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2021-06-30T09:55:19.000+03:00
30 июня 2021
Россияне должны предоставить ПЦР-тест для въезда в Грецию
2021-03-16T19:10:00.000+03:00
16 марта 2021
Греция откроет въезд для туристов из России с прививкой от коронавируса, антителами или отрицательным тестом
2021-01-28T21:37:30.000+03:00
28 января 2021
С 8 февраля из России можно будет улететь в Грецию и Сингапур
2020-09-02T10:09:42.000+03:00
2 сентября 2020
Греция разрешила въезд тысяче россиян
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