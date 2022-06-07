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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Аранжировщику Гречки не заплатили за работу — он подал на певицу в суд
7 июня 2022

Аранжировщику Гречки не заплатили за работу — он подал на певицу в суд

Гречка подешевела на 13 %
27 мая 2022

Гречка подешевела на 13 %

Впервые за 10 лет гречка в России стоит больше 100 рублей за килограмм
20 сентября 2021

Впервые за 10 лет гречка в России стоит больше 100 рублей за килограмм

Гуляем с Гречкой вдоль Обводного канала
Гуляем с Гречкой вдоль Обводного канала Говорим о панических атаках, импульсивных покупках и новом альбоме
Гуляем с Гречкой вдоль Обводного канала

Гуляем с Гречкой вдоль Обводного канала
Говорим о панических атаках, импульсивных покупках и новом альбоме

Певица Гречка выпустила свой новый альбом «Не за что»
12 марта 2021

Певица Гречка выпустила свой новый альбом «Не за что»

Гречка стала самым подорожавшим за год продуктом
14 августа 2020

Гречка стала самым подорожавшим за год продуктом

Булгур, киноа и полба: Как готовить крупы
Булгур, киноа и полба: Как готовить крупы А еще старая добрая гречка и рис
Булгур, киноа и полба: Как готовить крупы

Булгур, киноа и полба: Как готовить крупы
А еще старая добрая гречка и рис

Какими продуктами запасаются россияне на случай карантина

Чаще всего берут заморозку и крупы

Какими продуктами запасаются россияне на случай карантина

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт

«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт
Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей

Гречка полностью отменила свой тур

Концерты не состоятся «по вине организатора»

Гречка полностью отменила свой тур

От Echo & The Bunnymen до Гречки: Гид по фестивалю Station Narva
От Echo & The Bunnymen до Гречки: Гид по фестивалю Station Narva Рассказываем о новом фестивале на российско-эстонской границе, который пройдет в живописном антураже Кренгольмской мануфактуры
От Echo & The Bunnymen до Гречки: Гид по фестивалю Station Narva

От Echo & The Bunnymen до Гречки: Гид по фестивалю Station Narva
Рассказываем о новом фестивале на российско-эстонской границе, который пройдет в живописном антураже Кренгольмской мануфактуры

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты Рассказывает музыкальный редактор шоу
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Рассказывает музыкальный редактор шоу

Клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» с Гречкой и Татьяной Булановой

В ролике, снятом Михаилом Идовым, воссоздали сцены из картины Алексея Балабанова

Клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» с Гречкой и Татьяной Булановой

«Нужны ли танки на фестивале?»
«Нужны ли танки на фестивале?» Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»
«Нужны ли танки на фестивале?»

«Нужны ли танки на фестивале?»
Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»

«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности
«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности Поговорили с психологом о том, как правильно вести себя в такой ситуации
«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности

«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности
Поговорили с психологом о том, как правильно вести себя в такой ситуации

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

На фестивале «Боль» выступят Хаски, Гречка и Томми Кэш

Мероприятие пройдет 10–11 июня в пространстве Main Stage на Дубровке

На фестивале «Боль» выступят Хаски, Гречка и Томми Кэш

Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk Чем заняться в праздничные дни в Москве
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk

Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk
Чем заняться в праздничные дни в Москве

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»
От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода

Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода
17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?

Как приготовить идеальную гречку
Как приготовить идеальную гречку The Village рассказывает о том, какой сорт гречневой крупы выбрать, как подготовить крупу, как и в каких пропорциях варить, а также о других важных моментах в приготовлении
Как приготовить идеальную гречку

Как приготовить идеальную гречку
The Village рассказывает о том, какой сорт гречневой крупы выбрать, как подготовить крупу, как и в каких пропорциях варить, а также о других важных моментах в приготовлении

В России резко подорожала гречка

Оптовые цены на крупу выросли сразу на 4,4 %

В России резко подорожала гречка

Лужков выпустит гречку под собственным брендом

Бывший мэр Москвы планирует начать продажи гречки ещё до регистрации бренда

Лужков выпустит гречку под собственным брендом

Где дешевле гречка «Мистраль»
Где дешевле гречка «Мистраль» The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле гречка «Мистраль»

Где дешевле гречка «Мистраль»
The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы

Рост оптовых цен на рис и гречку резко замедлился

Тем не менее за год оба продукта подорожали в 1,5−2,7 раза соответственно

Рост оптовых цен на рис и гречку резко замедлился

ФАС проверит производителей гречки

Основанием для проверки стал рост розничных цен на крупу

ФАС проверит производителей гречки

Хлеб может подорожать на 10 %

Цены на хлеб могут вырасти из-за подорожания зерна

Хлеб может подорожать на 10 %

Власти готовы открыть госрезерв гречки (обновлено)

Минсельхоз продолжает настаивать на том, что для паники нет оснований

Власти готовы открыть госрезерв гречки (обновлено)

Торговые сети начали ограничивать продажу гречки

Они пытаются уберечь товар от скупки для последующей перепродажи по завышенной цене

Торговые сети начали ограничивать продажу гречки

Прогноз цен на нефть, подорожание электроэнергии и валютные интервенции Центробанка

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Прогноз цен на нефть, подорожание электроэнергии и валютные интервенции Центробанка

Власти отрицают рост цен на гречку из-за неурожая

Власти Алтайского края утверждают, что проблемы со сбором урожая были незначительными

Власти отрицают рост цен на гречку из-за неурожая

Гречка в России подорожает в два раза

Виной всему — неурожай крупы в Сибири

Гречка в России подорожает в два раза

Доставка каш проекта Barley&Millet

Каши Barley&Millet: гречка с горчицей и говядиной; овсянка со смородиной и пшёнка с грушей и кокосовым молоком

Доставка каш проекта Barley&Millet

Советский сет в исполнении шефа-англичанина в ресторане «Ёрник»

Шеф-повар Дэниел Фиппард подает сет из пяти блюд, вдохновлённых советским наследием России. Некоторые рецепты авторские, некоторые вполне традиционные

Советский сет в исполнении шефа-англичанина в ресторане «Ёрник»

Instagram «Еды»: Гречка на манер ризотто в Sumosan

Гречка с уткой на манер ризотто в московском ресторане Sumosan

Instagram «Еды»: Гречка на манер ризотто в Sumosan

Прокуратура обвинила "Азбуку вкуса" в антисанитарии В супермаркете "Азбука вкуса" выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Прокуратура возбудила два дела

Прокуратура обвинила "Азбуку вкуса" в антисанитарии

Москву охватил "гречневый бум" Лесные пожары и засуха, правившие в московском регионе на протяжении двух летних месяцев, сделали из обычной гречневой крупы деликатес

Москву охватил "гречневый бум"