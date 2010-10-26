Прямая речь: Бывший главный архитектор Барселоны — о трансформации старого центра и крупных городов Испанский архитектор Хосе Асебильо рассказал The Village, что должен делать большой город, чтобы не расти вширь, а развиваться целостно, и почему в Петербурге нельзя вносить мораторий на стройку.