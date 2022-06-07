Гуляем с Гречкой вдоль Обводного канала Говорим о панических атаках, импульсивных покупках и новом альбоме
«Гречки нет»: Хроники того, как исчезает главный русский продукт Телеграм-канал, который расскажет, куда уже нет смысла идти за гречей
От Echo & The Bunnymen до Гречки: Гид по фестивалю Station Narva Рассказываем о новом фестивале на российско-эстонской границе, который пройдет в живописном антураже Кренгольмской мануфактуры
Клип Монеточки по мотивам фильма «Брат» с Гречкой и Татьяной Булановой
В ролике, снятом Михаилом Идовым, воссоздали сцены из картины Алексея Балабанова
«Нужны ли танки на фестивале?» Музыканты и организаторы — об участии Минобороны в «Нашествии»
«Выскажу мнение»: Как реагировать на публичное осуждение твоей внешности Поговорили с психологом о том, как правильно вести себя в такой ситуации
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
На фестивале «Боль» выступят Хаски, Гречка и Томми Кэш
Мероприятие пройдет 10–11 июня в пространстве Main Stage на Дубровке
Гендерные вечеринки, распродажа винтажа, выставка Death Metal и концерт Feduk Чем заняться в праздничные дни в Москве
«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда
«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке» От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда
Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?
Гречка: От Кингисеппа до Москвы за полгода 17-летняя артистка из «ВКонтакте» уверенно набирает популярность. Кто она такая?
Как приготовить идеальную гречку The Village рассказывает о том, какой сорт гречневой крупы выбрать, как подготовить крупу, как и в каких пропорциях варить, а также о других важных моментах в приготовлении
Лужков выпустит гречку под собственным брендом
Бывший мэр Москвы планирует начать продажи гречки ещё до регистрации бренда
Где дешевле гречка «Мистраль» The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Рост оптовых цен на рис и гречку резко замедлился
Тем не менее за год оба продукта подорожали в 1,5−2,7 раза соответственно
Власти готовы открыть госрезерв гречки (обновлено)
Минсельхоз продолжает настаивать на том, что для паники нет оснований
Торговые сети начали ограничивать продажу гречки
Они пытаются уберечь товар от скупки для последующей перепродажи по завышенной цене
Прогноз цен на нефть, подорожание электроэнергии и валютные интервенции Центробанка
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Власти отрицают рост цен на гречку из-за неурожая
Власти Алтайского края утверждают, что проблемы со сбором урожая были незначительными
Доставка каш проекта Barley&Millet
Каши Barley&Millet: гречка с горчицей и говядиной; овсянка со смородиной и пшёнка с грушей и кокосовым молоком
Советский сет в исполнении шефа-англичанина в ресторане «Ёрник»
Шеф-повар Дэниел Фиппард подает сет из пяти блюд, вдохновлённых советским наследием России. Некоторые рецепты авторские, некоторые вполне традиционные
Instagram «Еды»: Гречка на манер ризотто в Sumosan
Гречка с уткой на манер ризотто в московском ресторане Sumosan