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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Отель Ritz-Carlton переименовали в The Carlton Moscow

Отель Ritz-Carlton переименовали в The Carlton Moscow

Гостиница Four Seasons у Кремля сменила название на Legend of Moscow

Гостиница Four Seasons у Кремля сменила название на Legend of Moscow

Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна
Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна 5 отличных загородных отелей: леса, озера, Ладожские шхеры и крепость Орешек
Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна

Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна
5 отличных загородных отелей: леса, озера, Ладожские шхеры и крепость Орешек

Что гостиницы предлагают горожанам во время пандемии
Что гостиницы предлагают горожанам во время пандемии Номера для работы на удаленке и усиленная дезинфекция
Что гостиницы предлагают горожанам во время пандемии

Что гостиницы предлагают горожанам во время пандемии
Номера для работы на удаленке и усиленная дезинфекция

В Москве открылся первый отель бренда Movenpick
15 октября 2020

В Москве открылся первый отель бренда Movenpick

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья

Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии

Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья

Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы

Уже сейчас можно посмотреть выпуск про гостиницу «Советская»

Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет

В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет

Еще не карантин: Жилые дома и гостиницы Петербурга вечером

Еще не карантин: Жилые дома и гостиницы Петербурга вечером Как теперь выглядят здания, в которых (не) живут

Еще не карантин: Жилые дома и гостиницы Петербурга вечером

Еще не карантин: Жилые дома и гостиницы Петербурга вечером
Как теперь выглядят здания, в которых (не) живут

Часть московских ресторанов закроется, но продолжит доставлять блюда

Сервисы доставки переживают пик успеха

Часть московских ресторанов закроется, но продолжит доставлять блюда

Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide

Four Seasons Hotel Moscow впервые получил максимальную оценку

Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide

Гостиницу «Пекин» все-таки продадут. Здание купит владелец сочинского отеля «Жемчужина»

«Галс-Девелопмент» планирует завершить сделку до конца июля

Гостиницу «Пекин» все-таки продадут. Здание купит владелец сочинского отеля «Жемчужина»

В гостинице на месте «Соловья» планируют обустроить кинозалы

И детский реабилитационный центр с бассейном

В гостинице на месте «Соловья» планируют обустроить кинозалы

Сколько Москва заработала на туризме в 2018 году

Средняя заполняемость столичных гостиниц достигла 77 %

Сколько Москва заработала на туризме в 2018 году

В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express

Гостиница на 128 номеров расположилась в Бауманском районе

В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express

Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы
Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы «Рациональных объяснений этому закону нет»
Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы

Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы
«Рациональных объяснений этому закону нет»

Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)

Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса

Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)

Куда дешевле поехать на 8 Марта
Куда дешевле поехать на 8 Марта И где дешевле остановиться тем, кто еще не определился с планами на выходные
Куда дешевле поехать на 8 Марта

Куда дешевле поехать на 8 Марта
И где дешевле остановиться тем, кто еще не определился с планами на выходные

ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики

Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах

ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики

Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания

Новый собственник планирует сохранить действующий отель

Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания

Как в России чаще всего называют гостиницы

Обычно название дают по географическому признаку

Как в России чаще всего называют гостиницы

Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com

Страна занимает восьмое место по количеству отелей и апартаментов, удостоенных премии сервиса

Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com

В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов

Одна из причин массового открытия — чемпионат мира по футболу

В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов

Самые большие гостиницы России

Создатели списка разделили его на региональный и всероссийский

Самые большие гостиницы России

В доме-книжке на Новом Арбате открылись апартаменты и гостиница

Средняя цена за номер в сутки составит от 6 тысяч рублей

В доме-книжке на Новом Арбате открылись апартаменты и гостиница

Мединский пообещал разобраться c возможным сносом киноцентра «Соловей»

Соответствующий запрос министр направит Сергею Собянину

Мединский пообещал разобраться c возможным сносом киноцентра «Соловей»

