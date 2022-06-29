«Автобиография красного» Энн Карсон — ЛГБТ+ книга или постмодернизм? Как читать роман кандидатки на Нобелевскую премию по литературе
Греция откроет въезд для туристов из России с прививкой от коронавируса, антителами или отрицательным тестом
Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской
Закуски в стол в домашней атмосфере
В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль греческой культуры с ярмаркой
Гости смогут попробовать блюда средиземноморской кухни от приглашенных шеф-поваров
Greek Freak: Кафе греческой уличной еды на Рождественке
Место открыли основатели греческого ресторана Molon Lave
На фестивале «Выходные с Грецией» бесплатно покажут греческое кино и спектакли
Праздник пройдет в культурном центре «Вдохновение»
Греция вышлет двух российских дипломатов (обновлено)
Россиян обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны
Россия вновь вошла в топ-5 самых работающих стран
В 2017 году россияне в среднем провели за работой почти 2 тысячи часов
Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий
Новым местом отдыха россиян может стать Албания
Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
UTair запустила прямые рейсы в Ираклион
Самолеты будут летать в центральный город Крита два раза в неделю
Что происходит с «ВИМ-Авиа»: Почему отменяют рейсы и какие будут последствия Как отмена и перенос полетов отразились на пассажирах, туроператорах и самом перевозчике
«Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы в Афины и обратно
Оповещение пассажиров о переносе рейсов проводится через центр информации и бронирования
Где россияне отдыхали в майские праздники и сколько это стоило
Самым востребованным направлением стала Турция
Турция опять стала самым популярным направлением среди россиян
В сентябре на Турцию приходится 41 % продаж
Из-за проблем с Турцией россияне переключили внимание на Тунис
Также граждане стали чаще искать туры в Грецию и на Кипр
Греция введёт туристический налог
Налог является частью пакета мер экономии, принятого правительством Греции в мае 2016 года
На Сущёвской улице открылось кафе с греческой кухней Gokos
Владельцы заведения — братья Илиопуло из греко-русской семьи
Отмена запрета на отдых в Турции обвалила цены на другие направления
Участники рынка предупреждают, что корректировка расценок будет временной
Спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на треть
Показатель опустился практически до рекордно низкого уровня, зафиксированного в 2009 году
На сколько вырос турпоток из России в Грецию
За первые три месяца 2016 года российские туристы потратили на греческих курортах 12 миллионов евро
Владимир Путин — об отношениях с Евросоюзом
Глава страны призвал отказаться от «игры в одни ворота»
Страховаться от невыезда при заказе туров в Грецию
Ситуация с выдачей греческих виз осталась напряжённой и после майских праздников
Туроператоры заявили о первых срывах отправки россиян в Грецию
В ближайшие дни число сорванных туров может увеличиться в десятки раз, так как греческое консульство ушло на выходные
Майский отдых тысяч россиян в Греции оказался под угрозой срыва
Греческое посольство не успевает выдавать визы российским туристам
Сколько российские туристы готовы потратить на зарубежный тур
Из-за конфликта с Турцией российские туристы переориентировались на курорты Кипра и Греции
«Аэрофлот» отменил четыре рейса в Грецию 7 апреля
Пассажиры, которые купили билеты на отменённые рейсы, смогут улететь 8 апреля
Греция будет выдавать визы россиянам за 48 часов
Консульские отделы увеличили персонал в России, чтобы ускорить процесс
На «Цветном бульваре» открылось кафе греческой кухни «Пита & Сувлаки»
Кафе открыл владелец компании Hellenic Goods, которая занимается поставками греческой еды в Россию
10 мест в Афинах, куда ходят сами афиняне The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Афины без Акрополя и античных храмов
Греция останется в еврозоне
Долги страны списаны не будут, однако ей предоставят финансовую поддержку
Сокращения в Microsoft, контроллер для Photoshop и ребрендинг Logitech
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россияне начали массово скупать виллы в Греции
Разразившийся в стране кризис привёл к обвалу цен на недвижимость
Итоги референдума в Греции обвалили ММВБ и РТС
Также аналитики зафиксировали резкий спад котировок на сырьевых рынках
Греки отказались от предложения кредиторов
Министр финансов страны уже подал в отставку, чтобы не мешать дальнейшим переговорам с Еврогруппой
МВФ подтвердил фактический дефолт Греции
Предполагается, что он может привести к выходу страны из еврозоны
Греция приостановила работу банков и ограничила снятие наличных
Меры по стабилизации финансовой системы страны продлятся как минимум до 6 июля
Греция рекомендовала туристам запастись наличными
В стране началась «финансовая паника», которая может спровоцировать протесты и задержку авиарейсов
Греция отказалась поддержать санкции против России
Пентагон настаивал на более жёсткой позиции Афин по отношению к Москве
Евросоюз не может договориться о санкциях против России
Для принятия важных внешнеполитических решений необходимо согласие всех 28 стран — участниц объединения
Победа левых радикалов в Греции привела к обвалу курса евро
Курс европейской валюты по отношению к доллару упал до минимума с 2003 года
Число жертв пожара на пароме Norman Atlantic достигло 10 человек
Двух последних погибших обнаружили за бортом
Греческие предприниматели высказались против санкций в адрес России
Они опасаются ухудшения ситуации сразу в нескольких отраслях экономики, среди которых значатся туризм, сельское хозяйство, торговля и транспорт
Треска и сливочная пена с беконом шефа Никоса Каратаноса в Door 19
Третья смена шефов в pop-up ресторане Door 19