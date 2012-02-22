Панорамные съемки Google Street View появились в 2007 году, и сейчас в виртуальное пространство перевели города в 40 странах. Но на родине основателя компании Сергея Брина сервис ждали почти пять лет. За это время конкуренты из «Яндекса» успели снять 156 российских городов и даже придумать «воздушные панорамы», которые снимают с вертолета и дирижабля. У Google пока два города — Москва и Петербург. И еще несколько достопримечательностей и культурных объектов, снятых для «Арт-проекта». Чтобы узнать, как делают панорамы улиц, The Village посетил московский офис компании.





Как это работает

Для создания Street View используют четыре вида штативов. Самое популярное средство передвижения — обычный хетчбек. После ряда модификаций машину оснащают камерой с 15 линзами, способной снимать 360-градусную панораму. Камера находится на высоте около двух с половиной метров: так разглядывать улицы и дома гораздо удобнее. Также машины оборудованы GPS-датчиками и небольшим компьютером с жестким диском для хранения данных.





В местах, куда запрещено проезжать на авто, будь то исторические парки, университетские кампусы, пешеходные зоны или музейные комплексы под открытым небом, операторы пересаживаются на трехколесный велосипед — трайк. В запасе есть аэросани и маленькая тележка, напоминающая дедушку «ВАЛЛ-И», — последнего минувшей осенью могли видеть, например, посетители парка Горького.





Технология записи видео одинаковая во всех городах. Процесс полностью автоматизирован, водителю остается вывести машину на заданный маршрут, который составляют с учетом географии места, плотности населения, погоды и трафика. За съемкой удаленно следят операторы. В каждой стране работают несколько машин и водителей. Чем их больше, тем быстрее происходит запись. Обработка данных тоже автоматическая: информация идет в дата-центр, склеиваются панорамы, специальный алгоритм ретуширует лица и номера машин. Единственное, что пока делают сотрудники, — бракуют плохие снимки.







Как снимали в России

Запуску в России мешали логистические затруднения. Сложности были с перевозом через границу аппаратуры, трайков и камер, в результате таможенная волокита отняла массу времени. Как только всё разрешилось, сам процесс сбора съемки, точнее сбора данных, занял несколько месяцев. Первые съемки в Москве начались в середине прошлого лета, а завершились осенью. Поэтому, кстати, у елей на Красной площади лежит снег, а на Большой Никитской улице люди гуляют в шортах. Помимо уличных панорам, снимали и разные достопримечательности — Петропавловскую крепость, парки Ораниенбаума и Петергофа, московский парк Горького и Царицыно, казанский Кремль, Сергиев Посад. Объекты отбирали по известности, а также из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, в который входит много мест из России.



Борис Хвостиченко, менеджер по продуктам Google: «Мы посмотрим, как будут развиваться события после запуска Москвы и Петербурга. Естественно, мы хотим, чтобы вся Россия появилась на картах Google, но пока на этот счет нет конкретного плана. Со съемками в Петербурге возникли сложности. Погода в городе пасмурная, а в дождь ничего снимать нельзя: камеру заливает водой и ничего не видно. Так что машины подолгу стояли без дела. Сразу после дождя тоже снимать нельзя: от луж объектив камеры моментально становится грязным. Но как только появлялись намеки на солнечную погоду, наши машины сразу выезжали. В Москве погода лучше, поэтому снимать в ней оказалось гораздо проще».

Кто против

Street View сейчас доступен в сорока странах мира, от США до ЮАР. Впрочем, далеко не все рады сервису, который подглядывает за обычными людьми. Google то и дело обвиняют в нарушении прав неприкосновенности частной жизни. Одна японка даже подала в суд за то, что сервис снял ее нижнее белье, развешанное сушиться во дворе дома. Зато канадский художник Джон Рафман составил из самых интересных кадров арт-проект «Девять глаз Google Street View»: там и задержания грабителей, и проститутки на дорогах, пожары и автокатастрофы. В Германии после многочисленных жалоб компания согласилась ретушировать снимки домов по просьбе их владельцев, но когда число жалоб перевалило за 250 тысяч, сервис в стране решили попросту заморозить. Но больше других нервничают военные: по их мнению, панорамы могут использовать террористы для детального изучения местности или даже наведения ракет, а кроме того, в кадр могут случайно попасть секретные объекты. В России, впрочем, судов или громких разбирательств пока не было.



Владимир Долгов, генеральный директор Google в России: « Мы хотим, чтобы Street View охватывал как можно больше российских городов. Но выбор времени и места зависит от многих факторов: от погодных условий, от того, получены ли необходимые разрешения на съемку. Понятно, что за пределами Москвы и Петербурга есть очень интересные достопримечательности, и мы, конечно, не хотим ограничиваться только большими городами».

Текст: Антон Сазонов