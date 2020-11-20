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20 ноября 2020

Роспотребнадзор приостановил работу клиники «Чайка» в «Москва-Сити»

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28 октября 2020

Города, жители которых меньше всех хотят завести детей

Москва вошла в пятерку лучших городов для жизни
24 октября 2020

Москва вошла в пятерку лучших городов для жизни