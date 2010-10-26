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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Концепция 15-минутного города: Почему она актуальна сейчас
Спецпроект
Концепция 15-минутного города: Почему она актуальна сейчас И останется приоритетной в будущем
Концепция 15-минутного города: Почему она актуальна сейчас
Спецпроект

Концепция 15-минутного города: Почему она актуальна сейчас
И останется приоритетной в будущем

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом» Шедевр или ошибка?
В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
Шедевр или ошибка?

В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет

С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде

В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Мундепы против Дептранса

На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает

Подкаст «Некрасовки» о строительстве Москвы

Будут обсуждать устройство метрополитена и рассказывать про архитектурное образование

Подкаст «Некрасовки» о строительстве Москвы

Программа «Архитекторы.рф» открыла прием заявок на обучение. Проект курирует институт «Стрелка»

Партнером программы выступает институт «Стрелка»

Программа «Архитекторы.рф» открыла прием заявок на обучение. Проект курирует институт «Стрелка»

В промзоне «Октябрьское поле» построят жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров

Там также появится технопарк, школа и поликлиника

В промзоне «Октябрьское поле» построят жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров

Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды

Здание построят в стиле декоструктивизма

Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды

«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы

Четыре лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов

«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы

К 2025 году через Москву-реку построят 18 новых мостов

Их уже внесли в генплан столицы

К 2025 году через Москву-реку построят 18 новых мостов

Мэрия утвердила список домов для сохранения при проведении реновации

В него вошло 218 исторических зданий

Мэрия утвердила список домов для сохранения при проведении реновации

Компания «Яузапроект» открыла онлайн-школу городского планирования

Школа проводит вебинары, а также воркшопы в мастерской на Artplay

Компания «Яузапроект» открыла онлайн-школу городского планирования

Глава департамента строительства Москвы — о горизонтах городского планирования

По словам Андрея Бочкарева, столичные власти рассматривают проекты до 500 лет вперед

Глава департамента строительства Москвы — о горизонтах городского планирования

Власти Москвы отказали в проведении градостроительного митинга 3 сентября

Решение обосновали траурными мероприятиями в память о теракте в Беслане

Власти Москвы отказали в проведении градостроительного митинга 3 сентября

После реновации в Москве исчезнут пустыри

Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов

После реновации в Москве исчезнут пустыри

Центр Москвы хотят сделать невыгодным для бизнеса

Власти планируют создать новые деловые районы с особым налоговым режимом на пересечении транспортных коридоров

Центр Москвы хотят сделать невыгодным для бизнеса

Спасти и сохранить: Нужен ли Москве квартал «Погодинская»

Спасти и сохранить: Нужен ли Москве квартал «Погодинская»The Village узнал, как жилось в конструктивистском посёлке его бывшим обитателям, а также выяснил, возможно ли сохранить здания, предназначенные под снос

Спасти и сохранить: Нужен ли Москве квартал «Погодинская»

Спасти и сохранить: Нужен ли Москве квартал «Погодинская»
The Village узнал, как жилось в конструктивистском посёлке его бывшим обитателям, а также выяснил, возможно ли сохранить здания, предназначенные под снос

На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов

Кроме того, на площадях будет работать бесплатный Wi-Fi

На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов

Москва заняла второе место в мире по количеству бесплатных точек Wi-Fi

На первом месте оказался Сеул

Москва заняла второе место в мире по количеству бесплатных точек Wi-Fi

Цитата дня: Марат Хуснуллин о китайском опыте

Заместитель мэра Марат Хуснуллин пообещал прислушаться к мнению жителей, протестующих против реконструкции Ленинского проспекта, но припугнул китайским опытом.

Цитата дня: Марат Хуснуллин о китайском опыте

«Архнадзор» обучит москвичей градозащитной грамоте

Общественное движение «Архнадзор» организовало собственный просветительский курс «Школа Архнадзора».

«Архнадзор» обучит москвичей градозащитной грамоте

Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных городов
Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных городов Испанский архитектор Хосе Асебильо рассказал The Village, что должен делать большой город, чтобы не расти вширь, а развиваться целостно, и почему в Петербурге нельзя вносить мораторий на стройку.
Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных городов

Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных городов
Испанский архитектор Хосе Асебильо рассказал The Village, что должен делать большой город, чтобы не расти вширь, а развиваться целостно, и почему в Петербурге нельзя вносить мораторий на стройку.

Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке»
Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке» The Village запускает новый блог «Горожане как потребители», в котором будет рассказывать, как преподаватели и студенты института «Стрелка» занимаются исследованием микрорайонов Москвы и их жителей.
Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке»

Прямая речь: Дэвид Эриксон о московских микрорайонах и своей программе на «Стрелке»
The Village запускает новый блог «Горожане как потребители», в котором будет рассказывать, как преподаватели и студенты института «Стрелка» занимаются исследованием микрорайонов Москвы и их жителей.

Новая градостроительная политика Москвы: население сократится на 2,5 млн человек Московские власти обнародовали концепцию новой градостроительной политики на ближайшие пять лет. В приоритетах: выселение 2,5 млн человек, развитие туризма и малоэтажное строительство.

Новая градостроительная политика Москвы: население сократится на 2,5 млн человек

6 лекций о городской среде и общественных пространствах
6 лекций о городской среде и общественных пространствах Лекции с одной из самых известных мировых конференций TED, посвященные городскому планированию и созданию общественных пространств
6 лекций о городской среде и общественных пространствах

6 лекций о городской среде и общественных пространствах
Лекции с одной из самых известных мировых конференций TED, посвященные городскому планированию и созданию общественных пространств