Google позволит отслеживать задержки автобусов и прогнозировать загруженность метро Обе функции стали доступны для пользователей карт компании
Google добавил в свои карты две новые функции, которые позволят отслеживать задержки автобусов в режиме реального времени и прогнозировать загруженность общественного транспорта.
Прогноз загруженности автобусов, поездов и метро на основе отчетов о предыдущих поездках доступен в трех российских городах: в Санкт-Петербурге, Казани и Москве.
В столице, по данным «Google Карт», самыми загруженными являются маршруты 882,
За задержками автобусов в «Google Картах» можно в сотне городов по всему миру, где пока недоступна информация от местных транспортных агентств. Из российских городов в список вошла Тюмень.
Обе функции доступны для пользователей Android и iOS.
В Москве чаще всего задерживаются автобусы, которые следуют по маршрутам 874 (в среднем почти на 16 минут), 508 (больше 11 минут) и 531 (чуть больше семи минут), отметили специалисты «Google Карт».
Источник: пресс-служба Google
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