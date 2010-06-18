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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Новое в Москве: Вокзал, парки, гранд-велодорожка и целый остров
Новое в Москве: Вокзал, парки, гранд-велодорожка и целый остров Что построили в городе за второй коронавирусный год
Новое в Москве: Вокзал, парки, гранд-велодорожка и целый остров

Новое в Москве: Вокзал, парки, гранд-велодорожка и целый остров
Что построили в городе за второй коронавирусный год

В Гольянове открыли общественное пространство с рабочими кабинетами

Архитектурные формы находятся на бульваре

В Гольянове открыли общественное пространство с рабочими кабинетами

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получит долю в «Стрелке» Мамута

Вместе компании займутся улучшением городской среды

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получит долю в «Стрелке» Мамута

Города России с самым высоким IQ

Это значит, что цифровизация городской среды на высоком уровне

Города России с самым высоким IQ

Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года

Форум пройдет с 4 по 7 июля в «Зарядье»

Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года

В Манеже пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество» с дискуссиями и экскурсиями

Послушать архитекторов, урбанистов и девелоперов можно с 19 по 21 ноября

В Манеже пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество» с дискуссиями и экскурсиями

На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk

На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига

На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk

Города России с лучшими условиями для жизни

Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва

Города России с лучшими условиями для жизни

В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий

В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки

В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий

В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна

Он пройдет со 2 по 4 октября

В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна

Самые комфортные города России

КБ «Стрелка» оценило качество городской среды в 90 населенных пунктах

Самые комфортные города России

Где завтракать, обедать и ужинать на Маросейке
Где завтракать, обедать и ужинать на Маросейке Бургеры, луковый суп, пян-се и вино — рассказываем о лучших местах на одной из исторических улиц города
Где завтракать, обедать и ужинать на Маросейке

Где завтракать, обедать и ужинать на Маросейке
Бургеры, луковый суп, пян-се и вино — рассказываем о лучших местах на одной из исторических улиц города

Новый Marketplace и ObedBufet: Сравниваем демократичные рестораны Москвы
Новый Marketplace и ObedBufet: Сравниваем демократичные рестораны Москвы The Village — о сходствах и различиях заведений
Новый Marketplace и ObedBufet: Сравниваем демократичные рестораны Москвы

Новый Marketplace и ObedBufet: Сравниваем демократичные рестораны Москвы
The Village — о сходствах и различиях заведений

Опасны ли московские клещи?
Опасны ли московские клещи? The Village выяснил, опасны ли московские клещи для горожан и что делать в случае укуса насекомого
Опасны ли московские клещи?

Опасны ли московские клещи?
The Village выяснил, опасны ли московские клещи для горожан и что делать в случае укуса насекомого

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский городThe Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город
The Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор

В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева

В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».

В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева

Как совершить культурную революцию в Воронеже
Как совершить культурную революцию в Воронеже Главный редактор воронежской городской газеты Downtown Алексей Болох и ее шеф-редактор Ксения Камынина рассказали The Village, как Воронеж пытается провести у себя культурную революцию.
Как совершить культурную революцию в Воронеже

Как совершить культурную революцию в Воронеже
Главный редактор воронежской городской газеты Downtown Алексей Болох и ее шеф-редактор Ксения Камынина рассказали The Village, как Воронеж пытается провести у себя культурную революцию.

Студия Лебедева разработала дизайн-код для Москвы

Студия Лебедева разработала единую концепцию оформления фасадов в историческом центре города.

Студия Лебедева разработала дизайн-код для Москвы

Архитектурную премию Archiprix International впервые вручат в Москве

В рамках «Арх Москвы» впервые пройдёт международный конкурс городских дизайнеров Archiprix International.

Архитектурную премию Archiprix International впервые вручат в Москве

Комментарий: Антон Польский о возвращении городских легенд Городские партизаны решили познакомить москвичей с легендарной книгой Владимира Гиляровского — о том, как оживают истории прошлого, рассказывает один из основателей движения.

Комментарий: Антон Польский о возвращении городских легенд

Artplay устраивает конкурс объектов городской среды

Молодым дизайнерам предложат разработать необычные лавки, урны, велопарковки, указатели — лучшие проекты воплотят в жизнь и установят на Artplay, в «Гоголь-центре» и саду Баумана.

Artplay устраивает конкурс объектов городской среды

Инициативная группа разрабатывает логотип Москвы Масштабный проект «Москва – для Тебя!» предусматривает создание бренда города, программы по сохранению исторического и культурного наследия, а также конструирование современной городской среды

Инициативная группа разрабатывает логотип Москвы

Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.

Барселона - 10 желаний

Восток VS запад, фотокарта города и Tetris навсегда Почему восточная часть города как правило беднее западной? Какие достопримечательности чаще всего фотографируют в европейских столицах? Бонус – красивые картинки об эргономике. Три короткие заметки о городской среде.

Восток VS запад, фотокарта города и Tetris навсегда