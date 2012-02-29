Компания «2ГИС», занимающаяся электронными справочниками и картами, проанализировала инфраструктуру Москвы, Петербурга и еще 35 городов с населением больше полумиллиона человек. На основе этих данных составили портрет типичного «Города N».

Оказалось, что в среднестатическом крупном городе России ночных клубов в два раза больше, чем театров. А библиотек вдвое больше клубов. Количество детских садов на порядок превышает число школ, хотя это как раз закономерно. Театры и кинотеатры идут примерно поровну, правда, здесь учитывались многозальные мультиплексы. Автобусных остановок почему-то меньше, чем самих улиц, зато почти на каждой стоит по банкомату.

Москва, если верить цифрам, состоит из 263 ночных клубов, 602 библиотек, 4 464 кафе, 188 театров, 55 стадионов, 610 бань и саун, 67 ЗАГСов и так далее. Санкт-Петербург уступает столице практически по всем категориям, за исключением количества улиц и зоопарков — три против одного. В остальных крупных российских городах отставание особенно заметно по клубам, кинотеатрам и прочим развлечениям.