Google добавил в свои карты две новые функции, которые позволят отслеживать задержки автобусов в режиме реального времени и прогнозировать загруженность общественного транспорта.



Прогноз загруженности автобусов, поездов и метро на основе отчетов о предыдущих поездках доступен в трех российских городах: в Санкт-Петербурге, Казани и Москве.

В столице, по данным «Google Карт», самыми загруженными являются маршруты 882, 760 и 144. При этом маршруты Москвы не входят в топ-10 самых загруженных линий общественного транспорта в мире.