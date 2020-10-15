Карелия и Ленобласть: куда уехать из Петербурга на время локдауна 5 отличных загородных отелей: леса, озера, Ладожские шхеры и крепость Орешек
Что гостиницы предлагают горожанам во время пандемии Номера для работы на удаленке и усиленная дезинфекция
Booking.com предложит бонусы за повторное бронирование отмененного жилья
Туристы смогут забронировать жилье, в котором они планировали остановиться до эпидемии
Онлайн-экскурсии по историческим отелям столицы
Уже сейчас можно посмотреть выпуск про гостиницу «Советская»
Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет
В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick
Еще не карантин: Жилые дома и гостиницы Петербурга вечером Как теперь выглядят здания, в которых (не) живут
Еще не карантин: Жилые дома и гостиницы Петербурга вечером
Как теперь выглядят здания, в которых (не) живут
Часть московских ресторанов закроется, но продолжит доставлять блюда
Сервисы доставки переживают пик успеха
Пять московских отелей вошли в список лучших гостиниц мира Forbes Travel Guide
Four Seasons Hotel Moscow впервые получил максимальную оценку
Гостиницу «Пекин» все-таки продадут. Здание купит владелец сочинского отеля «Жемчужина»
«Галс-Девелопмент» планирует завершить сделку до конца июля
В гостинице на месте «Соловья» планируют обустроить кинозалы
И детский реабилитационный центр с бассейном
Сколько Москва заработала на туризме в 2018 году
Средняя заполняемость столичных гостиниц достигла 77 %
В Москве открылся четвертый отель Holiday Inn Express
Гостиница на 128 номеров расположилась в Бауманском районе
Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы «Рациональных объяснений этому закону нет»
Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)
Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса
Куда дешевле поехать на 8 Марта И где дешевле остановиться тем, кто еще не определился с планами на выходные
ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики
Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах
Московскую гостиницу «Пекин» купила китайская госкомпания
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Россия вошла в десятку самых гостеприимных стран мира по версии Booking.com
Страна занимает восьмое место по количеству отелей и апартаментов, удостоенных премии сервиса
В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов
Одна из причин массового открытия — чемпионат мира по футболу
В доме-книжке на Новом Арбате открылись апартаменты и гостиница
Средняя цена за номер в сутки составит от 6 тысяч рублей
Мединский пообещал разобраться c возможным сносом киноцентра «Соловей»
Соответствующий запрос министр направит Сергею Собянину
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне перестроят в гостиницу
Выручка от проекта может достигнуть 30 миллиардов рублей
Крупнейшая гостиничная сеть запустила акцию с бесплатным проживанием по всему миру
Спецпредложение действует до 13 ноября
Бронирование жилья по всему миру от аэропорта Домодедово
Сервис предоставляет доступ к 900 тысячам отелей в более чем 80 тысячах городов
Куда россияне едут на ноябрьские праздники И где дешевле провести последние длинные выходные года
Когда дешевле бронировать отель на Новый год Почему гостиницу в Берлине стоит выбирать уже сейчас, а с Нью-Йорком можно не торопиться
Российские аэропорты начнут предоставлять гостиницу транзитным пассажирам
Для этого время ожидания днем должно превышать восемь часов, а ночью — шесть
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«Я работаю на Красных Холмах»Сотрудники Дома музыки, отеля и бизнес-центра с башенками — о работе и лужковской архитектуре
«Я работаю на Красных Холмах» Сотрудники Дома музыки, отеля и бизнес-центра с башенками — о работе и лужковской архитектуре
«Я работаю в гостинице „Украина“»Работники и жильцы последней сталинской высотки — о гостеприимстве, путче и Кутузовском проспекте
«Я работаю в гостинице „Украина“» Работники и жильцы последней сталинской высотки — о гостеприимстве, путче и Кутузовском проспекте
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