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Новое в Москве: Вокзал, парки, гранд-велодорожка и целый остров
Новое в Москве: Вокзал, парки, гранд-велодорожка и целый остров Что построили в городе за второй коронавирусный год
Новое в Москве: Вокзал, парки, гранд-велодорожка и целый остров

Новое в Москве: Вокзал, парки, гранд-велодорожка и целый остров
Что построили в городе за второй коронавирусный год

В Гольянове открыли общественное пространство с рабочими кабинетами

Архитектурные формы находятся на бульваре

В Гольянове открыли общественное пространство с рабочими кабинетами
Архитектурные формы находятся на бульваре

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получит долю в «Стрелке» Мамута

Вместе компании займутся улучшением городской среды

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получит долю в «Стрелке» Мамута
Вместе компании займутся улучшением городской среды

Города России с самым высоким IQ

Это значит, что цифровизация городской среды на высоком уровне

Города России с самым высоким IQ
Это значит, что цифровизация городской среды на высоком уровне

Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года

Форум пройдет с 4 по 7 июля в «Зарядье»

Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года
Форум пройдет с 4 по 7 июля в «Зарядье»

В Манеже пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество» с дискуссиями и экскурсиями

Послушать архитекторов, урбанистов и девелоперов можно с 19 по 21 ноября

В Манеже пройдет архитектурный фестиваль «Зодчество» с дискуссиями и экскурсиями
Послушать архитекторов, урбанистов и девелоперов можно с 19 по 21 ноября

На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk

На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига

На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk
На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига

Города России с лучшими условиями для жизни

Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва

Города России с лучшими условиями для жизни
Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва

В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий

В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки

В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий
В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки

В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна

Он пройдет со 2 по 4 октября

В Artplay пройдет первый в России фестиваль универсального дизайна
Он пройдет со 2 по 4 октября

Самые комфортные города России

КБ «Стрелка» оценило качество городской среды в 90 населенных пунктах

Самые комфортные города России
КБ «Стрелка» оценило качество городской среды в 90 населенных пунктах

Опасны ли московские клещи?
Опасны ли московские клещи? The Village выяснил, опасны ли московские клещи для горожан и что делать в случае укуса насекомого
Опасны ли московские клещи?

Опасны ли московские клещи?
The Village выяснил, опасны ли московские клещи для горожан и что делать в случае укуса насекомого

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский городThe Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город

Фотограф Максим Шер — о том, из чего состоит постсоветский город
The Village узнал у автора серии «Русский палимпсест», почему городское пространство формируется как конструктор

В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева

В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».

В саду «Эрмитаж» установят дорожный знак Студии Лебедева
В «Эрмитаже» появится арт-объект «Знак в Москве, рядом с которым все фотографируются».

Как совершить культурную революцию в Воронеже
Как совершить культурную революцию в Воронеже Главный редактор воронежской городской газеты Downtown Алексей Болох и ее шеф-редактор Ксения Камынина рассказали The Village, как Воронеж пытается провести у себя культурную революцию.
Как совершить культурную революцию в Воронеже

Как совершить культурную революцию в Воронеже
Главный редактор воронежской городской газеты Downtown Алексей Болох и ее шеф-редактор Ксения Камынина рассказали The Village, как Воронеж пытается провести у себя культурную революцию.

Студия Лебедева разработала дизайн-код для Москвы

Студия Лебедева разработала единую концепцию оформления фасадов в историческом центре города.

Студия Лебедева разработала дизайн-код для Москвы
Студия Лебедева разработала единую концепцию оформления фасадов в историческом центре города.

Архитектурную премию Archiprix International впервые вручат в Москве

В рамках «Арх Москвы» впервые пройдёт международный конкурс городских дизайнеров Archiprix International.

Архитектурную премию Archiprix International впервые вручат в Москве
В рамках «Арх Москвы» впервые пройдёт международный конкурс городских дизайнеров Archiprix International.

Комментарий: Антон Польский о возвращении городских легенд Городские партизаны решили познакомить москвичей с легендарной книгой Владимира Гиляровского — о том, как оживают истории прошлого, рассказывает один из основателей движения.

Комментарий: Антон Польский о возвращении городских легенд
Городские партизаны решили познакомить москвичей с легендарной книгой Владимира Гиляровского — о том, как оживают истории прошлого, рассказывает один из основателей движения.

Artplay устраивает конкурс объектов городской среды

Молодым дизайнерам предложат разработать необычные лавки, урны, велопарковки, указатели — лучшие проекты воплотят в жизнь и установят на Artplay, в «Гоголь-центре» и саду Баумана.

Artplay устраивает конкурс объектов городской среды
Молодым дизайнерам предложат разработать необычные лавки, урны, велопарковки, указатели — лучшие проекты воплотят в жизнь и установят на Artplay, в «Гоголь-центре» и саду Баумана.

Инициативная группа разрабатывает логотип Москвы Масштабный проект «Москва – для Тебя!» предусматривает создание бренда города, программы по сохранению исторического и культурного наследия, а также конструирование современной городской среды

Инициативная группа разрабатывает логотип Москвы
Масштабный проект «Москва – для Тебя!» предусматривает создание бренда города, программы по сохранению исторического и культурного наследия, а также конструирование современной городской среды

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