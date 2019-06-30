Участник арт-группы «MXD» Лев Переулков создал стрит-арт, посвященный проблемам российских городов и регионов.

Он поместил их названия в среду, с которой они ассоциируются. Больше всего отличилась табличка с Москвой, которая лежит на тротуарной плитке — в столице ее постоянно перекладывают. Название поселка Шиес в Архангельской области художник положил на кучу мусора — местные жители уже около года протестуют против строительства свалки, куда собираются свозить московский мусор.

Забайкалье завалено обгоревшими досками — в апреле там начались сильные природные пожары, которые затронули 17 населенных пунктов, а табличка с Челябинском лежит в пыли, которая похожа на смог: местные жители часто жалуются на загрязнения воздуха.