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне перестроят в гостиницу

Выручка от проекта может достигнуть 30 миллиардов рублей

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне перестроят в гостиницу

Крупнейшая гостиничная сеть запустила акцию с бесплатным проживанием по всему миру

Спецпредложение действует до 13 ноября

Крупнейшая гостиничная сеть запустила акцию с бесплатным проживанием по всему миру

Бронирование жилья по всему миру от аэропорта Домодедово

Сервис предоставляет доступ к 900 тысячам отелей в более чем 80 тысячах городов

Бронирование жилья по всему миру от аэропорта Домодедово

Куда россияне едут на ноябрьские праздники
Куда россияне едут на ноябрьские праздники И где дешевле провести последние длинные выходные года
Куда россияне едут на ноябрьские праздники

Куда россияне едут на ноябрьские праздники
И где дешевле провести последние длинные выходные года

Когда дешевле бронировать отель на Новый год
Когда дешевле бронировать отель на Новый год Почему гостиницу в Берлине стоит выбирать уже сейчас, а с Нью-Йорком можно не торопиться
Когда дешевле бронировать отель на Новый год

Когда дешевле бронировать отель на Новый год
Почему гостиницу в Берлине стоит выбирать уже сейчас, а с Нью-Йорком можно не торопиться

Города России с лучшим гостиничным персоналом

Москва оказалась в списке на десятом месте

Города России с лучшим гостиничным персоналом

Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета
Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета И много ли придется потратить на гостиницы
Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета

Куда дешевле слетать в отпуск в конце лета
И много ли придется потратить на гостиницы

Российские аэропорты начнут предоставлять гостиницу транзитным пассажирам

Для этого время ожидания днем должно превышать восемь часов, а ночью — шесть

Российские аэропорты начнут предоставлять гостиницу транзитным пассажирам

Как будут расти цены на такси, еду и гостиницы во время ЧМ-2018
Как будут расти цены на такси, еду и гостиницы во время ЧМ-2018 Московские компании рассказали о своей ценовой политике в период наплыва болельщиков
Как будут расти цены на такси, еду и гостиницы во время ЧМ-2018

Как будут расти цены на такси, еду и гостиницы во время ЧМ-2018
Московские компании рассказали о своей ценовой политике в период наплыва болельщиков

На что живут портье
На что живут портье Сотрудница большого московского отеля — про Новый год за стойкой с гостями, воровство в номерах и свои доходы
На что живут портье

На что живут портье
Сотрудница большого московского отеля — про Новый год за стойкой с гостями, воровство в номерах и свои доходы

Туристам и болельщикам помогут найти жилье в Москве на время чемпионата мира

Обратиться в колл-центр могут жители со всей России и иностранцы

Туристам и болельщикам помогут найти жилье в Москве на время чемпионата мира

В Госдуму снова внесли поправки о запрете хостелов в жилых домах

Это уже второй подобный законопроект на рассмотрении нижней палаты парламента

В Госдуму снова внесли поправки о запрете хостелов в жилых домах

Отели отказывают болельщикам в брони на короткие сроки во время ЧМ-2018

В приоритете на заселение гости на более длительный срок

Отели отказывают болельщикам в брони на короткие сроки во время ЧМ-2018

«Я работаю на Красных Холмах»

«Я работаю на Красных Холмах»Сотрудники Дома музыки, отеля и бизнес-центра с башенками — о работе и лужковской архитектуре

«Я работаю на Красных Холмах»

«Я работаю на Красных Холмах»
Сотрудники Дома музыки, отеля и бизнес-центра с башенками — о работе и лужковской архитектуре

«Я работаю в гостинице „Украина“»

«Я работаю в гостинице „Украина“»Работники и жильцы последней сталинской высотки — о гостеприимстве, путче и Кутузовском проспекте

«Я работаю в гостинице „Украина“»

