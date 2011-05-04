Новое в Москве: Вокзал, парки, гранд-велодорожка и целый остров Что построили в городе за второй коронавирусный год
В Гольянове открыли общественное пространство с рабочими кабинетами
Архитектурные формы находятся на бульваре
В Гольянове открыли общественное пространство с рабочими кабинетами Архитектурные формы находятся на бульваре
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получит долю в «Стрелке» Мамута
Вместе компании займутся улучшением городской среды
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получит долю в «Стрелке» Мамута Вместе компании займутся улучшением городской среды
Города России с самым высоким IQ
Это значит, что цифровизация городской среды на высоком уровне
Города России с самым высоким IQ Это значит, что цифровизация городской среды на высоком уровне
Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года
Форум пройдет с 4 по 7 июля в «Зарядье»
Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года Форум пройдет с 4 по 7 июля в «Зарядье»
В Манеже пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество» с дискуссиями и экскурсиями
Послушать архитекторов, урбанистов и девелоперов можно с 19 по 21 ноября
В Манеже пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество» с дискуссиями и экскурсиями Послушать архитекторов, урбанистов и девелоперов можно с 19 по 21 ноября
На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk
На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига
На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига
Города России с лучшими условиями для жизни
Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва
Города России с лучшими условиями для жизни Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва
В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий
В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки
В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки
В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна
Он пройдет со 2 по 4 октября
В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна Он пройдет со 2 по 4 октября
Самые комфортные города России
КБ «Стрелка» оценило качество городской среды в 90 населенных пунктах
Самые комфортные города России КБ «Стрелка» оценило качество городской среды в 90 населенных пунктах
Опасны ли московские клещи? The Village выяснил, опасны ли московские клещи для горожан и что делать в случае укуса насекомого
Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский городThe Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор
Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город The Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор
В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева
В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».
В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».
Как совершить культурную революцию в Воронеже Главный редактор воронежской городской газеты Downtown Алексей Болох и ее шеф-редактор Ксения Камынина рассказали The Village, как Воронеж пытается провести у себя культурную революцию.
Студия Лебедева разработала дизайн-код для Москвы
Студия Лебедева разработала единую концепцию оформления фасадов в историческом центре города.
Студия Лебедева разработала дизайн-код для Москвы Студия Лебедева разработала единую концепцию оформления фасадов в историческом центре города.
Архитектурную премию Archiprix International впервые вручат в Москве
В рамках «Арх Москвы» впервые пройдёт международный конкурс городских дизайнеров Archiprix International.
Архитектурную премию Archiprix International впервые вручат в Москве В рамках «Арх Москвы» впервые пройдёт международный конкурс городских дизайнеров Archiprix International.
Комментарий: Антон Польский о возвращении городских легенд Городские партизаны решили познакомить москвичей с легендарной книгой Владимира Гиляровского — о том, как оживают истории прошлого, рассказывает один из основателей движения.
Artplay устраивает конкурс объектов городской среды
Молодым дизайнерам предложат разработать необычные лавки, урны, велопарковки, указатели — лучшие проекты воплотят в жизнь и установят на Artplay, в «Гоголь-центре» и саду Баумана.