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МЫ В СОЦСЕТЯХ

20 ноября 2020

Роспотребнадзор приостановил работу клиники «Чайка» в «Москва-Сити»

Рейтинг
28 октября 2020

Города, жители которых меньше всех хотят завести детей

Москва вошла в пятерку лучших городов для жизни
24 октября 2020

Москва вошла в пятерку лучших городов для жизни

Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне

Общество стало намного толерантнее за последнее десятилетее

Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне

Самые дорогие города мира

Москва поднялась в рейтинге, но даже не вошла в топ-20

Самые дорогие города мира

Какие города России фотографируют чаще всего

Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков

Какие города России фотографируют чаще всего

Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке

Также художник представил Челябинск, Забайкалье, Дзержинск и Петербург

Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке

Самые удобные для жизни города

Москва и Петербург не попали в первую сотню рейтинга

Самые удобные для жизни города

Самые комфортные для жизни города

В мировой рейтинг вошли пять городов России

Самые комфортные для жизни города

Самые чистые и грязные города России, по версии самих граждан

В список попали 150 городов. Лидером стала Анапа, в конце списка — Волоколамск

Самые чистые и грязные города России, по версии самих граждан

Города России с лучшими дорогами

Москва оказалась на третьем месте

Города России с лучшими дорогами

Свадебные города России

Пользователи соцсетей назвали свадебную столицу страны

Свадебные города России

Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира

При этом расходы на жилье в столице оказались выше

Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира

Города России с лучшими условиями для жизни

Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва

Города России с лучшими условиями для жизни

Москва вошла в сотню самых комфортных городов мира

За последние пять лет оценки столицы сильно ухудшились

Москва вошла в сотню самых комфортных городов мира

Самые безопасные города России

Столица России заняла в списке 31-е место

Самые безопасные города России

Москва вернулась в сотню самых дорогих городов мира

Этому способствовало укрепление национальной валюты

Москва вернулась в сотню самых дорогих городов мира

ВШЭ запускает лабораторию прототипирования городов будущего

В ней будут 3D-принтеры и лазерные резчики-граверы

ВШЭ запускает лабораторию прототипирования городов будущего

Лучшие города мира по версии PricewaterhouseCoopers

Москва заняла 22-е место в рейтинге

Лучшие города мира по версии PricewaterhouseCoopers

В Москве пройдёт саммит Культурного форума мировых городов

Мероприятие пройдёт с 5 по 7 октября

В Москве пройдёт саммит Культурного форума мировых городов

Зачем ехать во Владивосток

Зачем ехать во ВладивостокС помощью жителей Владивостока The Village узнал, что отличает столицу Приморья от других городов России и почему её действительно стоит посетить

Зачем ехать во Владивосток

Зачем ехать во Владивосток
С помощью жителей Владивостока The Village узнал, что отличает столицу Приморья от других городов России и почему её действительно стоит посетить

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-ПетровскомThe Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском
The Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей

Правительство назвало топ самых благоустроенных городов России

Первое место в рейтинге занял Краснодар

Правительство назвало топ самых благоустроенных городов России

Самые быстрорастущие города России

В «РБК» оценили динамику изменения зарплат, численности населения и количества предприятий в разных населённых пунктах страны

Самые быстрорастущие города России

Благосостояние городов России

Лидерами рейтинга ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург

Благосостояние городов России

Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России
Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ

Кланы городов: Как в Москве общаются жители Новосибирска, Якутска, Тольятти и Улан-Удэ
Совместные походы в баню, забой скота, интеллектуальные игры и поиск работы — The Village выяснил, как развлекаются в Москве уланудэнцы, якутяне, новосибирцы и другие приезжие из городов России

Дизайнер Йони Алтер — о новом постере с храмом Христа Спасителя и башней «Эволюция» Дизайнер Йони Альтер создал серию плакатов Shapes of Cities с архитектурными объектами 40 городов мира. Последним стал постер с Москвой. The Village узнал, зачем создавать силуэт российской столицы

Дизайнер Йони Алтер — о новом постере с храмом Христа Спасителя и башней «Эволюция»

Самые влиятельные города мира

В первую тройку вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж

Самые влиятельные города мира

Самые недружелюбные города мира

В первую тройку рейтинга вошла в том числе и Москва

Самые недружелюбные города мира

Какие города России чаще всего упоминаются в поисковых запросах

«Яндекс» узнал, названия каких российских городов чаще всего встречаются в поисковых запросах россиян

Какие города России чаще всего упоминаются в поисковых запросах

Сыграли в ящик: Чемодан на площади и другие рекламные конструкции в городах мира
Сыграли в ящик: Чемодан на площади и другие рекламные конструкции в городах мира В связи с бурным обсуждением расположившегося на Красной площади чемодана Louis Vuitton The Village составил подборку крупных и нестандартных рекламных конструкций в других городах.
Сыграли в ящик: Чемодан на площади и другие рекламные конструкции в городах мира

Сыграли в ящик: Чемодан на площади и другие рекламные конструкции в городах мира
В связи с бурным обсуждением расположившегося на Красной площади чемодана Louis Vuitton The Village составил подборку крупных и нестандартных рекламных конструкций в других городах.

Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных городов
Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных городов Испанский архитектор Хосе Асебильо рассказал The Village, что должен делать большой город, чтобы не расти вширь, а развиваться целостно, и почему в Петербурге нельзя вносить мораторий на стройку.
Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных городов

Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных городов
Испанский архитектор Хосе Асебильо рассказал The Village, что должен делать большой город, чтобы не расти вширь, а развиваться целостно, и почему в Петербурге нельзя вносить мораторий на стройку.

Составлен портрет типичного города в России Саун больше, чем библиотек и ночных клубов, банкоматы стоят на каждой улице, но не везде есть автобусные остановки — компания «2ГИС» составила портреты крупных российских городов.

Составлен портрет типичного города в России

На «Флаконе» пройдет фестиваль «Дизайн-субботник» Журнал Seasons во второй раз устраивает двухдневный фестиваль с дизайн-маркетом, гастрономическим рынком, ворк-шопом и спектаклем

На «Флаконе» пройдет фестиваль «Дизайн-субботник»

За год Москва опустилась на 6 позиций в рейтинге самых привлекательных городов мира Москва заняла 25-ое место в рейтинге самых привлекательных городов мира. Таким образом за год столица опустилась на 6 позиций

За год Москва опустилась на 6 позиций в рейтинге самых привлекательных городов мира

3 высказывания об игре на «Красном октябре»
3 высказывания об игре на «Красном октябре» АВТОР ТЕКСТА — МАРИЯ ФАДЕЕВА: В 2004 году закончила Московский архитектурный институт со степенью магистра, во время учебы на протяжении 4-х лет работала архитектором. С 2003 года начала писать об архитектуре, сотрудничала с журналами «Табурет», «Проект Россия», «Архитектурный вестник», «Иллюминатор», «Современный дом», Building commercial, ARX, порталом Archi.ru. Работу в популярном...
3 высказывания об игре на «Красном октябре»

3 высказывания об игре на «Красном октябре»
АВТОР ТЕКСТА — МАРИЯ ФАДЕЕВА: В 2004 году закончила Московский архитектурный институт со степенью магистра, во время учебы на протяжении 4-х лет работала архитектором. С 2003 года начала писать об архитектуре, сотрудничала с журналами «Табурет», «Проект Россия», «Архитектурный вестник», «Иллюминатор», «Современный дом», Building commercial, ARX, порталом Archi.ru. Работу в популярном...

Creative Cities на Биеннале: как это было
Creative Cities на Биеннале: как это было С 26 мая по 8 июня Британский Совет принял участие во&nbsp;II Московской Биеннале Архитектуры, где представил международный проект Creative Cities.
Creative Cities на Биеннале: как это было

Creative Cities на Биеннале: как это было
С 26 мая по 8 июня Британский Совет принял участие во&nbsp;II Московской Биеннале Архитектуры, где представил международный проект Creative Cities.

Мюнстер – «Европейская столица велосипедов» Немецкий город Мюнстер (Münster) – центр земли Северный Рейн-Вестфалия и одновременно «Европейская столица велосипедов». Это правда, ведь велосипедов здесь в 2, а некоторые местные жители говорят, что уже в 3 раза больше, чем жителей. Есть бульвар и специальные паркинги только для велосипедистов, в то время как машин очень мало и при пересечении перекрестков велосипеды пользуются...

Мюнстер – «Европейская столица велосипедов»

Дорога смерти в Боливии Так и хочется сказать перед началом - "Эй товарищи стритрейсеры,я тут знаю одну отличную трассу."

Дорога смерти в Боливии

Город – призрак Сан Жи (Тайвань) В предместьях Тайбэя (Тайвань) есть заброшенный город Сан Жи (San Zhi).Изначально Сан Жи строился в футуристическом стиле как роскошныйкурорт для состоятельных людей. Однако после многочисленных несчастныхслучаев, происходивших на стройке, возведение города было остановлено.Нехватка средств и нехватка готовности продолжать дальше привели ктому, что город превратился в долгострой, а...

Город – призрак Сан Жи (Тайвань)

South Park City – город-призрак и музей &nbsp;&nbsp; Наверняка все в какой-то степени знакомы с мульт-сериалом "South Park",да-да "Кенни","мистер Хэнки" и т.д.Однако&nbsp; мало кто знает ,что существует&nbsp; реальный прототип мультипликационного города "South Park", точнее&nbsp; официальное название у него "Фэрплэй", точнее не город, а город-призрак, а если быть еще точнее, то сейчас это музей. Не удивляйтесь, на самом все...

South Park City – город-призрак и музей

А на крышах Нью-Йорка В Москве мы бы скорее всего никогда не смогли такого увидеть , зато это возможно в Нью-Йорке. Любой город представляет собой сложный организм - полиструктурный и многоуровневый. О том, что происходит на верхнем уровне престижной части Нью-Йорка, можно узнать из небольшого фотообзора, размещённого на фликре пользователем Jwilly.

А на крышах Нью-Йорка