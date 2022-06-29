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МЫ В СОЦСЕТЯХ

РБК: в нескольких визовых центрах закончились места на подачу документов на «шенген»

РБК: в нескольких визовых центрах закончились места на подачу документов на «шенген»

Генконсульство Греции в Москве не будет оформлять визы до 4 июля
обновлено29 июня 2022

Генконсульство Греции в Москве не будет оформлять визы до 4 июля

Болгария и Греция отменили ковидные ограничения
1 мая 2022

Болгария и Греция отменили ковидные ограничения

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм? Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе
«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?

«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм?
Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе

Какие продукты покупать в августе
Промо
Какие продукты покупать в августе Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку
Какие продукты покупать в августе
Промо

Какие продукты покупать в августе
Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку

30 июня 2021

Россияне должны предоставить ПЦР-тест для въезда в Грецию

16 марта 2021

Греция откроет въезд для туристов из России с прививкой от коронавируса, антителами или отрицательным тестом

28 января 2021

С 8 февраля из России можно будет улететь в Грецию и Сингапур

Греция разрешила въезд тысяче россиян
2 сентября 2020

Греция разрешила въезд тысяче россиян

Открытия границ с какими странами российские туристы ждут больше всего

Белорусь вошла в топ-3

Открытия границ с какими странами российские туристы ждут больше всего

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Закуски в стол в домашней атмосфере

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль греческой культуры с ярмаркой

Гости смогут попробовать блюда средиземноморской кухни от приглашенных шеф-поваров

В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль греческой культуры с ярмаркой

Greek Freak: Кафе греческой уличной еды на Рождественке

Место открыли основатели греческого ресторана Molon Lave

Greek Freak: Кафе греческой уличной еды на Рождественке

На фестивале «Выходные с Грецией» бесплатно покажут греческое кино и спектакли

Праздник пройдет в культурном центре «Вдохновение»

На фестивале «Выходные с Грецией» бесплатно покажут греческое кино и спектакли

Греция вышлет двух российских дипломатов (обновлено)

Россиян обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны

Греция вышлет двух российских дипломатов (обновлено)

Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран

В 2017 году россияне в среднем провели за работой почти 2 тысячи часов

Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран

Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий

Новым местом отдыха россиян может стать Албания

Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Греция начнет взимать с туристов курортный сбор

Сумма налога будет зависеть от класса отеля

Греция начнет взимать с туристов курортный сбор

Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди

Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

UTair запустила прямые рейсы в Ираклион

Самолеты будут летать в центральный город Крита два раза в неделю

UTair запустила прямые рейсы в Ираклион

Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия
Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия Как отмена и перенос полетов отразились на пассажирах, туроператорах и самом перевозчике
Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия

Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия
Как отмена и перенос полетов отразились на пассажирах, туроператорах и самом перевозчике

«Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы в Афины и обратно

Оповещение пассажиров о переносе рейсов проводится через центр информации и бронирования

«Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы в Афины и обратно

Сколько стоит жизнь в Афинах
Сколько стоит жизнь в Афинах Насколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Греции
Сколько стоит жизнь в Афинах

Сколько стоит жизнь в Афинах
Насколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Греции

Где россияне отдыхали в майские праздники и сколько это стоило

Самым востребованным направлением стала Турция

Где россияне отдыхали в майские праздники и сколько это стоило

Турция опять стала самым популярным направлением среди россиян

В сентябре на Турцию приходится 41 % продаж

Турция опять стала самым популярным направлением среди россиян

Из-за проблем с Турцией россияне переключили внимание на Тунис

Также граждане стали чаще искать туры в Грецию и на Кипр

Из-за проблем с Турцией россияне переключили внимание на Тунис

Греция введёт туристический налог

Налог является частью пакета мер экономии, принятого правительством Греции в мае 2016 года

Греция введёт туристический налог

На Сущёвской улице открылось кафе с греческой кухней Gokos

Владельцы заведения — братья Илиопуло из греко-русской семьи

На Сущёвской улице открылось кафе с греческой кухней Gokos

Отмена запрета на отдых в Турции обвалила цены на другие направления

Участники рынка предупреждают, что корректировка расценок будет временной

Отмена запрета на отдых в Турции обвалила цены на другие направления

Спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на треть

Показатель опустился практически до рекордно низкого уровня, зафиксированного в 2009 году

Спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на треть

На сколько вырос турпоток из России в Грецию

За первые три месяца 2016 года российские туристы потратили на греческих курортах 12 миллионов евро

На сколько вырос турпоток из России в Грецию

Владимир Путин — об отношениях с Евросоюзом

Глава страны призвал отказаться от «игры в одни ворота»

