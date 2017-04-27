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Новости27 апреля 2017

АФК «Система» реконструирует здания бывших московских АТС в апарт-отели Открытие первых 2–3 комплексов экономкласса может состояться уже в 2018 году

РедакторРоман Чернянский

АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует реконструировать здания 20–30 бывших АТС в Москве в апарт-отели. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Предполагаемый фонд апартаментов — 70–80 номеров площадью около 30 квадратных метров. По словам собеседника издания, сейчас прорабатывается концепция, и в ближайшее время планируется выбрать пилотные объекты. Открытие первых двух-трех комплексов экономкласса может состояться уже в следующем году, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сумма инвестиций не называется. По подсчетам «РБК», инвестиции в объект на 80 номеров составят 400 миллионов рублей. Окупить вложения планируется примерно за десять лет, отметил источник.

Апартаменты будут сдавать в аренду сроком от месяца. Также рассматривается вариант посуточной сдачи при наличии соответствующего спроса от корпоративных клиентов. Ожидаемая ставка — примерно на 20 % выше средней цены аренды однокомнатных квартир в том же районе.

Директор департамента консалтинга компании Knight Frank Ольга Широкова рассказала изданию, что формат апарт-отеля востребован на рынке. «Обычная доходность на рынке аренды квартир составляет 3–5 %, при этом окупаемость апарт-отеля с сервисным обслуживанием может достигать 10 %», — пояснила Широкова.

Ранее компания Cushman & Wakefield спрогнозировала, что прирост гостиничных номеров в Москве к концу 2017 года превысит средние показатели за последние десять лет.

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Комментарии

1 комментарий
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М
Мария

Сначала МТС (АФК "Система") "взяли на обслуживание" городскую систему телефонии МГТС - систему стационарных "домашних" телефонов, которые работали на "слаботочке" по медному кабелю, и работали даже при отключении электроэнергии в доме. Они обслуживались от АТС по медному кабелю. Это была система альтернативная интернет-телефонии, что важно даже с точки зрения безопасности и устойчивости системы. И при отключении света пожилой человек все равно мог вызвать скорую. Но МТС не выгодно содержать АТС. И МТС "оптимизировала" работу городской телефонии принудительным переводом абонентов на GPON - интернет-телефонию, работающую на WI-Fi. Вы видели этот шедевр "дизайнерской мысли"? Коробка из китайского пластика почти А4 формата на стене, которая требует рядом с собой розетку? Розетку под потолком, которую нужно тянуть поверх ремонта и из которой торчит штепсель? Господин Евтушенков готов в холле своего особняка повесть это уродище? А якобы "ненужные" теперь АТС превращаются в апарт-отели. Исключительно эффективный бизнес-подход.

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