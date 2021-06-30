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30 июня 2021

Россияне должны предоставить ПЦР-тест для въезда в Грецию

16 марта 2021

Греция откроет въезд для туристов из России с прививкой от коронавируса, антителами или отрицательным тестом

28 января 2021

С 8 февраля из России можно будет улететь в Грецию и Сингапур

Греция разрешила въезд тысяче россиян
2 сентября 2020

Греция разрешила въезд тысяче россиян