Владимир Путин — об отношениях с Евросоюзом

Страховаться от невыезда при заказе туров в Грецию

Ситуация с выдачей греческих виз осталась напряжённой и после майских праздников

Страховаться от невыезда при заказе туров в Грецию

Туроператоры заявили о первых срывах отправки россиян в Грецию

В ближайшие дни число сорванных туров может увеличиться в десятки раз, так как греческое консульство ушло на выходные

Туроператоры заявили о первых срывах отправки россиян в Грецию

Майский отдых тысяч россиян в Греции оказался под угрозой срыва

Греческое посольство не успевает выдавать визы российским туристам

Майский отдых тысяч россиян в Греции оказался под угрозой срыва

Сколько российские туристы готовы потратить на зарубежный тур

Из-за конфликта с Турцией российские туристы переориентировались на курорты Кипра и Греции

Сколько российские туристы готовы потратить на зарубежный тур

«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Грецию 7 апреля

Пассажиры, которые купили билеты на отменённые рейсы, смогут улететь 8 апреля

«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Грецию 7 апреля

Греция будет выдавать визы россиянам за 48 часов

Консульские отделы увеличили персонал в России, чтобы ускорить процесс

Греция будет выдавать визы россиянам за 48 часов

Турпоток россиян за границу сократился на треть

Это рекордный обвал рынка с 1998 года

Турпоток россиян за границу сократился на треть

На «Цветном бульваре» открылось кафе греческой кухни «Пита & Сувлаки»

Кафе открыл владелец компании Hellenic Goods, которая занимается поставками греческой еды в Россию

На «Цветном бульваре» открылось кафе греческой кухни «Пита & Сувлаки»

10 мест в Афинах, куда ходят сами афиняне
10 мест в Афинах, куда ходят сами афиняне The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Афины без Акрополя и античных храмов
10 мест в Афинах, куда ходят сами афиняне

10 мест в Афинах, куда ходят сами афиняне
The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Афины без Акрополя и античных храмов

Греция останется в еврозоне

Долги страны списаны не будут, однако ей предоставят финансовую поддержку

Греция останется в еврозоне

Сокращения в Microsoft, контроллер для Photoshop и ребрендинг Logitech

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сокращения в Microsoft, контроллер для Photoshop и ребрендинг Logitech

Россияне начали массово скупать виллы в Греции

Разразившийся в стране кризис привёл к обвалу цен на недвижимость

Россияне начали массово скупать виллы в Греции

Итоги референдума в Греции обвалили ММВБ и РТС

Также аналитики зафиксировали резкий спад котировок на сырьевых рынках

Итоги референдума в Греции обвалили ММВБ и РТС

Греки отказались от предложения кредиторов

Министр финансов страны уже подал в отставку, чтобы не мешать дальнейшим переговорам с Еврогруппой

Греки отказались от предложения кредиторов

МВФ подтвердил фактический дефолт Греции

Предполагается, что он может привести к выходу страны из еврозоны

МВФ подтвердил фактический дефолт Греции

Греция приостановила работу банков и ограничила снятие наличных

Меры по стабилизации финансовой системы страны продлятся как минимум до 6 июля

Греция приостановила работу банков и ограничила снятие наличных

Греция рекомендовала туристам запастись наличными

В стране началась «финансовая паника», которая может спровоцировать протесты и задержку авиарейсов

Греция рекомендовала туристам запастись наличными

Греция отказалась поддержать санкции против России

Пентагон настаивал на более жёсткой позиции Афин по отношению к Москве

Греция отказалась поддержать санкции против России

Евросоюз не может договориться о санкциях против России

Для принятия важных внешнеполитических решений необходимо согласие всех 28 стран — участниц объединения

Евросоюз не может договориться о санкциях против России

Победа левых радикалов в Греции привела к обвалу курса евро

Курс европейской валюты по отношению к доллару упал до минимума с 2003 года

Победа левых радикалов в Греции привела к обвалу курса евро

Число жертв пожара на пароме Norman Atlantic достигло 10 человек

Двух последних погибших обнаружили за бортом

Число жертв пожара на пароме Norman Atlantic достигло 10 человек

Греческие предприниматели высказались против санкций в адрес России

Они опасаются ухудшения ситуации сразу в нескольких отраслях экономики, среди которых значатся туризм, сельское хозяйство, торговля и транспорт

Греческие предприниматели высказались против санкций в адрес России

Треска и сливочная пена с беконом шефа Никоса Каратаноса в Door 19

Третья смена шефов в pop-up ресторане Door 19

Треска и сливочная пена с беконом шефа Никоса Каратаноса в Door 19

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1 Начало. Продолжение здесь

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ начало здесь Любителям тишины и спокойствия посвящается

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 2

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1

Побег на пляж для романтиков)
Побег на пляж для романтиков) Обзор самых красивых пляжей от сайта www.vtrip.me
Побег на пляж для романтиков)

Побег на пляж для романтиков)
Обзор самых красивых пляжей от сайта www.vtrip.me

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