе функции стали доступны для пользователей карт компании

Google позволит отслеживать задержки автобусов и прогнозировать загруженность метро

Москвичи обнаружили себя в Шереметьеве из-за сбоя геолокации

Жители города жалуются на кратковременные проблемы с GPS c 2016 года

Москвичи обнаружили себя в Шереметьеве из-за сбоя геолокации

WSJ показал режим дополненной реальности в «Google Картах»

Точные даты выхода новой функции пока неизвестны

WSJ показал режим дополненной реальности в «Google Картах»

В «Google Картах» можно будет отслеживать движение автобусов и троллейбусов

Функция появится в 13 российских городах

В «Google Картах» можно будет отслеживать движение автобусов и троллейбусов

Google представил новую ОС с управлением жестами и бронирующего столики робота

Голосового помощника компании все сложнее отличить от человека

Google представил новую ОС с управлением жестами и бронирующего столики робота

Оставлять отзывы на картах
Оставлять отзывы на картах Чтобы делать мир честнее, а путешествия проще
Оставлять отзывы на картах

Оставлять отзывы на картах
Чтобы делать мир честнее, а путешествия проще

Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади

Активисты «Репортеров без границ» добавили снимок с помощью графического редактора

Google Maps удалили баннер о правах геев на Красной площади

Как фальшивые ветклиники продолжают калечить животных
Как фальшивые ветклиники продолжают калечить животных И насколько эффективно поисковики борются с ними
Как фальшивые ветклиники продолжают калечить животных

Как фальшивые ветклиники продолжают калечить животных
И насколько эффективно поисковики борются с ними

В картах Google появились отметки о доступности мест для людей с ограниченными возможностями

Сейчас информацию об этом на карты добавили 7 миллионов мест по всему миру

В картах Google появились отметки о доступности мест для людей с ограниченными возможностями

Мама, я на панораме: Люди, которые нашли себя на снимках Google и «Яндекса»
Мама, я на панораме: Люди, которые нашли себя на снимках Google и «Яндекса» Досмотр у «Рабицы», политическая агитация и другие сюжеты, которые увековечили онлайн-карты
Мама, я на панораме: Люди, которые нашли себя на снимках Google и «Яндекса»

Мама, я на панораме: Люди, которые нашли себя на снимках Google и «Яндекса»
Досмотр у «Рабицы», политическая агитация и другие сюжеты, которые увековечили онлайн-карты

Самые загруженные города России

Он основан на принципе соотношения скорости, с которой водитель мог бы ехать по свободной дороге, с реальной скоростью

Самые загруженные города России

Проблемы Samsung, покемоны в Google Maps и водонепроницаемые iPhone 7

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Проблемы Samsung, покемоны в Google Maps и водонепроницаемые iPhone 7

Google Maps вернули российские названия на карту Крыма

На карте появились город Красноперекопск, посёлки Советский и Красногвардейское

Google Maps вернули российские названия на карту Крыма

В Google Maps переименовали населённые пункты Крыма

Крымские власти связали решение корпорации с кретинизмом

В Google Maps переименовали населённые пункты Крыма

В Google Maps появились панорамы всех стадионов чемпионата мира по футболу

А также принимающих бразильских городов, украшенных по случаю чемпионата

В Google Maps появились панорамы всех стадионов чемпионата мира по футболу

Google предложил поохотиться на покемонов

Их можно встретить на Google Maps

Google предложил поохотиться на покемонов

Business Geek: Статистика любви, секреты Google Maps, история Flappy Bird и другие хиты недели
Business Geek: Статистика любви, секреты Google Maps, история Flappy Bird и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Business Geek: Статистика любви, секреты Google Maps, история Flappy Bird и другие хиты недели

Business Geek: Статистика любви, секреты Google Maps, история Flappy Bird и другие хиты недели
Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке
Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке Google намерен изменить мир с помощью беспилотного автомобиля — Александра Шевелева размышляет о недоверии к человеку, которое он заслужил.
Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке

Водитель для веры: Александра Шевелева о беспилотных автомобилях Google и разочаровании в человеке
Google намерен изменить мир с помощью беспилотного автомобиля — Александра Шевелева размышляет о недоверии к человеку, которое он заслужил.

Cheetos предлагает забросать соседей туалетной бумагой в преддверии Хэллоуина

Производитель чипсов перенёс одну из наиболее неоднозначных традиций праздника в онлайн-среду, чтобы привлечь молодёжную аудиторию

Cheetos предлагает забросать соседей туалетной бумагой в преддверии Хэллоуина

На картах Google появились схемы зданий

Google запустил в России сервис «Схема зданий», который помогает не заблудиться в торговых и бизнес-центрах.

На картах Google появились схемы зданий

Предприниматели смогут загрузить схемы своих зданий в Google Maps

Пока что в российской версии сервиса можно увидеть планировки только 30 объектов, среди которых оказались ТРК «Афимолл» и МЕГА в Москве и аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге

Предприниматели смогут загрузить схемы своих зданий в Google Maps

На мобильных картах Google появились велодорожки

В приложении Google Maps появился слой с сетью велодорожек.

На мобильных картах Google появились велодорожки

Google обновил российские карты

На Google Maps добавили дороги, 3D-обзоры улиц и информацию об объектах, а также улучшили автомобильные маршруты.

Google обновил российские карты

В панорамах Google появятся интерьеры офисов и кафе

В Москве, Петербурге и Екатеринбурге запускается проект Google Business Photos — панорамные снимки офисов, магазинов и ресторанов.

В панорамах Google появятся интерьеры офисов и кафе

Карты Google вернулись на iPhone

В AppStore появилось обновлённое бесплатное приложение с картами Google.

Карты Google вернулись на iPhone

Цитата дня: Google про обновлённую карту Москвы

Google прокомментировал обновлённую карту Москвы.

Цитата дня: Google про обновлённую карту Москвы

Google начал искать ямы на дорогах Специально для российских дорог Google разработал приложение, которое фиксирует ямы и выбоины — на московских трассах красных отрезков становится все больше.

Google начал искать ямы на дорогах

Google Street View пришел в Россию Виртуально прогуляться по Москве и Петербургу и рассмотреть достопримечательности теперь можно не только на «Яндексе» — в России наконец появились и уличные панорамы Google Street View.

Google Street View пришел в Россию

Google запустил навигацию в Москве и Московской области Google представила в столице систему навигации на базе усовершенствованных карт

Google запустил навигацию в Москве и Московской области

Московские пробки теперь на Google Maps В Москве на&nbsp;Google Maps 10 августа появилась информация о пробках. Об этом сообщил в официальном блоге&nbsp;Google&nbsp;менеджер по продуктам компании Борис Хвостиченко.&nbsp;На момент запуска информации было значительно меньше чем у Яндекса. Зато есть "предсказание" пробок на основе статистики.

Московские пробки теперь на Google Maps