«Я работаю в гостинице „Украина“»
Работники и жильцы последней сталинской высотки — о гостеприимстве, путче и Кутузовском проспекте

Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам и горнолыжным курортам

Новые правила для всех гостиниц начнут действовать с 1 января 2021 года

Путин подписал закон о присвоении «звезд» гостиницам и горнолыжным курортам

Ростуризм опубликовал список гостиниц с завышенными ценами на ЧМ-2018

Больше всего нарушений у отелей Ростова-на-Дону и Москвы

Ростуризм опубликовал список гостиниц с завышенными ценами на ЧМ-2018

Госдума одобрила обязательную звездность для отелей и пляжей

Гостиницам запретят работать без получения соответствующей категории

Госдума одобрила обязательную звездность для отелей и пляжей

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

«Победа» планирует продавать авиабилеты с проживанием в отеле

В систему пакетирования туров включат и другие дополнительные услуги

«Победа» планирует продавать авиабилеты с проживанием в отеле

Российские отели подняли цены в 10 раз перед ЧМ-2018

На данный момент оргкомитет зарегистрировал 38 жалоб на слишком высокие цены

Российские отели подняли цены в 10 раз перед ЧМ-2018

Фасады гостиницы «Метрополь» в следующем году отреставрируют

Также очистят панно Михаила Врубеля «Принцесса Грёза»

Фасады гостиницы «Метрополь» в следующем году отреставрируют

В гостиницах и аэропортах появятся банкоматы криптовалют

Аппараты установят до конца этого года

В гостиницах и аэропортах появятся банкоматы криптовалют

В Госдуме предложили разрешить работу хостелов в жилых домах при согласии жильцов

Для открытия гостиницы придется получить согласие двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома

В Госдуме предложили разрешить работу хостелов в жилых домах при согласии жильцов

Московские власти одобрили строительство гостиницы на Никольской улице

Комплекс на 20 тысяч квадратных метров разместится в исторических зданиях Шевалдышевского подворья

Московские власти одобрили строительство гостиницы на Никольской улице

Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах России

Сбор рассчитан только на клиентов гостиниц и санаториев

Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах России

Сочинцы — о курортном сборе
Сочинцы — о курортном сборе Как относятся к курортному сбору в Сочи и других городах черноморского побережья
Сочинцы — о курортном сборе

Сочинцы — о курортном сборе
Как относятся к курортному сбору в Сочи и других городах черноморского побережья

Власти Москвы выставили на продажу долю в «Интуристе» со скидкой 30 %

По мнению экспертов, прежняя стартовая цена была неинтересна инвесторам

Власти Москвы выставили на продажу долю в «Интуристе» со скидкой 30 %

Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций

Чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами

Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций

Власти отвергли планы по сносу гостиницы «Золотой колос» на ВДНХ

Ранее сообщалось, что землю под ней хотят использовать для строительства новых домов по программе реновации

Власти отвергли планы по сносу гостиницы «Золотой колос» на ВДНХ

В Москве запустили мониторинг цен на гостиницы к ЧМ-2018

Цены на номера не должны превышать установленного законодательством уровня

В Москве запустили мониторинг цен на гостиницы к ЧМ-2018

В Москве нашли более 100 гостиниц с завышенной звездностью

Отели завышали свои категории в системах онлайн-бронирования

В Москве нашли более 100 гостиниц с завышенной звездностью

АФК «Система» реконструирует здания бывших московских АТС в апарт-отели

Открытие первых 2–3 комплексов экономкласса может состояться уже в 2018 году

АФК «Система» реконструирует здания бывших московских АТС в апарт-отели

Самый дорогой и самый дешевый отель
Самый дорогой и самый дешевый отель Узнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей
Самый дорогой и самый дешевый отель

Самый дорогой и самый дешевый отель
Узнали, сколько стоит переночевать в президентском люксе и есть ли гостиницы дешевле 2 тысяч рублей

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