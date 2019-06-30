Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке Также художник представил Челябинск, Забайкалье, Дзержинск и Петербург
Участник арт-группы «MXD» Лев Переулков создал стрит-арт, посвященный проблемам российских городов и регионов.
Он поместил их названия в среду, с которой они ассоциируются. Больше всего отличилась табличка с Москвой, которая лежит на тротуарной плитке — в столице ее постоянно перекладывают. Название поселка Шиес в Архангельской области художник положил на кучу мусора — местные жители уже около года протестуют против строительства свалки, куда собираются свозить московский мусор.
Забайкалье завалено обгоревшими досками — в апреле там начались сильные природные пожары, которые затронули 17 населенных пунктов, а табличка с Челябинском лежит в пыли, которая похожа на смог: местные жители часто жалуются на загрязнения воздуха.
Фотографии художник сделала в Казани, недалеко от главной улицы города. По словам Переулкова, он все чаще слышит фразу, что Москва — другое государство: там больше денег и лучше условия. «В итоге крупные города превращаются в грязную провинцию, а совсем маленькие — умирают», — добавил автор.
Источник: Переулье
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