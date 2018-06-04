С приездом в город большого числа туристов у предпринимателей возникает соблазн повысить цены. Владельцы жилья уже поддались ему и во время проведения чемпионата сдают в столице комнаты в среднем по 12 тысяч рублей за ночь, тогда как в мае они стоили в четыре раза меньше. По данным «Туту.ру», цены на перелеты в Москву и из Москвы подскакивают в десять раз в дни игр. The Village поговорил с теми, кто будет размещать, кормить и возить туристов по городу, об изменении цен в период футбольного первенства.

Гостиницы

Накануне чемпионата некоторым российским отельерам пришлось спешно получать звезды для своих гостиниц. Новые нормативы Ростуризма определили порядок цен разных категорий отелей, и те, что без звезд, не могли брать с постояльцев больше 3 450 рублей за ночь. В эту категорию попали и бутик-отели, цены в которых были выше.

«У нас номера стоят от 8 900 рублей. По закону, чтобы не попасть под штрафы Ростуризма, мы должны были снизить цену до норматива», — рассказывает генеральный менеджер Menshicov Boutique Hotel Кристина Берадзе. Ее компания обратилась в специализированную организацию, которая раздает звезды, и получила нужную категорию. «Это несложно, если все необходимое есть. Нам, например, пришлось докупать вешалки, швейные наборы, генератор, потому что по классификации они должны быть», — говорит Берадзе.

По ее словам, в этом отеле цены остались на прежнем уровне, но свободных мест там сейчас нет. «Спрос высокий еще и потому, что цены сильно ниже, чем у конкурентов (кто-то поднимал в десять раз)», — рассказывает Берадзе. Она также ведет дела другого отеля и хостела — там цены выросли на 50 %, в пределах нормативов Ростуризма.

Но по ее словам, некоторые гостиницы, где номер обычно стоит 7 тысяч рублей за ночь, просят по 70 тысяч в дни матчей за пределами Москвы и по 250 тысяч в дни игр в столице.

Такси

В пресс-службе «Яндекс.Такси» The Village рассказали, что компания не планирует менять тарифы на время ЧМ-2018. Но алгоритм сервиса автоматически включает повышающие коэффициенты, если в определенном районе города желающих воспользоваться такси больше, чем свободных машин на линии. «Это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез», — говорят в «Яндекс.Такси». Этот коэффициент повышает стандартные тарифы в 1,1–2,2 раза в зависимости от величины спроса.

Основатель службы такси «Ситимобил» Арам Аракелян также говорит, что его компания специально не готовится к чемпионату мира. «Мы сейчас растем так быстро, что чемпионат мира может увеличить количество наших клиентов процентов на 20, и к этому мы готовы. Цены повышать специально мы не будем никак. Если получится сохранить стандартные цены, мы только рады», — рассказал он. Его компания также вводит повышающие коэффициенты при росте числа пассажиров.

Кафе

Опрошенные The Village рестораторы заявили о том, что не собираются повышать цены на время приезда болельщиков. Держать расценки на прежнем уровне, в частности, собираются бар «Стрелка», сеть Il Forno, кафе Burger & Pizzetta.

Традиционно цены в туристических местах выше, чем в тех, где бывают в основном местные жители. Действительно ли удержатся рестораторы от того, чтобы заработать больше на потоке, мы узнаем после начала футбольного первенства.

В подготовке материала участвовали Ольга Карасева и Елена Кончаловская.

Фотографии: обложка – shubinan – stock.adobe.com, 1 – Menshicov Boutique Hotel, 2 – Dmitry Vereshchagin – stock.adobe.com, 3 – бар «Стрелка»