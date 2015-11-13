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Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне

Общество стало намного толерантнее за последнее десятилетее

Возраст и религия: Какие различия между супругами не одобряют россияне
Общество стало намного толерантнее за последнее десятилетее

Самые дорогие города мира

Москва поднялась в рейтинге, но даже не вошла в топ-20

Самые дорогие города мира
Москва поднялась в рейтинге, но даже не вошла в топ-20

Какие города России фотографируют чаще всего

Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков

Какие города России фотографируют чаще всего
Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков

Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке

Также художник представил Челябинск, Забайкалье, Дзержинск и Петербург

Главные проблемы городов в фотографиях Льва Переулкова. Москва — на плитке, Шиес — на свалке
Также художник представил Челябинск, Забайкалье, Дзержинск и Петербург

Самые удобные для жизни города

Москва и Петербург не попали в первую сотню рейтинга

Самые удобные для жизни города
Москва и Петербург не попали в первую сотню рейтинга

Самые комфортные для жизни города

В мировой рейтинг вошли пять городов России

Самые комфортные для жизни города
В мировой рейтинг вошли пять городов России

Самые чистые и грязные города России, по версии самих граждан

В список попали 150 городов. Лидером стала Анапа, в конце списка — Волоколамск

Самые чистые и грязные города России, по версии самих граждан
В список попали 150 городов. Лидером стала Анапа, в конце списка — Волоколамск

Города России с лучшими дорогами

Москва оказалась на третьем месте

Города России с лучшими дорогами
Москва оказалась на третьем месте

Свадебные города России

Пользователи соцсетей назвали свадебную столицу страны

Свадебные города России
Пользователи соцсетей назвали свадебную столицу страны

Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира

При этом расходы на жилье в столице оказались выше

Санкт-Петербург обогнал Москву в рейтинге самых дорогих городов мира
При этом расходы на жилье в столице оказались выше

Города России с лучшими условиями для жизни

Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва

Города России с лучшими условиями для жизни
Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва

Москва вошла в сотню самых комфортных городов мира

За последние пять лет оценки столицы сильно ухудшились

Москва вошла в сотню самых комфортных городов мира
За последние пять лет оценки столицы сильно ухудшились

Самые безопасные города России

Столица России заняла в списке 31-е место

Самые безопасные города России
Столица России заняла в списке 31-е место

Москва вернулась в сотню самых дорогих городов мира

Этому способствовало укрепление национальной валюты

Москва вернулась в сотню самых дорогих городов мира
Этому способствовало укрепление национальной валюты

ВШЭ запускает лабораторию прототипирования городов будущего

В ней будут 3D-принтеры и лазерные резчики-граверы

ВШЭ запускает лабораторию прототипирования городов будущего
В ней будут 3D-принтеры и лазерные резчики-граверы

Лучшие города мира по версии PricewaterhouseCoopers

Москва заняла 22-е место в рейтинге

Лучшие города мира по версии PricewaterhouseCoopers
Москва заняла 22-е место в рейтинге

В Москве пройдёт саммит Культурного форума мировых городов

Мероприятие пройдёт с 5 по 7 октября

В Москве пройдёт саммит Культурного форума мировых городов
Мероприятие пройдёт с 5 по 7 октября

Зачем ехать во Владивосток

Зачем ехать во ВладивостокС помощью жителей Владивостока The Village узнал, что отличает столицу Приморья от других городов России и почему её действительно стоит посетить

Зачем ехать во Владивосток

Зачем ехать во Владивосток
С помощью жителей Владивостока The Village узнал, что отличает столицу Приморья от других городов России и почему её действительно стоит посетить

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-ПетровскомThe Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском

Град обречённый: Как живут в Пересвете и Лосино-Петровском
The Village узнал, как на самом деле выглядят города Лосино-Петровский и Пересвет, в которых Facebook и Instagram по умолчанию отмечает своих пользователей

Правительство назвало топ самых благоустроенных городов России

Первое место в рейтинге занял Краснодар

Правительство назвало топ самых благоустроенных городов России
Первое место в рейтинге занял Краснодар

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