Составлен портрет типичного города в России Саун больше, чем библиотек и ночных клубов, банкоматы стоят на каждой улице, но не везде есть автобусные остановки — компания «2ГИС» составила портреты крупных российских городов.
Компания «2ГИС», занимающаяся электронными справочниками и картами, проанализировала инфраструктуру Москвы, Петербурга и еще 35 городов с населением больше полумиллиона человек. На основе этих данных составили портрет типичного «Города N».
Оказалось, что в среднестатическом крупном городе России ночных клубов в два раза больше, чем театров. А библиотек вдвое больше клубов. Количество детских садов на порядок превышает число школ, хотя это как раз закономерно. Театры и кинотеатры идут примерно поровну, правда, здесь учитывались многозальные мультиплексы. Автобусных остановок почему-то меньше, чем самих улиц, зато почти на каждой стоит по банкомату.
Москва, если верить цифрам, состоит из 263 ночных клубов, 602 библиотек, 4 464 кафе, 188 театров, 55 стадионов, 610 бань и саун, 67 ЗАГСов и так далее. Санкт-Петербург уступает столице практически по всем категориям, за исключением количества улиц и зоопарков — три против одного. В остальных крупных российских городах отставание особенно заметно по клубам, кинотеатрам и прочим развлечениям.
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Елена Вакорина, представитель компании «2ГИС»: «Сегодня в справочниках с картами 2ГИС уже более 150 городов России. Поскольку наши справочники содержат актуальную информацию об организациях и предприятиях, осенью прошлого года мы решили сопоставить города по самым частым запросам – по количеству кинотеатров, кафе, гостиниц, бизнес-центров. Затем сравнили инфраструктуру районов Санкт-Петербурга. Теперь мы взяли все российские города с населением более 500 тыс. человек и составили портрет среднестатистического города России»..
Комментарии
Не кажду забегаловку можно считать ночным клубом и не каждый кружок самодеятельности - театром. Поверьте - нет у нас ни 15 театров, ни 33 ночных клубов
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