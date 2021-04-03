Катерина Гордеева, Виктория Исакова и другие победительницы премии GQ Super Women
Дудь, Серебренников и Долин поддержали участников московских протестов на церемонии GQ
Они получили главные награды премии, учрежденной журналом
16 Telegram-каналов о Москве, на которые стоит подписаться Лучшие каналы об архитектуре, протестах, вечеринках, еде и парфюмерии
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Новая газета» попросила убрать ее главного редактора из голосования на сайте GQ
Дмитрия Муратова номинировали на премию «Человек года» за работу, проделанную журналистками издания
Российский Forbes возглавит Николай Усков
Ранее он был главным редактором GQ и руководителем проекта «Сноб»
ФАС вынесла 14 решений в отношении издательства Condé Nast
Издательство признали нарушившим закон «О рекламе»
Нарушителями закона о рекламе в Condé Nast оказались Vogue, GQ, Tatler и Allure
Ещё одно дело завели на журнал Glamour
Редактор российского GQ Михаил Идов ушёл в кинобизнес
Он будет руководить сценарным отделением группы компаний «Арт Пикчерс»