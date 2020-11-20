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2020-11-20T18:22:26.000+03:00
20 ноября 2020
Роспотребнадзор приостановил работу клиники «Чайка» в «Москва-Сити»
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2020-10-28T13:36:42.000+03:00
28 октября 2020
Города, жители которых меньше всех хотят завести детей
2020-10-24T14:16:18.000+03:00
24 октября 2020
Москва вошла в пятерку лучших городов для жизни
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