У проекта Алексея Навального «РосЯма» появился конкурент — корпорация Google совместно с сайтом Auto.ru запустила сегодня собственный проект «Дороги России», который также будет следить за качеством дорог. Пока оценено 6,4 тысяч километров дорог и средняя оценка по стране — 4,3 по пятибалльной шкале.

Проект включает сайт rusdorogi.ru и мобильное приложение для смартфонов на базе Android. С помощью компаса и GPS-датчика программа фиксирует вибрацию автомобиля во время движения, отличая ухабы и ямы от «лежачих полицейских» — а затем автоматически отправляет эти данные на сайт. Если автомобиль останавливается, программа выключается сама. Все полученные данные наносятся на карту Google, и город окрашивается в разные цвета. Магистрали с хорошим асфальтом загораются зеленым цветом, небольшие ямы и выбоины отмечены желтым, затем в шкале идет красный и наконец бордовый цвет — когда состояние дороги просто катастрофическое. Создатели особо подчеркивают, что маркировка наносится лишь в случае, если по той или иной дроге проехало несколько автомобилей и их данные совпадают. Информация по Москве еще только собирается, но желтых и красных отрезков уже хватает. Google Street View пришел в Россию Гринпис составил карту с пунктами приема вторсырья

Как и «РосЯма», приложение «Дороги России» позволяет добавлять на карту фотографии ям, выбоин и других неровностей — правда, отображаются они только после модерации. Затем фотографии и помеченные на карте отрезки можно опубликовать в сети Google+ или же отправить другу. Также проблемные участки можно «лайкать», тем самым привлекая к ним особое внимание.

Придумали «Дороги России» четыре сотрудника московского офиса Google и работали над этим проектом в течение года. Пока сервис доступен в семи городах: Москве, Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, но в скором времени он должен заработать и на других дорогах. Выпускать приложение для iPhone компания не планирует, но готова предоставить все необходимые материалы для тех кто решит этим заняться. Также Google не исключает, что будет сотрудничать с «РосЯмой» и проектом «Российской газеты» с аналогичным названием «Дороги России», который отправляет все сообщения о ямах непосредственно в министерство транспорта.