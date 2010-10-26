В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет
С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде
На Лесной появилась велополоса из ниоткуда в никуда. Кому она нужна, а кому мешает
Мундепы против Дептранса
Подкаст «Некрасовки» о строительстве Москвы
Будут обсуждать устройство метрополитена и рассказывать про архитектурное образование
Программа «Архитекторы.рф» открыла прием заявок на обучение. Проект курирует институт «Стрелка»
Партнером программы выступает институт «Стрелка»
В промзоне «Октябрьское поле» построят жилой комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров
Там также появится технопарк, школа и поликлиника
Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды
Здание построят в стиле декоструктивизма
«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы
Четыре лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов
Мэрия утвердила список домов для сохранения при проведении реновации
В него вошло 218 исторических зданий
Компания «Яузапроект» открыла онлайн-школу городского планирования
Школа проводит вебинары, а также воркшопы в мастерской на Artplay
Глава департамента строительства Москвы — о горизонтах городского планирования
По словам Андрея Бочкарева, столичные власти рассматривают проекты до 500 лет вперед
Власти Москвы отказали в проведении градостроительного митинга 3 сентября
Решение обосновали траурными мероприятиями в память о теракте в Беслане
После реновации в Москве исчезнут пустыри
Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов
Центр Москвы хотят сделать невыгодным для бизнеса
Власти планируют создать новые деловые районы с особым налоговым режимом на пересечении транспортных коридоров
Спасти и сохранить: Нужен ли Москве квартал «Погодинская»The Village узнал, как жилось в конструктивистском посёлке его бывшим обитателям, а также выяснил, возможно ли сохранить здания, предназначенные под снос
Спасти и сохранить: Нужен ли Москве квартал «Погодинская» The Village узнал, как жилось в конструктивистском посёлке его бывшим обитателям, а также выяснил, возможно ли сохранить здания, предназначенные под снос
На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов
Кроме того, на площадях будет работать бесплатный Wi-Fi
Москва заняла второе место в мире по количеству бесплатных точек Wi-Fi
На первом месте оказался Сеул
Цитата дня: Марат Хуснуллин о китайском опыте
Заместитель мэра Марат Хуснуллин пообещал прислушаться к мнению жителей, протестующих против реконструкции Ленинского проспекта, но припугнул китайским опытом.
«Архнадзор» обучит москвичей градозащитной грамоте
Общественное движение «Архнадзор» организовало собственный просветительский курс «Школа Архнадзора».