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Хорошая привычка3 мая 2018

Оставлять отзывы на картах Чтобы делать мир честнее, а путешествия проще

The Village рассказывает о хороших привычках и простых действиях, которые могут в конечном счете сделать жизнь лучше. На этот раз поговорим о том, как помочь людям своими фотографиями из путешествий.

Анна Соколова

редактор The Village

Фотографии из инстаграма, туристических сайтов и буклетов не всегда правдивы. Турфирмы в надежде продать побольше путевок не расскажут о неприятном запахе в отеле. Блогеры в надежде собрать побольше лайков не напишут про грязноватый пляж.

Главный мой ориентир в путешествиях — отзывы обычных людей. И чем больше, тем лучше. Если один поставил отелю тройку из-за отсутствия ванны в номере, это еще не значит, что место плохое. Но если несколько человек подряд отмечают плохую вентиляцию или медленный интернет — это достаточный довод для поиска другого жилья.

Кстати, оценки и отзывы можно найти не только у отелей, но и почти у любого места — достаточно кликнуть по точке на карте. Я много путешествую и активно пользуюсь этим инструментом Google. Например, так я смогла обнаружить свободный номер в Таиланде накануне праздников и недорогую стоматологию на Маврикии. Лечение там обошлось ровно в десять раз дешевле, чем в модной клинике для экспатов. Порция адреналина от похода к деревенскому лекарю в подарок. Я бы не решилась на это, но из всех клиник на карте только у него стоял свежий положительный отзыв туриста. Решила поверить и, кажется, все правильно сделала.

На карты туристы могут загружать свои фото, и это лучший способ избавиться от иллюзий перед поездкой. Надеетесь поплавать в море с маской, а на сотнях фотографий вода видна лишь издалека — скорее всего, она не такая уж прозрачная, в противном случае кто-то бы похвастался результатами подводной охоты.

Я и сама делюсь впечатлениями — для меня это простой способ сделать мир лучше и честнее. В разделе «Местные эксперты» на картах Google можно поставить оценку любому месту, загрузить фото и оставить отзыв.

За несколько лет я стала местным экспертом шестого уровня (это не дает никаких особых бонусов, но приятно), мои фото набрали почти 150 тысяч просмотров. Больше всего внимания привлекли снимки с пляжа Cala degli Infreschi в Кампании. Однажды его признали лучшим в Италии, но теперь катера привозят туда туристов каждые полчаса, и к полудню небольшой клочок заповедного галечного пляжа становится похож на черноморский берег летом. Я сделала несколько фото, написала про толпу людей — надеюсь, кого-то это уберегло от разочарования.

Фотографии и отзывы на картах не приносят такого количества лайков и одобрения, как фильтрованные фото из отпуска в соцсетях. Но они могут помочь сотням людей сделать правильный выбор. Это отличная мотивация для того, чтобы делиться впечатлениями.

Совет

Добавляйте свои фото и отзывы на карты.

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