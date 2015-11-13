Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне
Общество стало намного толерантнее за последнее десятилетее
Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне Общество стало намного толерантнее за последнее десятилетее
Самые дорогие города мира Москва поднялась в рейтинге, но даже не вошла в топ-20
Какие города России фотографируют чаще всего
Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков
Какие города России фотографируют чаще всего Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков
Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке
Также художник представил Челябинск, Забайкалье, Дзержинск и Петербург
Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке Также художник представил Челябинск, Забайкалье, Дзержинск и Петербург
Самые удобные для жизни города Москва и Петербург не попали в первую сотню рейтинга
Самые комфортные для жизни города В мировой рейтинг вошли пять городов России
Самые чистые и грязные города России, по версии самих граждан
В список попали 150 городов. Лидером стала Анапа, в конце списка — Волоколамск
Самые чистые и грязные города России, по версии самих граждан В список попали 150 городов. Лидером стала Анапа, в конце списка — Волоколамск
Города России с лучшими дорогами Москва оказалась на третьем месте
Свадебные города России Пользователи соцсетей назвали свадебную столицу страны
Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира
При этом расходы на жилье в столице оказались выше
Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира При этом расходы на жилье в столице оказались выше
Города России с лучшими условиями для жизни
Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва
Города России с лучшими условиями для жизни Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва
Москва вошла в сотню самых комфортных городов мира
За последние пять лет оценки столицы сильно ухудшились
Москва вошла в сотню самых комфортных городов мира За последние пять лет оценки столицы сильно ухудшились
Самые безопасные города России Столица России заняла в списке 31-е место
Москва вернулась в сотню самых дорогих городов мира
Этому способствовало укрепление национальной валюты
Москва вернулась в сотню самых дорогих городов мира Этому способствовало укрепление национальной валюты
ВШЭ запускает лабораторию прототипирования городов будущего
В ней будут 3D-принтеры и лазерные резчики-граверы